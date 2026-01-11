WhatsApp deja atrás a celulares antiguos en 2026

La app exigirá sistemas más seguros desde enero.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 3:39 pm

A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de teléfonos antiguos, afectando a usuarios que aún utilizan equipos con versiones antiguas de Android o iOS. La medida forma parte de una actualización periódica de la plataforma, orientada a reforzar la seguridad y asegurar un mejor desempeño de la aplicación en los dispositivos compatibles.

“Más del 25% de los usuarios en Latinoamérica aún utiliza teléfonos con sistemas operativos antiguos, lo que representa un riesgo, ya que estos equipos no soportan cerca del 40% de las nuevas capas de seguridad que hoy exigen aplicaciones como WhatsApp”, explicó Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

La compañía perteneciente a Meta precisó que los teléfonos que no cumplan con los requisitos mínimos ya no podrán abrir la aplicación ni descargar futuras actualizaciones. En la práctica, esto implicará mensajes constantes solicitando una actualización que, en muchos casos, no será posible debido a las limitaciones técnicas del equipo.

Por qué WhatsApp no será compatible con celulares antiguos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global, lo que la convierte en un objetivo frecuente de ataques digitales. Para enfrentar amenazas como el malware, el robo de datos o la suplantación de identidad, la plataforma requiere sistemas operativos que incorporen estándares modernos de protección.

Según la empresa, mantener soporte para versiones muy antiguas impide implementar mejoras clave. Además, estos dispositivos suelen presentar fallas de rendimiento, cierres inesperados y problemas de compatibilidad que afectan la experiencia del usuario y dificultan el soporte técnico.

“Los equipos sin actualizaciones pueden incrementar hasta en un 60% la probabilidad de vulneraciones, ya que no reciben parches de seguridad ni mejoras de cifrado”, aseguró Paulet.

Modelos que se quedarán sin WhatsApp en 2026

De acuerdo con la información oficial, los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1 o versiones posteriores quedarán fuera de compatibilidad.

iPhone que perderán acceso a WhatsApp:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En el caso de Android, el requisito mínimo será Android 5.0. Los modelos que no soporten esta versión dejarán de ser compatibles.

Celulares Android que ya no admitirán WhatsApp:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Estos equipos ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes, lo que los deja fuera de los estándares actuales de la aplicación.

Qué pasa si mi celular no es compatible

Los usuarios que tengan alguno de estos modelos notarán que WhatsApp dejará de funcionar de forma progresiva. La app podría cerrarse sola, impedir el envío de mensajes o bloquear el acceso por completo. Tampoco será posible descargar versiones nuevas desde las tiendas oficiales.

Antes del corte definitivo, WhatsApp suele enviar avisos dentro de la aplicación recomendando actualizar el sistema operativo o cambiar de dispositivo.

Para no perder información importante, es clave realizar una copia de seguridad antes de la fecha límite.

En iPhone:

Ingresa a Ajustes. Ve a General y luego a Información. Verifica la versión de iOS instalada.

En Android:

Accede a Configuración. Entra en Acerca del teléfono. Revisa la versión de Android.

Si el equipo permite una actualización del sistema, hacerlo será suficiente para seguir usando WhatsApp. De lo contrario, será necesario migrar a un teléfono más reciente.