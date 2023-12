 Las redes sociales influyen en las compras navideñas

Kaspersky revela que el 90 por ciento de los usuarios realiza compras de manera espontánea durante jornadas de grandes ofertas como Black Friday y Cyber Monday, usualmente dejando de lado a la seguridad.

Redacción T21 / 05.12.2023 / 11:22 am

Kaspersky presentó los resultados de una encuesta global que analiza el comportamiento de compra de los consumidores en la época de ofertas como el Black Friday. El informe encontró que las redes sociales ahora desempeñan un papel significativo en las decisiones de compra de las personas durante la temporada de compras navideñas, en las que, de acuerdo a estudios de la compañía, se incrementa la actividad fraudulenta relacionada con el comercio electrónico.

En el caso de América Latina, Más de la mitad (54%) de los usuarios de redes sociales dijeron que intentan obtener las ofertas especiales que recomiendan sus influencers favoritos y blogueros en línea. La encuesta también descubrió que, en la región, el 93 por ciento de las compras del Black Friday ocurren de manera espontánea. Las mujeres (22%) son las compradoras más dedicadas a las superofertas que los hombres (17%), y la mayoría de los encuestados (69%) esperan eventos importantes para obtener las mejores ofertas.

En el Black Friday de 2022, las ventas en crecieron un 3,5 por ciento, alcanzando los $65,3 mil millones de dólares a nivel global, mientras que los consumidores gastaron $1,14 billones de dólares en línea a nivel mundial durante toda la temporada navideña. La encuesta de Kaspersky busca explorar el comportamiento y los hábitos de los usuarios relacionados con estos importantes eventos de ventas previas a la temporada navideña.

Los resultados muestran que los blogueros, amigos y familiares tienen una influencia importante en las compras espontáneas. Por ejemplo, el 54% de los encuestados está dispuesto a comprar un producto si lo vieron recomendado por influencers a quienes siguen. Al mismo tiempo, el 32% de los usuarios latinoamericanos está listo para comprar algo no planeado si reciben una recomendación de amigos o familiares. Entre las personas de 25 a 34 años, el 23% dijo que siempre comprará algo de manera espontánea durante estos eventos, significativamente más que en cualquier otro grupo de edad.

En cuanto a la importancia de los grandes eventos de ventas para los encuestados, el 72% de los latinoamericanos dijo que esperarán hasta eventos importantes como el Black Friday para obtener las mejores ofertas. El 79% de los consumidores dijo que aprovechan el período previo a estos eventos para planificar sus compras más importantes con anticipación, con la esperanza de aprovechar los descuentos y las ofertas especiales.

"Para muchos, el Black Friday es una excelente manera de ahorrar dinero en una variedad de compras, por lo que cada año, estos días se caracterizan por un entusiasmo y un interés sin precedentes en las compras en línea y fuera de línea", dijo Marina Títova, vicepresidenta de Marketing de Productos para Consumidores de Kaspersky. "Como muestra nuestra investigación, el 90 por ciento de los usuarios compran cosas de manera espontánea durante los grandes eventos de ventas y pueden no prestar mucha atención a la seguridad, tratando de obtener la mejor oferta. Nuestras soluciones para compras seguras en línea, como Kaspersky Premium, pueden ser un asistente confiable en la seguridad de los pagos en línea, que protegerá no solo tus datos personales, sino también la información financiera, y además te advertirá para que no termines en un sitio de phishing".

El informe completo, "El Juego de las Superofertas: ¿quién es el ganador? Un estudio sobre cómo compramos y pagamos", está disponible aquí.