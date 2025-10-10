Robots peruanos revolucionan la atención al cliente

Innovación y talento nacional transforman la experiencia de servicio con robots mozo, barman y barista.

Redacción T21 / 10.10.2025 / 1:18 pm

¿Se imagina que en lugar de un mozo de carne y hueso, un simpático robot sea quien le lleve su pizza, un café recién hecho o incluso un Pisco Sour perfectamente preparado? Esa escena, que parece salida de una película futurista, ya es una realidad en el Perú, que se presentó en la cuarta edición de LinkING PUCP 2025, el encuentro que une a la academia, la industria y la sociedad.

Durante el evento, que reunió a cientos de visitantes en el Open PUCP de Plaza San Miguel, los asistentes pudieron ver en acción al robot mozo, un ingenioso prototipo capaz de entregar platos, bebidas y productos directamente a los clientes en un restaurante. Ágil, preciso y hasta carismático, este robot promete transformar la experiencia de atención al cliente, haciendo que los pedidos lleguen con eficiencia y una sonrisa digital.

En esta edición del LinkING PUCP volvieron a robarse el protagonismo los ya conocidos robot barman y robot barista, proyectos desarrollados por egresados, expertos y estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El robot barman, orgullosamente hecho en el Perú, prepara y sirve pisco sour con la precisión de un maestro coctelero. Su brazo robótico, cuidadosamente programado, mide cada insumo con exactitud, mezcla con destreza y sirve la bebida bandera peruana con una consistencia impecable.

Por su parte, el robot barista se encargó de conquistar a los amantes del café, con un sistema que combina innovación, precisión y calidad, este robot garantiza que cada taza conserve el aroma y el sabor perfecto, como si viniera directamente de una cafetería gourmet.

Ambos robots han sido diseñados para replicar cada paso de la preparación, desde la medida exacta de los ingredientes hasta la agitación precisa, ofreciendo resultados que sorprenden por su nivel de detalle y excelencia.

“LinkING PUCP es el escenario donde se presentan las ideas, proyectos e innovaciones que están transformando la ingeniería en el país. Robots como el barman, el barista y ahora el mozo, demuestran el talento y la creatividad de nuestros estudiantes y egresados, que aplican la tecnología para mejorar la vida cotidiana y potenciar la industria”,señaló Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería PUCP.

Con propuestas que combinan tecnología, talento peruano y una pizca de entretenimiento, la PUCP mostró en esta cuarta edición de LinkING que el futuro de la atención al cliente ya llegó, y que incluso un robot puede servirte un pisco sour.