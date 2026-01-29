Red Hat fortalece su liderazgo en Perú 

Nuevos liderazgos impulsan expansión y adopción open source.

Redacción T21 / 29.01.2026 / 1:04 pm

El ingreso de Martha Ardila y Javier Cordero refuerzan la estrategia de expansión y consolidación de la compañía en el país.

Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones open source, anunció hoy la incorporación de Martha Ardila como Directora de Red Hat Perú y de Javier Cordero como Vicepresidente y Director General de Red Hat América Latina Norte. Ambos ejecutivos asumen roles clave para fortalecer la presencia de la compañía en el mercado peruano y acelerar su crecimiento regional.

Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico y un historial en compañías como Nexsys, Oracle, Intel y SAP, Ardila asumirá la dirección con el desafío de impulsar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer el relacionamiento con sectores público y privado y ampliar la adopción de tecnologías abiertas en el país.

“El Perú atraviesa un momento decisivo para acelerar su competitividad. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan tecnología abierta y segura que les permita modernizarse, innovar y responder con agilidad a los desafíos del entorno. Desde Red Hat, seguiremos acompañando al país con soluciones que habiliten crecimiento sostenible y un ecosistema digital más sólido para el sector público y privado”, señaló Ardila.

Asimismo, Javier Cordero, quien lidera la operación de Red Hat México desde 2019 y la dirección de Red Hat América Latina Norte desde 2020, reforzará la alineación estratégica en Perú. Su trayectoria de más de 30 años en transformación digital y liderazgo corporativo en organizaciones como KPMG y Oracle aportará una visión clave para consolidar los planes de expansión de Red Hat en la región.

“Estamos comprometidos con impulsar un modelo tecnológico que permita a los países de la región avanzar hacia infraestructuras más modernas, abiertas y preparadas para el futuro. Continuaremos trabajando para que organizaciones de todos los sectores adopten tecnologías que aceleren su transformación y les brinden mayor resiliencia y capacidad de innovación”, afirmó Cordero.