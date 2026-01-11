Rendimiento que acompaña tu ritmo todo el año

Claves para elegir un smartphone que no te falle con el uso diario.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 3:35 pm

El smartphone se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo, el entretenimiento y la vida cotidiana. Sin embargo, con el paso de los meses, muchos usuarios notan que su equipo se vuelve más lento o no responde igual que al inicio, afectando su experiencia diaria.

Frente a este escenario, Infinix Perú comparte algunas claves a considerar al momento de elegir un smartphone que ofrezca un rendimiento sostenido a lo largo del año, más allá de las especificaciones iniciales.

Procesador pensado para el uso real

El rendimiento no depende únicamente de la potencia máxima, sino de la capacidad del procesador para manejar múltiples tareas de forma eficiente. Un buen chipset permite mantener la fluidez en aplicaciones, juegos y consumo de contenido, incluso tras meses de uso continuo. Memoria y almacenamiento que acompañen el ritmo diario

El crecimiento de aplicaciones y contenido exige smartphones con suficiente memoria RAM y almacenamiento interno. Estos componentes permiten una mejor gestión del multitasking y evitan caídas de rendimiento causadas por la saturación del sistema. Optimización del sistema operativo

Un sistema operativo bien optimizado cumple un rol clave en la experiencia del usuario. La correcta gestión de recursos, las actualizaciones constantes y una interfaz fluida ayudan a que el dispositivo mantenga un desempeño estable en el tiempo. Por ejemplo, modelos como el Infinix Hot 60 Pro+ incorporan una optimización del sistema pensada para priorizar el uso real del usuario, equilibrando rendimiento, eficiencia y experiencia diaria. Gestión térmica y estabilidad del equipo

El sobrecalentamiento es una de las principales causas de pérdida de rendimiento. Tecnologías de enfriamiento y un diseño interno eficiente permiten que el smartphone mantenga su desempeño incluso durante usos intensivos, como videollamadas prolongadas o sesiones de juego. Batería confiable para el día a día

Una batería de buena capacidad, acompañada de soluciones de carga eficiente, asegura que el smartphone pueda responder a las exigencias diarias sin afectar el rendimiento general del equipo.

“Hoy los usuarios buscan smartphones que no solo rindan bien al inicio, sino que mantengan su desempeño con el paso del tiempo. En Infinix trabajamos en ofrecer una experiencia equilibrada entre potencia, optimización y uso real, pensada para acompañar al usuario en su día a día durante todo el año”, señala Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.