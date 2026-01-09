LG lleva la Inteligencia Afectiva al CES 2026

La IA de LG cobra vida en hogares, movilidad y entretenimiento.

Redacción T21 / 09.01.2026 / 10:25 pm

La IA cobra vida en hogares, vehículos y espacios de estilo de vida.

Lima, 9 de enero de 2026.- LG Electronics presenta sus más recientes soluciones con inteligencia artificial en CES® 2026 bajo el lema “Innovation in tune with you”. La exhibición se centra en cómo LG integra su concepto de Inteligencia Afectiva (Affectionate Intelligence) en dispositivos, soluciones y entornos del hogar, la movilidad y los espacios de estilo de vida.

En CES 2026, LG demuestra cómo sus sistemas de IA perciben condiciones, procesan datos y ejecutan acciones en entornos reales, lo que la compañía define como un modelo operativo Sense-Think-Act (percibir, pensar y actuar). En lugar de limitar la IA a interfaces de software, LG la aplica a robots, electrodomésticos, vehículos y televisores para habilitar operaciones adaptativas y conscientes del contexto.

La exhibición incluye el robot doméstico LG CLOiD, electrodomésticos impulsados por IA, sistemas para vehículos, plataformas de TV y entretenimiento, así como la línea premium LG SIGNATURE, evolucionada con IA y que celebra su décimo aniversario.

Living in Tune: La zona Zero Labor Home

La zona Living in Tune presenta la visión de LG del Zero Labor Home, un ecosistema integrado donde el robot doméstico LG CLOiD, los electrodomésticos inteligentes y los servicios de IA trabajan de forma sincronizada para anticiparse a las necesidades de los usuarios y reducir las tareas del hogar.

En el centro de la zona se encuentra LG CLOiD, que realiza demostraciones en vivo en tres escenarios domésticos:

Cocina: planificación personalizada de comidas para un hogar de cuatro personas

Sala: monitoreo de bienestar y asistencia para adultos mayores activos

Lavandería: gestión automatizada de prendas y ropa

Diseñado como un robot de IA especializado para el hogar, con la seguridad y la confiabilidad como ejes centrales, LG CLOiD opera de forma fluida en entornos reales. Las demostraciones destacan sus capacidades de manipulación física, incluyendo destreza a nivel de dedos y movimiento completo del brazo, así como su integración con la plataforma de IA para el hogar de LG, ThinQ™. La zona también presenta las versiones mejoradas de ThinQ UP y ThinQ Care.

Ride in Tune: Movilidad impulsada por IA

La zona Ride in Tune presenta la visión de LG sobre vehículos definidos por software y entornos inteligentes dentro del vehículo. Las soluciones de IA para vehículos de LG, galardonadas con el CES 2026 Best of Innovation Award en la categoría de entretenimiento vehicular, se demuestran a través de tres sistemas principales:

Mobility Display Solution: convierte el parabrisas en una superficie de visualización para información de conducción en tiempo real y contenido de realidad mixta durante la operación autónoma.

convierte el parabrisas en una superficie de visualización para información de conducción en tiempo real y contenido de realidad mixta durante la operación autónoma. Automotive Vision Solution: utiliza seguimiento ocular, monitoreo del conductor y sensores interiores para detectar niveles de atención y estados de los pasajeros, habilitando funciones de seguridad adaptativas e interacciones personalizadas.

utiliza seguimiento ocular, monitoreo del conductor y sensores interiores para detectar niveles de atención y estados de los pasajeros, habilitando funciones de seguridad adaptativas e interacciones personalizadas. In-Vehicle Entertainment Solution: permite una transmisión fluida de contenido entre el hogar y el automóvil y habilita la comunicación a través de las ventanas laterales del vehículo.

Viewing in Tune: Pantallas impulsadas por IA

La zona Viewing in Tune se enfoca en las tecnologías de TV y pantallas de LG. El LG OLED evo Wallpaper TV ofrece toda la intensidad de la nueva tecnología de calidad de imagen Hyper Radiant Color de LG OLED, destacando su diseño ultradelgado tipo “papel tapiz”, posible gracias a la conectividad True Wireless. La zona también presenta LG Gallery+, un servicio basado en webOS que muestra arte e imágenes curadas según las preferencias del usuario.

LG también presenta sus nuevos televisores insignia OLED evo G6 y Micro RGB evo, impulsados por el procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, que incorpora Dual Super Upscaling para procesar simultáneamente dos tipos de escalado por IA. Esto mejora la nitidez y ofrece imágenes naturales y equilibradas con el máximo nivel de claridad e inmersión. La zona incluye además el AM Micro LED TV AI de 136 pulgadas, como plataforma para contenido premium de gran formato.

Entertainment in Tune: Videojuegos y audio

La zona Entertainment in Tune, desarrollada en colaboración con Reddit, presenta dos configuraciones de gaming:

Gaming en consola utilizando el OLED evo W6 y el Aero Speaker

Gaming en PC con el UltraGear™ OLED GX9, compatible con Dual Mode (5K2K a 165 Hz y WFHD a 330 Hz) con escalado por IA

De igual modo, el xboom Studio exhibe los más recientes productos de audio LG xboom, desarrollados en colaboración con will.i.am:

LG xboom Stage 501, para escenarios y presentaciones en vivo

LG xboom Blast, parlante portátil de gran tamaño

LG xboom Mini y LG xboom Rock, parlantes compactos para uso diario

El estudio también alberga The Lab, con FYI.RAiDiO, una experiencia interactiva de radio basada en IA creada por will.i.am.

Mastery in Tune: LG SIGNATURE

La zona Mastery in Tune presenta la línea LG SIGNATURE en colaboración con la marca italiana de alta gama Poliform, con cada producto exhibido en un entorno interior completamente ambientado.

El refrigerador LG SIGNATURE incorpora IA conversacional basada en modelos de lenguaje (LLM) para interacciones en lenguaje natural y sugerencias personalizadas. El refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView™ optimiza la gestión de alimentos mediante ThinQ™ Food, que utiliza una cámara interna para identificar los productos almacenados, sugerir recetas y recomendar sustituciones según el contenido disponible.

Por otro lado, la cocina LG SIGNATURE Oven Range ofrece funciones como Gourmet AI, que utiliza una cámara con IA dentro del horno para identificar más de 80 platos y seleccionar automáticamente la configuración de cocción ideal.

La exhibición de LG en CES 2026 se lleva a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas Convention Center, stand #15004.