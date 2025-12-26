Samsung conecta regalos inteligentes en 2025

Tecnología con IA para elegir regalos conectados sin complicaciones.

Redacción T21 / 26.12.2025 / 9:58 am

Bajo el concepto “Conéctate con quien amas”, la acción refuerza el ecosistema integrado de la marca y facilita la elección de regalos de fin de año.

Samsung lanza su campaña de fin de año en Perú, cerrando el calendario de 2025 con el concepto “Conéctate con quien amas”. La iniciativa destaca productos del ecosistema Galaxy, como smartphones, relojes, audífonos y tablets; TVs; soundbars y electrodomésticos con Inteligencia Artificial (IA) como sugerencias de regalos que promueven experiencias conectadas y relevantes para el consumidor.

A nivel global, los electrónicos están entre las categorías más buscadas para regalos de fin de año, especialmente en compras online[1]. Sin embargo, el 75% de los consumidores afirma sentir indecisión debido al exceso de opciones[2].

Para reducir esta dificultad, Samsung mejoró su plataforma online con una jornada de compra diseñada para facilitar el proceso de elección y simplificar la experiencia del consumidor. Entre los recursos, se destaca la sección “Mira lo que todos están regalando”, que muestra un ranking dinámico de los productos más vendidos y visualizados, aumentando la confianza del consumidor. La página de la campaña también incluye un FAQ con información sobre beneficios exclusivos, rangos de precio y recomendaciones según el perfil de uso. Además,Samsung implementó herramientas de IA que sugieren regalos personalizados basados en diferentes perfiles, presupuestos y categorías de interés, haciendo el proceso más rápido y certero.

“El período de fin de año es un momento en el que buscamos apoyar al consumidor en sus elecciones, ofreciendo herramientas que simplifican la decisión de compra y destacan las ventajas de nuestro ecosistema conectado. Nuestro objetivo es ayudar a cada persona a encontrar el regalo ideal, ya sea para sí misma o para alguien cercano, asumiendo el papel de un verdadero asistente personal en esta última gran fecha del retail en 2025”, afirma Frederico Mardegan, director senior de Digital y E-commerce de Samsung para América Latina.

La campaña refuerza el compromiso de Samsung de democratizar la Inteligencia Artificial, ofreciendo un portafolio completo con recursos que amplían la productividad y la conectividad en el día a día. En este fin de año, la marca destaca el Galaxy S25, los dispositivos plegables Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, el wearable Galaxy Watch8 y la Tab S11 Ultra, que se integran para crear experiencias más fluidas en el ecosistema Galaxy. En el segmento del hogar conectado, el foco está en productos premium que elevan los momentos en familia, como los TVs Vision AI Neo QLED 4K, Soundbars Q-Series, Music Frame, proyectores y la línea de electrodomésticos Bespoke AI, todos integrados a SmartThings para una experiencia doméstica automatizada y eficiente. Además de las ofertas exclusivas en el sitio oficial y en la App Samsung Shop, la campaña mantiene beneficios como el Plan Eco Canje,que permite usar dispositivos antiguos como parte del pago, y condiciones especiales de financiamiento.