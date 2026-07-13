Jorge Pastrana, un nuevo líder en Red Hat para América Latina

El ejecutivo llega a la compañía para desarrollar alianzas estratégicas con socios, fortalecer la relación con los clientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Redacción T21 / 13.07.2026 / 3:46 pm

Red Hat, líder mundial en soluciones de código abierto, anuncia a Jorge Pastrana como nuevo líder del segmento comercial para América Latina. Con más de dos décadas de experiencia en el sector, el ejecutivo se incorpora a la compañía para desarrollar alianzas estratégicas con socios y fortalecer la relación con los clientes, ampliando las oportunidades de negocio e impulsando la generación de ingresos.

Como parte del área de Ventas, el segmento comercial es uno de los principales motores de Red Hat. Trabajando en sinergia con una amplia red de socios, tiene como objetivo ampliar el alcance de las soluciones de código abierto de la compañía y acelerar su crecimiento. “Mi misión será impulsar el éxito de clientes y socios, ampliando los negocios y la escala a través de nuestro ecosistema. Buscamos aprovechar conjuntamente la amplia gama de oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, la automatización y la nube híbrida abierta”, afirma Pastrana.

Antes de liderar la estrategia comercial de Red Hat para América Latina, el ejecutivo estuvo al frente del área de Ventas para Partners de AWS en México, Centroamérica y el Caribe, donde impulsó estrategias de salida al mercado orientadas al ecosistema. Anteriormente, en Microsoft, ocupó diversos cargos de liderazgo sénior en estrategia comercial corporativa, cumplimiento normativo y ecosistemas de socios, desarrollando mecanismos de negociación y renovación para mejorar la previsibilidad de los ingresos.

Pastrana ha construido su trayectoria sobre la convicción de que el crecimiento sostenible solo ocurre cuando el valor para el cliente, los ecosistemas de socios y la excelencia en la ejecución del equipo avanzan en sintonía. “Me gusta construir organizaciones que tengan un buen desempeño hoy, mientras se preparan para el futuro. Para lograrlo, mi principal enfoque está en las personas, acompañado de una obsesión por el cliente, la construcción de alianzas de confianza, la disciplina operativa y la simplicidad a escala”.

Con el nombramiento de Jorge Pastrana, Red Hat refuerza su estrategia de crecimiento en América Latina y su compromiso de apoyar a las empresas de la región para transformar la innovación en resultados concretos para sus negocios, mediante tecnologías abiertas y flexibles.