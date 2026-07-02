Samsung lleva la refrigeradora al smartphone
Family Hub y SmartThings permiten revisar alimentos a distancia, reducir compras duplicadas y gestionar mejor ingredientes, listas y vencimientos.
Redacción T21 / 02.07.2026 / 12:40 pm
¿Quién no ha llegado al supermercado y ha dudado si todavía quedaba leche, frutas, yogur o algún ingrediente en casa? Esta situación cotidiana puede derivar en compras duplicadas, desperdicio de alimentos o incluso en la falta de insumos importantes para preparar una comida. En rutinas cada vez más aceleradas, tener visibilidad de lo que ya está en el refrigerador ayuda al consumidor a planificar mejor sus compras, organizar las comidas y evitar visitas extras al supermercado.
La solución: ver el interior de la refrigeradora, incluso a la distancia
En modelos compatibles de refrigeradoras Samsung con Family Hub, el usuario puede visualizar el interior del aparato desde su smartphone, a través de la aplicación SmartThings, o desde la propia pantalla de la refrigeradora, sin necesidad de abrir la puerta. Esta funcionalidad utiliza una cámara interna para mostrar los alimentos almacenados en los estantes y apoyar una gestión más práctica de la rutina, con funciones que pueden incluir la creación de listas de compras, recordatorios y el seguimiento de los artículos disponibles.
En los modelos con AI Vision Inside, la experiencia evoluciona con inteligencia artificial: la cámara interna puede identificar alimentos, ayudar a monitorear la entrada y salida de artículos, indicar fechas de vencimiento y sugerir recetas a través de SmartThings Food, según la disponibilidad de cada modelo y mercado.
Paso a paso para usar View Inside
- Abra la aplicación SmartThings en su smartphone.
- En la pestaña Dispositivos (Devices), seleccione el espacio donde está registrada la refrigeradora, como la Cocina.
- Toque la tarjeta de la refrigeradora compatible, como un modelo Family Hub u otra refrigeradora Samsung con cámara interna disponible en el mercado.
- En la pantalla de control del dispositivo, verifique la información general de la refrigeradora, como la temperatura, el estado del refrigerador, el congelador y las funciones adicionales.
- Desplace la pantalla hacia abajo hasta el área de visualización interna o toque la imagen de la refrigeradora, cuando esté disponible.
- Revise las imágenes internas que se muestran en la app. Dependiendo del modelo, es posible alternar entre compartimentos, como la puerta izquierda y la puerta derecha.
- En modelos compatibles con funciones avanzadas de gestión de alimentos, toque en AI Food Manager o SmartThings Food para acceder a listas, recordatorios o sugerencias relacionadas con los ingredientes disponibles.
Disponibilidad por modelo y región
La disponibilidad de View Inside puede variar según el país, modelo, línea, capacidad, voltaje y versión del software.
Si tú también quieres tener el control y administrar tus alimentos de manera eficiente, descarga SmartThings en Galaxy Store, Play Store o App Store.
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