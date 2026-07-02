Samsung lleva la refrigeradora al smartphone

Family Hub y SmartThings permiten revisar alimentos a distancia, reducir compras duplicadas y gestionar mejor ingredientes, listas y vencimientos.

Redacción T21 / 02.07.2026 / 12:40 pm

¿Quién no ha llegado al supermercado y ha dudado si todavía quedaba leche, frutas, yogur o algún ingrediente en casa? Esta situación cotidiana puede derivar en compras duplicadas, desperdicio de alimentos o incluso en la falta de insumos importantes para preparar una comida. En rutinas cada vez más aceleradas, tener visibilidad de lo que ya está en el refrigerador ayuda al consumidor a planificar mejor sus compras, organizar las comidas y evitar visitas extras al supermercado.

La solución: ver el interior de la refrigeradora, incluso a la distancia

En modelos compatibles de refrigeradoras Samsung con Family Hub, el usuario puede visualizar el interior del aparato desde su smartphone, a través de la aplicación SmartThings, o desde la propia pantalla de la refrigeradora, sin necesidad de abrir la puerta. Esta funcionalidad utiliza una cámara interna para mostrar los alimentos almacenados en los estantes y apoyar una gestión más práctica de la rutina, con funciones que pueden incluir la creación de listas de compras, recordatorios y el seguimiento de los artículos disponibles.

En los modelos con AI Vision Inside, la experiencia evoluciona con inteligencia artificial: la cámara interna puede identificar alimentos, ayudar a monitorear la entrada y salida de artículos, indicar fechas de vencimiento y sugerir recetas a través de SmartThings Food, según la disponibilidad de cada modelo y mercado.

Paso a paso para usar View Inside

Abra la aplicación SmartThings en su smartphone. En la pestaña Dispositivos (Devices), seleccione el espacio donde está registrada la refrigeradora, como la Cocina. Toque la tarjeta de la refrigeradora compatible, como un modelo Family Hub u otra refrigeradora Samsung con cámara interna disponible en el mercado. En la pantalla de control del dispositivo, verifique la información general de la refrigeradora, como la temperatura, el estado del refrigerador, el congelador y las funciones adicionales. Desplace la pantalla hacia abajo hasta el área de visualización interna o toque la imagen de la refrigeradora, cuando esté disponible. Revise las imágenes internas que se muestran en la app. Dependiendo del modelo, es posible alternar entre compartimentos, como la puerta izquierda y la puerta derecha. En modelos compatibles con funciones avanzadas de gestión de alimentos, toque en AI Food Manager o SmartThings Food para acceder a listas, recordatorios o sugerencias relacionadas con los ingredientes disponibles.

Disponibilidad por modelo y región

La disponibilidad de View Inside puede variar según el país, modelo, línea, capacidad, voltaje y versión del software.

Si tú también quieres tener el control y administrar tus alimentos de manera eficiente, descarga SmartThings en Galaxy Store, Play Store o App Store.