Recomendaciones de ciberseguridad para nuestros viajes

Estas son las principales recomendaciones de Fortinet para tener una experiencia de viaje segura.

Redacción T21 / 08.07.2024 / 6:50 am

El presente artículo fue escrito por Arturo Torres, estratega de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe.

A mitad de año, muchas familias tienen vacaciones y se disponen a viajar fuera de la ciudad o del país. Al tiempo que se incrementa la emoción, es necesario recordar que un aumento en los viajes trae consigo también un incremento en ciberriesgos. Ya sea que te dirijas a una playa o a alguna ciudad de altura, practicar ciberhigiene es crucial para mantener tu vida digital segura.

La ciberhigiene es como la higiene personal, todo se reduce a una rutina diaria que incluye buenas prácticas para asegurar que el ambiente digital se mantenga limpio, sobre todo cuando estamos viajando.

Cuando viajamos, usualmente llevamos con nosotros un dispositivo (computadora, smartphone, etc), todo estos son conocidos como puntos de acceso. La naturaleza de ellos es que se conectan a diferentes redes ya sea un hotel, una red corporativa, o WiFi público. Al ser como su nombre lo indica el último punto de una red, son los que están más expuestos a cualquier riesgo.

¿Qué pueden hacer los viajeros para protegerse contra ciberataques?

El punto más importante es parchar sus dispositivos. Esto es algo que debería ser prioritario ya sea que estemos viajando o no. Un buen ejemplo es cuando abrimos App Store o Google Play, y actualizamos las aplicaciones en nuestro teléfono. La próxima vez que lo hagas, observa las notas y por qué el proveedor esta recomendando hacer la actualización de la aplicación. Usualmente, no es por qué hay alguna nueva característica, en la mayoría de los casos es más bien por actualizaciones de seguridad, algún bug que necesita ser arreglado. No es difícil para un atacante escanear vulnerabilidades que no hayan sido parcheadas y comparar si los sistemas están en diferentes niveles de software, si lo están, saben si un dispositivo es vulnerable o no.

Otro punto importante es no realizar descargas en nuestro dispositivo de las cuales no podemos comprobar su legitimidad. Al viajar, algunas veces necesitamos un software de rastreo sobre todo si estamos visitado diferentes países, y especialmente ahora que muchos están pidiendo ciertos tipos de rastreos como por ejemplo inmigración en los aeropuertos. Asegúrate de instalar el correcto y no algún archivo dudoso que pueda estar disponible en la web.

Es importante además estar pendiente de con quien compartimos nuestros dispositivos. Por ejemplo, al viajar no hay que permitir que nadie use nuestra laptop así sea para una búsqueda rápida en la web o revisar su correo electrónico. Lo mismo aplica para memorias USB. Nunca sabemos qué clase de software está almacenado ahí, y éste puede ser descargado de manera automática una vez que ha sido conectada.

Nunca dejes tu computadora desbloqueada cerca de otras personas, así sea por un momento. Asegúrate siempre que esté bloqueada y que tenga una contraseña difícil de adivinar. Lo mejor sería utilizar un password manager, así no tienes que recordar cada una de las contraseñas que usas para diversos sitios web, asegurando que cada uno tenga una diferente. Así, en caso de que alguna aplicación se vea comprometida, el resto se mantendrá segura.

De ser posible no te conectes a un WiFi público, sobre todo si hay mucha gente compartiendo esa misma red. Recuerda que, si tú puedes conectarte cualquiera que esté cerca puede hacerlo también, y no tienes el control de lo que está pasando dentro de la misma. No sabes quién está en esta red o que está haciendo porque no tienes el control de la seguridad. Si la red tiene malos controles de seguridad, entonces ahora tu dispositivo puede ser escaneado por otras personas en la misma red.

Algo que trato de evitar es utilizar mis redes sociales para entrar a ciertas plataformas. Por ejemplo, si te conectas a una red de Wi-Fi, a veces te piden crear una cuenta o utilizar tus redes sociales. Si te unes con una de tus redes sociales, estás permitiendo que la gente que controla la plataforma tenga acceso a mucha información sensible. Mi recomendación es evitar esto y mejor crear una cuenta desechable para viajar.

En conclusión

Al tiempo que nos preparamos para nuestros viajes, es fundamental estar atentos a la ciberhigiene para proteger nuestra vida digital. Desde actualizar los sistemas y ser cauteloso con las redes WiFi públicas hasta evitar descargas sospechosas y proteger nuestra información en las redes sociales, estos pasos son esenciales para una experiencia de viaje segura.

Adicional a ello, acudir a fuentes confiables de información que nos ayuden a mantenernos actualizados en cuanto al panorama de amenazas, y los métodos de robo de información para poder así evitar caer presos de ellas.