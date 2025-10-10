Intel redefine el futuro con Panther Lake

La nueva arquitectura Intel 18A impulsa el primer AI PC y refuerza el liderazgo tecnológico de EE. UU.

Redacción T21 / 10.10.2025 / 1:21 pm

Panther Lake entrará en producción de alto volumen en la fábrica más nueva de Intel en Arizona a finales de este año mientras la compañía invierte en fortalecer el liderazgo tecnológico y de fabricación de EE. UU.

Hoy Intel reveló los detalles de arquitectura del procesador para cliente de próxima generación Intel Core Ultra serie 3 (bajo el nombre de Panther Lake) que se espera comience a enviarse a finales de este año. Panther Lake es el primer producto de la compañía construido en Intel 18A, el proceso semiconductor más avanzado jamás desarrollado y fabricado en Estados Unidos.

Intel también presentó una vista previa de Xeon 6+ (nombre clave Clearwater Forest), su primer procesador de servidor basado en Intel 18A, cuyo lanzamiento se espera para el primer semestre de 2026. Tanto Panther Lake como Clearwater Forest, así como múltiples generaciones de productos construidos sobre Intel 18A, están siendo fabricados en la Fab 52, la nueva fábrica de última generación de Intel en Chandler, Arizona, un logro clave a medida que Intel invierte en fortalecer el liderazgo tecnológico, de fabricación estadounidense y en construir una cadena de suministro de semiconductores resiliente.

"Estamos entrando en una nueva y emocionante era de la computación posible gracias a grandes avances en la tecnología de semiconductores que darán forma al futuro durante las próximas décadas" dijo Lip-Bu Tan, CEO de Intel. "Nuestras plataformas de computación de próxima generación, combinadas con nuestra tecnología de proceso de vanguardia, capacidades de fabricación y empaquetado avanzado, son catalizadores para la innovación en todo nuestro negocio a medida que construimos un nuevo Intel. Estados Unidos siempre ha sido el hogar de la I+D de Intel, el diseño de productos y la fabricación y estamos orgullosos de construir sobre este legado a medida que expandimos nuestras operaciones en Estados Unidos y llevamos nuevas innovaciones al mercado".

Panther Lake: Rendimiento escalable para AI PC construido en 18A

Diseñados para impulsar un amplio espectro de AI PCs de consumo y comerciales, dispositivos de videojuegos y soluciones Edge, los procesadores Intel Core Ultra serie 3 son los primeros sistemas en chip (SoCs) para cliente construidos en Intel 18A. Panther Lake introduce una arquitectura escalable de múltiples chiplets que ofrece a los socios una flexibilidad sin precedentes en factores de forma, segmentos y rangos de precios.

Los puntos destacados incluyen:

Eficiencia energética al nivel de Lunar Lake y rendimiento de clase Arrow Lake. 1

Hasta 16 nuevos núcleos de rendimiento (P-cores) y núcleos eficientes (E-cores) que ofrecen un rendimiento del CPU 50% más rápido en comparación con la generación anterior. 2

Nueva GPU Intel® Arc™ con hasta 12 núcleos X e que ofrece un rendimiento gráfico del más de 50% en velocidad de gráficos en comparación con la generación anterior. 3

que ofrece un rendimiento gráfico del más de 50% en velocidad de gráficos en comparación con la generación anterior. Diseño XPU equilibrado para una aceleración de IA de siguiente nivel con hasta 180 TOPS de plataforma (billones de operaciones por segundo).

Más allá de la PC, Panther Lake se extenderá a aplicaciones edge, incluida la robótica. Un nuevo paquete de software Intel Robotics AI y una placa de referencia permiten a los clientes con sofisticadas capacidades de IA innovar y desarrollar rápidamente robots rentables utilizando Panther Lake tanto para el control como para la IA/percepción.

Panther Lake comenzará a aumentar la producción de alto volumen este año, con la primera SKU programada para enviarse antes de fin de año y una amplia disponibilidad en el mercado a partir de enero de 2026.

Clearwater Forest: Eficiencia y escalable para el centro de datos moderno

Clearwater Forest es el procesador con E-cores de próxima generación de Intel. Con la marca Intel Xeon 6+, este procesador es el más eficiente que la compañía ha creado y está construido en Intel 18A. Intel planea lanzar Xeon 6+ en la primera mitad de 2026.

Los puntos destacados incluyen:

Hasta 288 E-cores.

Un aumento del 17% en Instrucciones Por Ciclo (IPC) sobre la generación anterior.

Ganancias considerables en densidad, rendimiento y eficiencia energética.

Diseñado para centros de datos de hiperescala, proveedores de la nube y empresas de telecomunicaciones, Clearwater Forest permite a las organizaciones escalar cargas de trabajo, reducir los costos de energía e impulsar servicios más inteligentes.

Intel 18A: Tecnología de Estados Unidos estableciendo nuevos estándares en la Industria

Intel 18A es el primer nodo de clase de 2 nanómetros desarrollado y fabricado en los Estados Unidos, ofreciendo hasta un 15% más de rendimiento por vatio y un 30% de mejora en la densidad de chips en comparación con Intel 35. El nodo fue desarrollado, calificado para fabricación y comenzó la producción temprana en la ubicación de la compañía en Oregón y ahora está aumentando hacia la producción de alto volumen en Arizona.

Las innovaciones clave en Intel 18A incluyen:

RibbonFET: La primera nueva arquitectura de transistores de Intel en más de una década, permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética.

La primera nueva arquitectura de transistores de Intel en más de una década, permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética. PowerVia: Un innovador sistema de suministro de energía por la parte trasera, mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

Además, Foveros, la tecnología de empaquetado avanzado y apilamiento de chips 3D de Intel, permite el apilamiento e integración de múltiples chiplets en diseños avanzados de SoC, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y rendimiento a nivel de sistema.

Intel 18A constituye la base para al menos tres próximas generaciones de productos de cliente y servidor de Intel.

Fab 52: Construyendo sobre cinco décadas de inversión en I+D en EE. UU. de Intel e inversión en fabricación

La Fab 52 será la quinta fábrica de alto volumen de Intel en su campus de Ocotillo en Chandler, Arizona. Esta instalación producirá los procesadores de lógica más avanzados en los Estados Unidos y es parte de la inversión de 100 mil millones de dólares que Intel está realizando para expandir sus operaciones nacionales.

Ilustración 2 El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, se viste con un bunny suit dentro de la Fab 52 en Chandler, Arizona, antes de su recorrido de octubre de 2025 por la nueva fábrica que construye procesadores en Intel 18A. (Crédito: Intel Corporation)

Con I+D y producción avanzadas en Oregón, fabricación de alto volumen en Arizona y operaciones de empaquetado en Nuevo México, Intel está posicionada de manera única para apoyar prioridades clave de Estados Unidos y proporcionar capacidad estratégica para los clientes de Intel Foundry. La Fab 52 tendrá sus bases en los 56 años de avances en I+D y fabricación de Intel en EE. UU. y marca un legado importante a medida que la compañía construye una fundición estadounidense de vanguardia y confiable para la era de la IA.

Para todas las afirmaciones, consulte intel.com/performanceindex para obtener detalles adicionales. Los resultados pueden variar.

Según lo estimado por SPECrate®2017_int_base (n copias) para el consumo de energía del procesador en estado estacionario esperado a largo plazo. A septiembre de 2025. Los resultados pueden variar. Consulte intel.com/performanceindex para obtener detalles. Según lo estimado por SPECrate®2017_int_base (n copias). A septiembre de 2025. Los resultados pueden variar. Consulte intel.com/performanceindex para obtener detalles. Según lo medido en la plataforma de validación de referencia Panther Lake en comparación con las plataformas de validación de referencia Lunar Lake y Arrow Lake-H, según lo medido por 3Dmark Solar Bay, Cyberpunk 2077 y Borderlands 3. Basado en la especificación del producto. Consulte ark.intel.com para obtener más información. Basado en el análisis interno de Intel que compara Intel 18A con Intel 3 a febrero de 2024. Los resultados pueden variar. https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/process/18a.html

