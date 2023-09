Samsung: Everyday SmartThings With Son

La campaña presenta ideas innovadoras para utilizar SmartThings de forma fácil y útil.

Redacción T21 / 15.09.2023 / 8:28 am

Samsung presentó un vídeo de campaña titulado “Everyday SmartThings with Son”, protagonizado por el futbolista de renombre mundial Son Heung-min, que subraya la colaboración entre Son Heung-min y Samsung, con escenas de Son utilizando la experiencia personalizada multidispositivo que el estilo de vida SmartThings tiene para ofrecer.

Son, embajador de la marca Galaxy desde el evento Unpacked de julio de 2023, se ha asociado con Samsung en la nueva campaña SmartThings. Centrándose en su perspectiva, la campaña se enfoca particularmente en el entretenimiento, la salud y el ahorro de energía – áreas de gran interés entre los clientes de todo el mundo. El video, que muestra a Son viviendo un estilo de vida diario mejorado en una serie de entrevistas, se publicará a través de los canales sociales globales de Samsung. Todos los dispositivos en el video están conectados de forma continua dentro del ecosistema SmartThings y no son sólo electrodomésticos convencionales como televisores, aires acondicionados y refrigeradores, sino también una variedad de otros dispositivos como altavoces y luces.

Una rutina de ahorro de energía, gracias a SmartThings Energy y SmartThings Routines

La conservación de energía está al frente y al centro del video, como se muestra mediante el uso de funciones clave de la aplicación SmartThings, como SmartThings Energy y SmartThings Routines.

SmartThings Energy permite monitorear en tiempo real el consumo de energía de varios dispositivos como aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras y televisores. Él activa el AI Energy Mode[1] antes de que el uso alcance niveles de precios más altos, lo que reduce efectivamente los gastos de electricidad.

Con la función SmartThings Routines, los usuarios controlan automáticamente los electrodomésticos en función de tiempos y condiciones específicos. Son lo demuestra en el vídeo de la campaña con la “Rutina para salir”, que apaga automáticamente los electrodomésticos cuando él sale de casa. Gracias a esta función, Son puede prestar más atención a otras cosas antes de salir y al mismo tiempo reducir el consumo innecesario de energía, lo que se traduce en una rutina diaria más eficiente.

Armoniza el tiempo libre con Music Sync y Hue Sync

Además de funciones que ahorran energía, SmartThings cuenta con funciones que mejoran el tiempo de ocio en casa. Music Sync[2] crea una atmósfera hogareña dinámica al sincronizar la iluminación conectada a SmartThings con la música reproducida en un dispositivo Galaxy. Hue Sync[3] realiza una función similar, pero con los televisores inteligentes de Samsung, ofreciendo a los usuarios una experiencia de visualización inmersiva mientras disfrutan de sus películas favoritas, eventos en vivo o videojuegos, etc.

En el vídeo, Son hace uso de estos recursos a través de una iluminación adaptativa, que crea un ambiente relajado para él en casa. También se incluye el Gaming Mode, que Son utiliza para sumergirse en sus videojuegos favoritos sincronizando el color y el movimiento de la iluminación de su hogar con la acción en pantalla.

Monitoreo de la salud con el Galaxy Watch

El Galaxy Watch puede proporcionar a los usuarios datos de entrenamiento en tiempo real, como frecuencia cardíaca, calorías quemadas y duración del ejercicio. Con SmartThings, Son puede aprovechar al máximo esta función haciendo ejercicios básicos y viendo un partido de fútbol en la televisión simultáneamente, y mientras mira el partido, puede ver los datos de su entrenamiento en la pantalla de su televisor[4]. Esta integración innovadora permite que las personas hagan ejercicio de manera efectiva mientras miran televisión.

Al comentar sobre su participación en la campaña, Son dijo: "El sistema funciona automáticamente, lo que hace que la experiencia sea muy simple. A través de SmartThings, he disfrutado más mi tiempo en casa mientras ahorro energía. ¡Es fácil!"

"Everyday SmartThings with Son" se puede encontrar en los canales oficiales de YouTube e Instagram de Samsung.

[1] Disponible solo para modelos que admiten el AI Energy Mode. Antes de su uso, es necesario instalar SmartThings Energy Service en la aplicación SmartThings.

[2] La iluminación compatible debe comprarse por separado y conectarse a la aplicación SmartThings.

[3] La iluminación compatible debe comprarse por separado. Se requiere una suscripción paga de la aplicación Hue Sync a través de la aplicación Samsung TV.

[4] Available from 2024; availability and the timing of support may vary by country and region.