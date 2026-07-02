Samsung amplía OLED 2026 con IA y juego premium

La línea suma Glare Free, hasta 83 pulgadas y funciones para deportes, gaming y hogar conectado en América Latina.

Redacción T21 / 02.07.2026 / 12:38 pm

La nueva generación lleva la tecnología Glare Free a más modelos, mejora las funciones inteligentes de imagen y sonido, y expande las opciones para diferentes perfiles de consumidores

Samsung presenta su nueva generación de televisores OLED para 2026, aportando avances que combinan calidad de imagen, inteligencia artificial, diseño premium y funciones a la medida para diferentes formas de entretenimiento. En un momento en que los consumidores buscan pantallas más grandes, un mayor rendimiento visual y tecnologías que se adapten naturalmente a su vida diaria, la línea OLED refuerza la experiencia premium en el hogar, ya sea para ver películas y series, seguir los grandes torneos deportivos, jugar o integrar el televisor al ecosistema conectado.

Entre los principales aspectos destacados de la línea OLED 2026 se encuentran:

Tecnología Glare Free en más modelos: Diseñada para reducir los reflejos y preservar la claridad de la imagen incluso en ambientes iluminados, la tecnología Glare Free hace que la visualización sea más cómoda a lo largo del día, manteniendo el contraste, la nitidez y la inmersión en películas, series, deportes y videojuegos.

Diseñada para reducir los reflejos y preservar la claridad de la imagen incluso en ambientes iluminados, la tecnología Glare Free hace que la visualización sea más cómoda a lo largo del día, manteniendo el contraste, la nitidez y la inmersión en películas, series, deportes y videojuegos. Contraste preciso y negros profundos: La tecnología OLED permite que cada píxel emita su propia luz sin depender de una retroiluminación (backlight). El resultado son negros más profundos, un alto contraste e imágenes con mayor profundidad —especialmente en escenas oscuras, producciones cinematográficas y juegos con gran variación de iluminación—.

La tecnología OLED permite que cada píxel emita su propia luz sin depender de una retroiluminación (backlight). El resultado son negros más profundos, un alto contraste e imágenes con mayor profundidad —especialmente en escenas oscuras, producciones cinematográficas y juegos con gran variación de iluminación—. Diseño premium con enfoque lifestyle: El diseño asume un rol central con una construcción creada para integrarse perfectamente con la decoración del hogar. El concepto FloatLayer Design crea el efecto visual de una pantalla flotante, reforzando la idea de que el televisor también puede funcionar como un elemento de diseño dentro del espacio.

El diseño asume un rol central con una construcción creada para integrarse perfectamente con la decoración del hogar. El concepto FloatLayer Design crea el efecto visual de una pantalla flotante, reforzando la idea de que el televisor también puede funcionar como un elemento de diseño dentro del espacio. Optimización de imagen y sonido impulsada por IA: Las funciones basadas en inteligencia artificial ayudan a optimizar el contenido en tiempo real, ajustando el brillo, el contraste, los colores, la profundidad, el movimiento y el audio de acuerdo con lo que se está mostrando. El objetivo es entregar una experiencia de visualización más precisa, inmersiva y adaptable en diferentes tipos de contenido.

Las funciones basadas en inteligencia artificial ayudan a optimizar el contenido en tiempo real, ajustando el brillo, el contraste, los colores, la profundidad, el movimiento y el audio de acuerdo con lo que se está mostrando. El objetivo es entregar una experiencia de visualización más precisa, inmersiva y adaptable en diferentes tipos de contenido. Un robusto Paquete Gamer (Gaming Pack): La línea OLED 2026 también fue diseñada para jugadores de consolas, PC y plataformas de juegos en la nube (cloud gaming). Funciones como altas tasas de refresco —con Motion Xcelerator que puede alcanzar hasta 165Hz dependiendo del modelo—, Game Bar, AI Gaming Optimizer, AI Auto Game Mode, AI Virtual Aim Point, Dynamic Black EQ y la compatibilidad con tecnologías como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, disponibles en modelos seleccionados, contribuyen a un gameplay más fluido, responsivo y personalizado.

La línea OLED 2026 también fue diseñada para jugadores de consolas, PC y plataformas de juegos en la nube (cloud gaming). Funciones como altas tasas de refresco —con Motion Xcelerator que puede alcanzar hasta 165Hz dependiendo del modelo—, Game Bar, AI Gaming Optimizer, AI Auto Game Mode, AI Virtual Aim Point, Dynamic Black EQ y la compatibilidad con tecnologías como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, disponibles en modelos seleccionados, contribuyen a un gameplay más fluido, responsivo y personalizado. Integración con el hogar conectado: Con Samsung Vision AI y SmartThings, el televisor expande su rol dentro del ecosistema doméstico. Además de exhibir contenidos, se convierte en parte de una experiencia conectada, ofreciendo una mayor personalización, control de dispositivos compatibles e interacción en diferentes momentos de la vida cotidiana.

Con y SmartThings, el televisor expande su rol dentro del ecosistema doméstico. Además de exhibir contenidos, se convierte en parte de una experiencia conectada, ofreciendo una mayor personalización, control de dispositivos compatibles e interacción en diferentes momentos de la vida cotidiana. Tecnología Real Quantum Dot: Puntos cuánticos verdaderos que transforman la luz en colores vibrantes con precisión molecular. Esta tecnología, 100% libre de cadmio, evita mezclas no deseadas para ofrecer la máxima fidelidad cromática con un menor impacto ambiental

Al reunir estos atributos, la nueva generación fortalece el valor de OLED dentro del portafolio premium, combinando beneficios que importan en el uso real: calidad de imagen cinematográfica, rendimiento en juegos, diseño, conectividad, funciones inteligentes e integración con el hogar inteligente. En este contexto, la tecnología se posiciona como una opción superior para los consumidores que buscan una pantalla alineada con su estilo de vida.

“Con la nueva generación OLED 2026, Samsung está expandiendo el significado de un televisor premium. Esto va más allá de la calidad de imagen y reúne tecnologías que transforman la experiencia del consumidor: negros profundos, colores precisos, diseño sofisticado, optimización de contenido basada en IA, funciones avanzadas de juegos e integración con el hogar conectado. Es una tecnología diseñada para ser sentida en el uso real, ya sea durante una película, un partido decisivo, una sesión de juegos o a lo largo de la rutina de un hogar cada vez más inteligente”, afirma Celso Barros, Director Regional de Visual Display para Samsung América Latina.

Pantallas más grandes, IA y el hogar conectado en el centro de la experiencia

En 2026, la nueva generación se basa en diferenciadores más claros para diversos perfiles de consumidores —atendiendo desde aquellos que buscan experiencias cinematográficas hasta los que valoran el rendimiento, la fluidez y la personalización en el uso diario—. La disponibilidad de tamaños, la expansión de la tecnología Glare Free a más modelos, el enfoque de diseño lifestyle más fuerte en las líneas premium y el enfoque en videojuegos y deportes hacen que la línea sea más versátil.

La demanda por pantallas grandes continúa siendo uno de los principales motores del mercado de televisores premium. En América Latina, este comportamiento se vuelve aún más fuerte debido a la conexión cultural de la región con el entretenimiento en el hogar, especialmente en un año marcado por el mayor torneo de fútbol del mundo. La línea OLED 2026 se alinea con esto, transformando las salas de estar de los consumidores en ambientes más inmersivos, sociales y conectados.

Para contenidos deportivos, la combinación de contraste, brillo, fluidez de movimiento, procesamiento impulsado por IA y pantallas más grandes contribuye a una experiencia de visualización más envolvente. Las funciones inteligentes pueden optimizar la imagen y el sonido de acuerdo con el contenido exhibido, ayudando a destacar detalles de la escena, mejorar la visibilidad de acciones rápidas y reforzar la sensación de estar en un estadio, desde la comodidad de sus hogares.

El público gamer tiene acceso a una tecnología que soporta tiempos de respuesta rápidos, alto contraste, negros profundos y una mejor visibilidad en escenas oscuras —atributos fundamentales para diferentes estilos de gameplay—. Cuando se combina con funciones como Motion Xcelerator, Game Bar, AI Gaming Optimizer y la compatibilidad con tecnologías de tasa de refresco variable, la experiencia se vuelve más fluida y precisa.

Junto a una inteligencia artificial que trabaja perfectamente en la usabilidad y la conectividad, el televisor puede ayudar a optimizar el contenido en tiempo real, adaptar los parámetros de imagen y sonido a una variedad de géneros y simplificar la interacción con el ecosistema del hogar conectado. La nueva línea OLED 2026 atiende a los consumidores en un escenario donde la tecnología, el entretenimiento, la conveniencia y el diseño se unen cada vez más dentro del hogar.

Disponibilidad

Los nuevos lanzamientos de televisores OLED llegan al mercado con pantallas de hasta 83” pulgadas, diseñados para adecuarse a una amplia gama de preferencias y necesidades. Los modelos se lanzarán en toda América Latina a lo largo de 2026. Para