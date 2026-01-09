Salesforce impulsa la fluidez en IA laboral

Una guía clave para preparar equipos para la Empresa Agéntica.

Redacción T21 / 09.01.2026 / 10:29 pm

Salesforce publicó su AI Fluency Playbook, una guía práctica para que las empresas preparen a su fuerza laboral para colaborar con IA con confianza, dotar a los empleados de agentes e impulsar el impacto del negocio con rapidez y a escala.

Por qué importa: A medida que las compañías buscan convertirse en una Empresa Agéntica, el éxito dependerá de la capacidad de sus equipos para aprovechar y aplicar la IA agéntica en su trabajo diario. Las empresas que desarrollen una fuerza laboral con fluidez en IA impulsarán un mayor crecimiento y se posicionarán para atraer al mejor talento y convertirse en uno de los mejores lugares para trabajar. Y no solo se benefician las empresas: los empleados que usan IA a diario reportan 64% más productividad, 58% mejor enfoque y 81% mayor satisfacción laboral.

Para profundizar: El AI Fluency Playbook se basa en la propia experiencia de Salesforce desplegando agentes de IA como Customer Zero para Agentforce. Hoy, los empleados de Salesforce colaboran con agentes, y el 85% dice sentirse confiado usando herramientas de IA para impulsar la productividad en su trabajo diario, un aumento de 16% interanual. Los resultados son claros: en solo un año, Agentforce en Slack ahorró a los empleados más de 500.000 horas, Engagement Agent trabajó más de 190.000 leads junto al equipo de ventas, y Service Agent gestionó más de 2 millones de solicitudes de soporte para el equipo de atención al cliente.

Los agentes están abriendo nuevas posibilidades para cada trabajador al automatizar tareas rutinarias y potenciar el talento de los empleados. Pero para mejorar de verdad el trabajo diario y lograr mejores resultados de negocio, los colaboradores necesitan los conocimientos, habilidades y herramientas para colaborar exitosamente con agentes de IA. Las organizaciones pueden desarrollar esta fluidez en IA de tres maneras:

Interacción con la IA (AI Engagement) : Mejorar la percepción y la confianza de los empleados frente a la IA.

: Mejorar la percepción y la confianza de los empleados frente a la IA. Activación de la IA (AI Activation) : Impulsar una adopción constante en el trabajo diario de los empleados.

: Impulsar una adopción constante en el trabajo diario de los empleados. Expertise en IA (AI Expertise): Desarrollar la competencia en habilidades humanas, agénticas y de negocio que impulsan una adopción exitosa de la dupla ser humano + agente.

Lo que dicen: “Cuando logramos la fluidez en IA, la IA pasa de ser una innovación tecnológica a convertirse en una ventaja para la fuerza laboral: es la diferencia entre desplegar herramientas y realmente cambiar la forma en que se hace el trabajo”, dijo Nathalie Scardino, presidenta y directora de personas en Salesforce. “Cuando la IA se utiliza con dominio, no solo ofrece mejores resultados de negocio, también aumenta la autonomía de los empleados, dándole a las personas más control sobre cómo trabajan, deciden y crean valor”.

Lo que dicen los clientes: “Estamos enfocados en las habilidades más importantes que se necesitan hoy y en el futuro”, dijo Ali Bebo, director de Recursos Humanos en Pearson. “Hoy todo se trata de agilidad para aprender: habilidades humanas como aprender, adaptabilidad, comunicación y pensamiento crítico son fundamentales para la era de la IA agéntica”.