Samsung forma talento joven para la era de la IA en América Latina

El programa ya certificó a más de 5,8 mil jóvenes en 15 países y conecta habilidades técnicas con empleabilidad real.

Redacción T21 / 03.07.2026 / 9:49 am

El Samsung Innovation Campus (SIC) capacita a jóvenes en áreas como IA, Big Data y Codificación y Programación para suplir la escasez de talentos en el sector.

El programa une conocimiento teórico, aplicación práctica y desarrollo de habilidades socioemocionales y habilidades blandas para el mercado laboral, preparando a los alumnos para desafíos reales del entorno corporativo.

Con impacto directo en la vida de los estudiantes, la iniciativa abre caminos para posiciones calificadas en el mercado laboral.

El programa Samsung Innovation Campus (SIC) se ha consolidado como una herramienta central para preparar a jóvenes talentos de América Latina para el sector tecnológico. Al ofrecer capacitación práctica en áreas críticas como Inteligencia Artificial (IA), Big Data y Codificación y Programación, la iniciativa social de Samsung Electronics actúa directamente para suplir la demanda de profesionales calificados en la región y preparar a los estudiantes para el mundo corporativo.

La propuesta del SIC va directo al punto: conecta la teoría con la práctica empresarial. Por medio de un enfoque innovador y actividades prácticas, el SIC prepara a los estudiantes para los desafíos del mercado laboral, desarrollando habilidades técnicas avanzadas y competencias interpersonales esenciales, como pensamiento crítico, liderazgo y resolución ágil de problemas.

Impacto en toda América Latina

A lo largo de 5 años, el programa ya ha certificado a más de 5,8 mil jóvenes de 15 países de América Latina. A nivel regional, el programa actúa de forma estratégica para democratizar el acesso a formaciones de vanguardia y está comprometido a crear un ecosistema de innovación y aprendizaje que beneficia tanto a los estudiantes como a las empresas de la región, contribuyendo a un futuro más próspero y resultados tangibles en la vida de diversos talentos:

Brasil: En Campinas (SP), la estudiante Giovana Rocha dos Santos utilizó los conocimientos adquiridos para desarrollar DriveSafeAI, una herramienta de IA creada como proyecto final para ayudar a las autoridades locales a identificar áreas con alto índice de accidentes de tránsito. La iniciativa demuestra, en la práctica, el potencial de la tecnología para promover el bien social y contribuir a la protección de la comunidad.

En Campinas (SP), la estudiante Giovana Rocha dos Santos utilizó los conocimientos adquiridos para desarrollar DriveSafeAI, una herramienta de IA creada como proyecto final para ayudar a las autoridades locales a identificar áreas con alto índice de accidentes de tránsito. La iniciativa demuestra, en la práctica, el potencial de la tecnología para promover el bien social y contribuir a la protección de la comunidad. Perú: A través de alianzas con universidades e instituciones gubernamentales, el SIC impulsa el protagonismo juvenil y amplía el acceso a oportunidades de empleo. En Lima, Morelia Paola Gonzales Valdivia, de 21 años, aplicó la base técnica en programación (Python) para fundar su propia agencia de tutoría, More Academy. Además, los talleres de habilidades interpersonales ayudaron a la joven a asegurar un puesto formal como desarrolladora web trainee.

A través de alianzas con universidades e instituciones gubernamentales, el SIC impulsa el protagonismo juvenil y amplía el acceso a oportunidades de empleo. En Lima, Morelia Paola Gonzales Valdivia, de 21 años, aplicó la base técnica en programación (Python) para fundar su propia agencia de tutoría, More Academy. Además, los talleres de habilidades interpersonales ayudaron a la joven a asegurar un puesto formal como desarrolladora web trainee. Argentina: La iniciativa rompe barreras geográficas en lugares remotos, como Tierra del Fuego, para facilitar el acceso a programas continentales. La estudiante Carmen Sosa es el retrato de este impacto, ya que encontró en el curso la confianza necesaria para despertar sus ambiciones profesionales en el área. Al igual que ella, los alumnos se graduúan con una base sólida de IA y se conectan directamente a una Red de Empleabilidad, formada por empresas que buscan activamente nuevos talentos.

Oportunidades de carrera

El gran diferenciador exigido por las empresas hoy es la capacidad de aplicar la tecnología en escenarios reales, un factor comprobado por la trayectoria de exalumnos que logran una transición rápida a empleos altamente calificados. Ethan, uno de los jóvenes ya certificados por el programa que hoy actúa en el área de datos de Samsung, ilustra este impacto.

"El Samsung Innovation Campus fue un punto de inflexión en mi carrera. El programa conectó perfectamente la teoría académica con la aplicación en el mundo real, dándome no solo habilidades técnicas avanzadas en datos e IA, sino también la mentalidad de resolución de problemas necesaria en un entorno corporativo", afirma el exalumno.

La inmersión práctica no solo moldeó su visión analítica, sino que sirvió como pasaporte directo a la industria. "Hoy, veo el impacto del SIC como la base de mi crecimiento profesional. El programa me dio la confianza para desarrollar soluciones técnicas complejas, crear automatizaciones desde cero y entender cómo usar la tecnología para generar eficiencia real e innovación todos los días."

Alineada a su visión global de Responsabilidad Social Corporativa, Samsung invierte en la educación como el principal motor de transformación socioeconómica de América Latina. El objetivo es garantizar que los estudiantes de la región tengan el conocimiento, las oportunidades de networking y la confianza para liderar la creación de soluciones tecnológicas innovadoras.