NTT DATA y AWS impulsan la IA empresarial

NTT DATA y AWS se unen para ayudar a las empresas a modernizar sistemas y adoptar IA.

Redacción T21 / 29.01.2026 / 12:30 pm

NTT DATA, líder global en inteligencia artificial, negocios digitales y servicios tecnológicos, anunció hoy un acuerdo de colaboración estratégica (SCA, por sus siglas en inglés) de varios años con Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de apoyar a las organizaciones en la modernización de sistemas heredados, la adopción responsable de Agentic AI y la escalabilidad de la innovación en múltiples sectores.

La alianza combina la experiencia de NTT DATA en transformación cloud, modernización cloud-native y Agentic AI, con la escala y el ritmo de innovación de los servicios de AWS. El objetivo es ofrecer soluciones empresariales personalizadas que modernicen cargas de trabajo críticas, establezcan bases cloud seguras y generen resultados de negocio concretos en sectores regulados y de alto crecimiento.

Según el acuerdo, NTT DATA y AWS impulsarán la transformación empresarial en cuatro áreas clave:

Transformación cloud a gran escala impulsada por IA: aceleración de la migración y modernización de cargas en entornos locales hacia AWS, utilizando IA generativa, Agentic AI, automatización y plataformas de datos para habilitar nuevos modelos de negocio y operaciones inteligentes.

aceleración de la migración y modernización de cargas en entornos locales hacia AWS, utilizando IA generativa, Agentic AI, automatización y plataformas de datos para habilitar nuevos modelos de negocio y operaciones inteligentes. Soluciones sectoriales sobre AWS: desarrollo de ofertas modernas, replicables y adaptadas a sectores como servicios financieros, salud, ciencias de la vida, sector público, manufactura, retail y energía. Estas soluciones se basan en Industry Cloud de NTT DATA, con más de 500 componentes empresariales reutilizables y agentes de IA.

desarrollo de ofertas modernas, replicables y adaptadas a sectores como servicios financieros, salud, ciencias de la vida, sector público, manufactura, retail y energía. Estas soluciones se basan en Industry Cloud de NTT DATA, con más de 500 componentes empresariales reutilizables y agentes de IA. Innovación en IA y datos para servicios gestionados y experiencias del cliente: operación de entornos cloud seguros y conformes a escala. Esto incluye un acuerdo de colaboración reciente para modernizar soluciones de contact center sobre Amazon Connect y acelerar la adopción global de experiencias de cliente (CX) impulsadas por IA.

operación de entornos cloud seguros y conformes a escala. Esto incluye un acuerdo de colaboración reciente para modernizar soluciones de contact center sobre Amazon Connect y acelerar la adopción global de experiencias de cliente (CX) impulsadas por IA. Soberanía digital y soluciones reguladas en AWS European Sovereign Cloud:

habilitación para que gobiernos y empresas europeas cumplan con estrictos requisitos de residencia de datos y autonomía operativa. Como socio de lanzamiento de AWS European Sovereign Cloud, NTT DATA ofrecerá soluciones cloud y servicios gestionados diseñados desde su origen para cumplir estándares de soberanía, con los mismos niveles de seguridad, disponibilidad y rendimiento que caracteriza a AWS.

AWS apoyará a NTT DATA en el desarrollo conjunto de programas de innovación, certificaciones y eventos con clientes, para acelerar la adopción de soluciones cloud impulsadas por IA con mayor rapidez y confianza.

Como parte de esta iniciativa, NTT DATA ha creado un grupo de negocio especializado en AWS, alineado con su estructura comercial y de entrega. Este equipo cuenta con cerca de 11.000 profesionales certificados por AWS y prevé formar y certificar a otros 10.000 en los próximos tres años.

“Cloud y la inteligencia artificial son pilares de la transformación empresarial,” afirmó Abhijit Dubey, presidente y CEO de NTT DATA, Inc. “Gracias a este acuerdo estratégico con AWS, estamos ayudando a nuestros clientes a superar la fase experimental y escalar la IA de forma responsable y con impacto real. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de entregar soluciones seguras y especializadas que generen valor tangible para nuestros clientes a nivel global.”

“Esta alianza permitirá que más organizaciones empresariales aprovechen al máximo el potencial de cloud y la IA para modernizar sus operaciones y acelerar la innovación,” señaló Greg Pearson, vicepresidente de ventas globales en AWS. “A través de arquitecturas alineadas por industria, ecosistemas de Agentic AI, experiencias de cliente impulsadas por IA y soporte para requisitos regulatorios a través de AWS European Sovereign Cloud, fortalecemos su capacidad para transformar entornos heredados y construir la próxima generación de experiencias digitales modernas sobre AWS.”

“Esta colaboración con AWS no sólo nos permite crear un puente entre la transformación digital y los resultados de negocio, nos da también la oportunidad de co-crear soluciones que realmente resuelvan desafíos concretos de cada industria, siempre con el foco en generar innovación responsable, escalable y que aporte resultados medibles para los clientes”, explicó

José Manuel Peláez, Head of Alliances Iberia, IO, LATAM and Consulting in Benelux and France at NTT DATA.

Caso de éxito: Honda Trading Asia

Honda Trading Asia migró exitosamente a AWS Cloud con el acompañamiento experto de NTT DATA.

“La migración a AWS Cloud con el apoyo de NTT DATA ha sido clave para modernizar nuestra infraestructura y construir una base sólida para innovar con IA. El equipo estuvo siempre disponible para resolver nuestras dudas técnicas y trabajó de forma cercana para cumplir con los plazos y el presupuesto. Su experiencia y compromiso permitieron una transición fluida y abrieron nuevas oportunidades de crecimiento con AWS,” afirmó Somya Mayuraskoon, directora de Honda Trading Asia Co., Ltd.

Impulsando la innovación en IA en múltiples sectores

NTT DATA desarrollará decenas de nuevas soluciones cloud sectoriales impulsadas por IA sobre AWS, a través de su plataforma Industry Cloud, para acelerar la transformación digital en sectores regulados y de rápido crecimiento.

Servicios financieros: modernización de sistemas y procesos bancarios y de cumplimiento para mitigar riesgos y garantizar la conformidad regulatoria.

modernización de sistemas y procesos bancarios y de cumplimiento para mitigar riesgos y garantizar la conformidad regulatoria. Salud y ciencias de la vida: desarrollo de plataformas de datos seguras con capacidades de IA que generen insights a partir de aplicaciones empresariales, mejorando resultados y acelerando procesos de investigación.

desarrollo de plataformas de datos seguras con capacidades de IA que generen insights a partir de aplicaciones empresariales, mejorando resultados y acelerando procesos de investigación. Sector público: implementación de soluciones cloud privadas que cumplan con normativas y habiliten servicios digitales seguros para la ciudadanía.

implementación de soluciones cloud privadas que cumplan con normativas y habiliten servicios digitales seguros para la ciudadanía. Manufactura y automotriz: modernización de las operaciones empresariales y de TI mediante IA generativa y capacidades agentic, con el objetivo de mejorar la eficiencia financiera y operativa.

Ambientes de innovación en AWS, como sandboxes y laboratorios dedicados, permitirán a los equipos de NTT DATA y AWS diseñar, probar y perfeccionar estas soluciones antes de su escalamiento empresarial.