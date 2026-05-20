Samsung convierte el Galaxy S26 Ultra en un estudio portátil

One UI 8.5 incorpora funciones de Galaxy AI y una cámara de 200 MP que acelera la creación de contenido profesional desde el smartphone.

Redacción T21 / 20.05.2026 / 10:20 am

Enfoque en la productividad: La nueva interfaz One UI 8.5 introduce herramientas nativas de Galaxy AI que optimizan la rutina de usuarios y creadores de contenido.

La nueva interfaz One UI 8.5 introduce herramientas nativas de Galaxy AI que optimizan la rutina de usuarios y creadores de contenido. Captura nocturna avanzada: Los lentes con mayor apertura combinadas con Nightography ofrecen una calidad profesional en cualquier condición de luz.

Los lentes con mayor apertura combinadas con Nightography ofrecen una calidad profesional en cualquier condición de luz. Calidad profesional: La integración entre hardware y software elimina la necesidad de usar equipos pesados en la producción audiovisual para redes sociales.

La nueva interfaz One UI 8.5 consolida al Samsung Galaxy S26 Ultra en el mercado no solo por su hardware de vanguardia, sino por las funciones nativas diseñadas para facilitar la rutina de los creadores de contenido y usuarios corporativos.

Con esta actualización del sistema operativo, Samsung eleva el estándar de usabilidad, presentando herramientas de trabajo que reducen significativamente el tiempo invertido en tareas operativas diarias. Lejos de las complejas especificaciones técnicas, lo más destacado son 4 funciones inteligentes que hacen que la navegación y la producción de contenido sean aún más ágiles:

Portapapeles inteligente: One UI 8.5 mejora el almacenamiento de múltiples textos, enlaces e imágenes en un historial unificado. El usuario puede acceder a la información copiada recientemente, eliminando la necesidad de alternar entre aplicaciones durante la creación de guiones de contenido, por ejemplo.

Para acceder a él, basta con abrir el Teclado Samsung desde cualquier aplicación, como WhatsApp o Samsung Notes: toca el ícono de los tres puntos (...), o directamente el ícono de la carpeta (Portapapeles) en la barra de herramientas superior.

Captura con desplazamiento integrada: Esta función permite guardar páginas web enteras, documentos extensos o hilos completos de mensajes en un solo archivo de imagen con solo un toque. La herramienta reemplaza a las capturas fragmentadas y utiliza una categorización inteligente para mantener la galería organizada automáticamente.

Para acceder, después de la captura de pantalla tradicional (botones laterales o gesto de deslizar la palma), toca el ícono de "Flechas dobles" en la barra flotante para desplazar la pantalla automáticamente.

Gestión ágil de pestañas y multitarea: Mediante un único comando, el usuario puede cerrar todas las pestañas y aplicaciones activas simultáneamente. Esta acción limpia la memoria temporal y organiza la interfaz de forma instantánea, permitiendo retomar inmediatamente el enfoque en la actividad principal.

Para acceder, desliza el dedo de abajo hacia arriba para abrir el selector de aplicaciones y selecciona el nuevo botón "Optimizar flujo" (o "Cerrar todo").

La evolución de la cámara: En la captura audiovisual, la integración entre el software refinado y los lentes del Galaxy S26 Ultra acerca la producción móvil a los resultados obtenidos por cámaras profesionales (DSLR). El nuevo sensor principal de 200 MP cuenta con una apertura de lente f/1.4, un salto sustancial con respecto al modelo anterior, lo que permite una entrada de luz un 47 % mayor. Cuando esta capacidad física, que también se extiende al teleobjetivo de 5x (ahora con apertura f/2.9) se une a las funciones de Nightography impulsado por IA, el resultado es la eliminación del desenfoque de movimiento. La captura en entornos con poca luz gana contornos nítidos y elimina el ruido visual, entregando videos cortos con una estabilización y una profundidad de campo impecables.

Alineada con su filosofía de innovación continua, Samsung refuerza el compromiso de desarrollar tecnologías que se adapten al estilo de vida de los usuarios, demostrando que el avance tecnológico reside en mejorar las interacciones diarias para crear una experiencia digital impecable.