LG impulsa aire acondicionado más eficiente en Perú

La marca incorpora R-32 para reducir impacto climático, consumo energético y costos operativos en hogares, comercios e industrias.

Redacción T21 / 02.07.2026 / 12:59 pm

Las nuevas soluciones de la marca coreana cuentan con tecnología R-32, la cual genera menor impacto en el planeta frente a las opciones tradicionales.

LG Electronics presenta su nuevo portafolio de soluciones de aire acondicionado al mercado peruano, una propuesta orientada a ofrecer equipos más eficientes, con menor consumo de energía y menor impacto ambiental. Cada una de estas tecnologías fueron desarrolladas para responder a las necesidades de hogares, comercios, edificios, hoteles, hospitales y zonas industriales.

Como parte de esta nueva línea, la compañía incorpora el refrigerante R-32, un gas utilizado en los equipos de aire acondicionado para absorber y trasladar el calor, permitiendo enfriar los espacios. Frente a opciones tradicionales como el R-410A, el R-32 genera un menor impacto en el calentamiento global. Mientras el R-410A alcanza un potencial cercano a 2,088, el R-32 llega aproximadamente a 675, lo que representa una reducción de más del 60% en el impacto al calentamiento global.

Otra de sus ventajas es que permite que los equipos trabajen de manera más eficiente. Al trasladar mejor el calor, ayuda a alcanzar la temperatura deseada con menos energía. Asimismo, requiere hasta 30% menos cantidad de gas para la misma capacidad, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental y los costos asociados al uso de estos sistemas.

En paralelo con este avance, LG lanzó su nuevo Inverter Scroll Chiller con R-32, un equipo de gran capacidad diseñado para enfriar edificios, plantas y procesos industriales y espacios comerciales amplios en el cual la marca asegura inventario permanente para el mercado peruano. Este sistema adapta su funcionamiento según la necesidad real de cada ambiente, evitando un uso innecesario de energía. Esta característica cobra especial relevancia si se considera que el aire acondicionado puede representar hasta el 50% del consumo eléctrico en algunos edificios.

De igual forma, el portafolio también incluye alternativas para distintos tipos de espacios. Para el segmento comercial e industrial, la marca cuenta con Multi V i, una solución que emplea inteligencia artificial para analizar factores como la temperatura, la presencia de personas y las condiciones del ambiente, con el objetivo de regular el funcionamiento del equipo y mejorar el confort de acuerdo a los patrones de uso. Por otro lado, ofrece los sistemas Multi, pensados para edificios residenciales de gran escala por su capacidad de adaptación, eficiencia y aporte a la reducción de costos operativos. Para aplicaciones del sector comercial ligero se tienen equipos tipo techo, fan coil, cassette de 4 vías y cassette circular ideales por su simplicidad en la instalación sin descuidar la eficiencia. Para el hogar, LG presenta Dual Cool AI, un aire acondicionado con inteligencia artificial que permite ahorrar hasta 70% de energía, para enfriar o calentar los ambientes con mayor rapidez y controlar el equipo desde el celular a través de la aplicación LG ThinQ.

Con esta presentación, LG fortalece su apuesta por la climatización mediante soluciones industriales, espacios comerciales, corporativos y viviendas modernas, combinando innovación, ahorro de energía y menor impacto ambiental.