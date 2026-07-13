Samsung Galaxy A27 5G ofrece inmersión e IA

La última incorporación a la serie Galaxy A cuenta con una pantalla Infinity-O, que combina una experiencia visual fluida con un rendimiento fiable y herramientas inteligentes para más usuarios.

Redacción T21 / 13.07.2026 / 3:51 pm

Samsung Electronics anunció el Galaxy A27 5G, un dispositivo que perfecciona el uso móvil cotidiano con una pantalla inmersiva, un rendimiento fiable y funciones de IA cuidadosamente integradas. Partiendo del popular Galaxy A26 5G, Galaxy A27 5G presenta mejoras significativas que hacen que la experiencia sea más fácil e intuitiva para un mayor número de usuarios.

Más pantalla, menos distracciones

Para una visualización más fluida y sin interrupciones, Galaxy A27 5G cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. También incorpora una pantalla Infinity-O mejorada, que minimiza el área visible de la cámara mediante un discreto diseño con un pequeño orificio. Junto con un bísel más reducido y equilibrado, esto amplía el espacio de la pantalla y elimina distracciones para mantener el contenido en el centro de atención. Con un cuerpo delgado de 7,8 mm, Galaxy A27 5G está diseñado para que sea cómodo en la mano del usuario durante todo el día.

Rendimiento diario mejorado

Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 6 Gen 3[1], Galaxy A27 5G se siente más ágil durante todo el día, ya sea que los usuarios estén cambiando entre aplicaciones realizando múltiples tareas a la vez. El aumento del rendimiento de la GPU ofrece gráficos más fluidos para juegos y streaming, mientras que la memoria de alta velocidad más reciente permite velocidades de transferencia de datos más rápidas y una mayor eficiencia energética. En conjunto, estas mejoras ayudan a que Galaxy A27 5G ofrezca una experiencia cotidiana con la que los usuarios pueden contar.

Galaxy A27 5G también incorpora una cámara frontal de 12 MP que captura un rango de brillo más amplio y colores más intensos, lo que da como resultado selfies con un aspecto más natural una variedad de condiciones de iluminación.

Inteligencia Alucinante para las tareas cotidianas

Las mejoras en el conjunto de funciones de IA existentes hacen que la inteligencia móvil sea más accesible. Circle to Search[2]con Google ahora admite reconocimiento de múltiples objetos, lo que permite a los usuarios buscar varios elementos dentro de una imagen a la vez, desde prendas de vestir hasta accesorios, en un solo paso. También permite probarse virtualmente las prendas directamente desde los resultados de búsqueda, lo que ayuda a los usuarios a explorar nuevos estilos desde cualquier lugar.

Borrador de objetos inteligente[3] ahora ofrece resultados más precisos, lo que facilita eliminar distracciones no deseadas con ediciones de aspecto más natural. Además, la función Transcripción de Voz[4] en la aplicación Grabadora de Voz ahora puede traducir mientras transcribe, lo que facilita capturar notas de reuniones en 22 idiomas.

Sobre la base de las experiencias de Inteligencia Alucinante[5] presentadas a principios de este año, Galaxy A27 5G ofrece la opción de elegir entre varios asistentes de IA, entre ellos Google Gemini[6] y Perplexity.[7] Una integración más profunda en más aplicaciones nativas de Galaxy —incluyendo Galería— favorece interacciones cotidianas más rápidas e intuitivas. Galaxy A27 5G ahora admite Bixby[8] como agente conversacional del dispositivo, lo que permite un control fluido de la configuración y las funciones a través del lenguaje natural.

Galaxy A27 5G refuerza el compromiso de Samsung con el soporte a largo plazo, con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, así como hasta seis años de actualizaciones de seguridad a partir de la fecha de lanzamiento global inicial, lo que brinda a los usuarios la confianza de que podrán usar su dispositivo durante más tiempo. Construido sobre Samsung Knox con protección respaldada por hardware de Knox Vault[9], Galaxy A27 5G mantiene los datos confidenciales seguros, lo que hace que la protección del dispositivo sea más fácil e intuitiva que nunca.

Disponibilidad

Galaxy A27 5G está disponible en Perú y en mercados selectos en color negro, azul y rosa claro.[10] Para mayor tranquilidad, Samsung Care+[11] ofrece una cobertura integral optimizada para las necesidades de los usuarios, incluyendo beneficios personalizados que protegen el valor del dispositivo.

[1] Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated. Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies Inc. y/o sus filiales.

[2] Marcar para Buscar es marca comercial de Google LLC. Secuencias acortadas y simuladas. Resultados sólo con fines ilustrativos. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. Se requiere conexión a Internet. Es posible que los usuarios tengan que actualizar Android y la aplicación de Google a la última versión. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[3] Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de disparo, como la presencia de varios sujetos, el desenfoque o el movimiento de los mismos.

[4] La función Voice transcription necesita el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. Solo está disponible en la aplicación preinstalada Samsung Voice Recorder o en archivos grabados con la aplicación preinstalada Samsung Phone. Es posible que la función de grabación de voz de la aplicación Samsung Phone preinstalada no esté disponible en algunos países. Los archivos de audio deben tener una duración inferior a 3 horas para poder procesarse. No se garantiza la exactitud de los resultados. Para obtener más información, visite https://www.samsung.com

[5] Es posible que sea necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung para utilizar ciertas funciones de Samsung Intelligence. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de Intelligence. La disponibilidad de las funciones de Inteligencia Alucinante puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo o el operador de telefonía. El servicio Inteligencia Alucinante puede estar limitado para menores de edad en ciertas regiones con restricciones de edad sobre el uso de AI.

[6] La función Gemini requiere una conexión a Internet e inicio de sesión en la Cuenta Google. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. Las funciones pueden variar según la suscripción y los resultados pueden variar. Compatible con determinadas funciones y cuentas. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[7] Los nombres de los menús, las rutas y las distribuciones en la pantalla pueden variar según el modelo del dispositivo, la versión del software o la versión de la aplicación. Esta función puede variar según el país, el idioma, el modelo o la aplicación. Si la aplicación Perplexity no aparece en la lista de aplicaciones de activación por voz, actualice tanto la aplicación de activación por voz como la aplicación Perplexity a la última versión desde Galaxy Store y vuelva a intentarlo. La compatibilidad lingüística con Perplexity puede variar según el país.

[8] La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el proveedor de servicios, el idioma, el modelo de dispositivo o la versión del sistema operativo.

[9] Las funciones de seguridad o la arquitectura de hardware/software de Samsung Knox Vault en los smartphones de la serie Samsung Galaxy A pueden diferir de las de los dispositivos emblemáticos Samsung Galaxy, incluidos los smartphones de las series S, Z y S FE y las tablets de la serie Tab S lanzados a partir de 2021. La disponibilidad de Samsung Knox Vault puede variar en función del modelo de dispositivo.

[10] La disponibilidad del color puede variar en función del país o el operador.

[11] Se aplican términos y condiciones. La cobertura, tipo de servicio y detalles de promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y pueden aplicarse deducibles (cuota de servicio). Para poder beneficiarse de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visite https://www.samsung.com/samsung-care-plus/. Cuidado dentro y fuera del país: Si necesita los servicios de Samsung Care+ durante un viaje, los usuarios deben ponerse en contacto con el centro de atención al cliente local del país o región que visitan con antelación para consultar la disponibilidad de Samsung Care+.