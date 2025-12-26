Controla Spotify desde tu HUAWEI WATCH

Reproduce y gestiona tu música aunque no exista app oficial.

Redacción T21 / 26.12.2025 / 10:36 am

Aunque no existe una app oficial de Spotify para los HUAWEI WATCH, sí existen opciones de terceros para usar la plataforma desde el reloj.

Spotify es el servicio de streaming de música más popular del mundo con casi 700 millones de usuarios a nivel mundial.

Cuando hablamos de música en streaming es imposible que el primer nombre que se venga a la cabeza no sea Spotify, pues este servicio se ha logrado consolidar como el más popular del mercado, pues según datos de la propia compañía, hasta el segundo trimestre de este año, su número de usuarios fue de 696 millones a nivel mundial. Y, aunque competidores como Apple Music o Amazon Music no suelen compartir cifras de usuarios, la lógica indica que la mayoría de usuarios que escucha música en streaming lo hace en Spotify.

Aunque hay algunos smartwatches que tienen una app dedicada de Spotify, no es el caso de los HUAWEI WATCH, sin embargo, sí existe una manera de controlar Spotify directamente desde tu HUAWEI WATCH.

¿Cómo controlar Spotify desde tu HUAWEI WATCH?

Existen 2 maneras de usar Spotify en un HUAWEI WATCH, pero dependerá de qué tipo de smartwatch tengas, por ejemplo, en modelos como el WATCH 4, WATCH 5 o WATCH Ultimate 2, que tienen la HUAWEI WATCH AppGallery integrada, el proceso es el siguiente:

Presiona la corona del reloj para acceder a todas las aplicaciones instaladas.

Allí busca la WATCH AppGallery.

Al acceder podrás ver las apps destacadas, donde aparecerán opciones como “For Spotify Player” o “WatchSpot”, 2 apps creadas por terceros que sirven para lo mismo. Descarga la app que prefieras.

Una vez instalada, abre la app para vincular tu cuenta de Spotify escaneando el código QR en la pantalla del reloj.

La vinculación se hace desde el teléfono, y, una vez realizada, podrás acceder a toda tu biblioteca de música, playlists, y controlar la reproducción de Spotify directamente desde el reloj.

Es importante mencionar que ambas aplicaciones sólo funcionan con cuentas de Spotify Premium, por lo que, si tienes una cuenta gratuita de Spotify, no podrás realizar la vinculación.

Si tienes un HUAWEI WATCH sin WATCH AppGallery integrada, como los WATCH GT 4 Series o GT 5 Series, lo que debes hacer es:

Abre la app de HUAWEI Health .

. Ve a la sección Dispositivos y selecciona AppGallery.

Busca la aplicación For Spotify Controller e instálala.

Para vincular tu cuenta de Spotify también será necesario descargar la misma app en tu teléfono Android o Huawei desde la AppGallery.

A diferencia de las opciones en la WATCH AppGallery, esta app requiere de un pago único para su uso, el cual es de, aproximadamente, 1.5 dólares, y el cual puedes pagar con tu cuenta de PayPal, o bien, directamente con tu tarjeta de débito o crédito.

Esta aplicación también funciona de manera exclusiva con cuentas de Spotify premium.

Si tienes más dudas o requieres ayuda, siempre puedes contactar al equipo de soporte de Huawei desde la app de My HUAWEI en dispositivos de la marca, o en la HUAWEI Online Store.