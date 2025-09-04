Samsung Galaxy Tab S11 incorpora IA avanzada

La nueva serie ofrece IA avanzada, DeX mejorado y diseño ultradelgado para productividad y creatividad.

Redacción T21 / 04.09.2025 / 10:16 am

IA avanzada y S Pen rediseñado: One UI 8 permite interacciones más naturales e intuitivas, mientras que el S Pen rediseñado ofrece mayor comodidad y control tanto para escribir como para dibujar, lo que permite a los usuarios experimentar un nuevo nivel de creatividad y productividad.

Multitarea más inteligente con Samsung DeX: El nuevo modo ampliado transforma tu Galaxy Tab S11 Ultra y un monitor externo en una auténtica configuración de doble pantalla, mientras que los usuarios pueden crear hasta cuatro espacios de trabajo personalizables para diferentes necesidades.

Delgado y potente: Con un procesador de 3 nm y el diseño de tablet más delgada de Samsung hasta el momento, Galaxy Tab S11 Ultra ofrece un rendimiento rápido yfluido en un formato portátil.

Samsung Electronics anunció la Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11, que ofrecen su experiencia de tablet más inteligente y avanzada hasta el momento. Equipada con la última tecnología Galaxy AI, [1], ahora mejorada con One UI 8[2] y nuevas capacidades multimodales, Galaxy Tab S11 Ultra es la Galaxy Tab más delgada hasta la fecha, sin comprometer elrendimiento, y va más allá de un diseño delgado para mostrar lo que puede ser una tablet premium. En conjunto, la serie está diseñada para una productividad sin esfuerzo en movimiento, combinando hardware de nivel profesional con experiencias optimizadas para una pantalla grande.

Con Samsung DeX actualizado y S Pen rediseñado, Galaxy Tab S11 Ultra permite realizar múltiples tareas de forma concentrada y fluida, al tiempo que facilita la expresión creativa en un formato elegante y portátil. Ya sea para captar ideas en una reunión, resumir notas de una conferencia o esbozar conceptos visuales, esta tablet permite a los usuarios manejar más con menos fricción, donde sea que estén.

“La serie Galaxy Tab S11 combina la innovación de IA con hardware refinado para brindar una verdadera experiencia multitarea que refleja la profunda experiencia de Samsung en productividad móvil”, afirmó Jay Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de la Oficina de Experiencia del Cliente, Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. "Con la última tecnología Galaxy AI y nuevas capacidades multimodales, estas tablets emblemáticas ofrecen la máxima eficiencia, lo que permite a los usuarios trabajar, crear y fluir de forma másnatural en una pantalla grande y versátil".

Impulsar las tareas cotidianas con IA avanzada

Con One UI 8, la serie Galaxy Tab S11 lleva la IA multimodal al primer plano: al comprender lo que los usuarios escriben, dicen y ven y responder en tiempo real con sugerencias útiles, estas herramientas desbloquean una forma más fluida de trabajar, crear y mantenerse en el flujo en cualquier tarea.

Gemini Live [3] permite compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual, de modo que los usuarios puedan tener una conversación natural con Gemini sobre lo que están viendo. Ya sea contenido en pantalla o un objeto que alguien quiere mostrar apuntándolo con la cámara, Gemini Live puede manejar preguntas y solicitudes contextuales viendo lo que ve el usuario. Por ejemplo, un usuario en una clase puede compartir fácilmente sus notas en la pantalla y luego pedirle a Gemini que interprete un gráfico o explique el material de estudio y resuma sus ideas.

permite compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual, de modo que los usuarios puedan tener una conversación natural con Gemini sobre lo que están viendo. Ya sea contenido en pantalla o un objeto que alguien quiere mostrar apuntándolo con la cámara, Gemini Live puede manejar preguntas y solicitudes contextuales viendo lo que ve el usuario. Por ejemplo, un usuario en una clase puede compartir fácilmente sus notas en la pantalla y luego pedirle a Gemini que interprete un gráfico o explique el material de estudio y resuma sus ideas. Al mantener presionado el botón lateral, los usuarios pueden activar Gemini y ejecutar comandos en todas las aplicaciones con un solo comando. Por ejemplo, cuando no hay tiempo para leer un artículo extenso, los usuarios pueden compartir el enlace con Gemini y decir: “Resume este artículo y guárdalo en Samsung Notes”, lo que hará que sea más fácil ponerse al día más tarde. Simplifica acciones complejas para que los usuarios puedan permanecer en su flujo.

La serie Galaxy Tab S11 está repleta de herramientas adicionales para una productividad y creatividad sin esfuerzo, incluido el conjunto completo de funciones Galaxy AI, optimizadas para la pantalla grande.

Los usuarios pueden convertir bocetos en imágenes nítidas con Drawing Assist [4] , luego arrastrar y soltar[5] imágenes que se hayan creado en Samsung Notes como punto de partida para una mayor generación de ideas: perfecto para tormentas de ideas, planificación visual o exploración creativa.

, luego arrastrar y soltar[5] imágenes que se hayan creado en Samsung Notes como punto de partida para una mayor generación de ideas: perfecto para tormentas de ideas, planificación visual o exploración creativa. Writing Assist [6] ayuda a reelaborar el tono y el estilo, de modo que los usuarios puedan refinar fácilmente un fragmento de texto para asegurarse de que coincida con el significado deseado antes de enviarlo en un correo electrónico, documento u otras aplicaciones.

ayuda a reelaborar el tono y el estilo, de modo que los usuarios puedan refinar fácilmente un fragmento de texto para asegurarse de que coincida con el significado deseado antes de enviarlo en un correo electrónico, documento u otras aplicaciones. Mientras realizan múltiples tareas, los usuarios pueden tener Galaxy AI a mano como una superposición compacta y móvil, presentada en una vista flotante,[7]permitiéndoles resumir el contenido en su pantalla sin perder la concentración.

Circle to Search [8] con Google ahora es aún más útil para obtener contexto y profundizar en cualquier cosa que los usuarios vean en la pantalla de su dispositivo. Los usuarios pueden traducir texto en tiempo real mientras se desplazan e interactúan. Desde artículos de noticias hasta publicaciones en redes sociales, los usuarios verán traducciones instantáneas en pantalla del texto subyacente en su idioma preferido.

con Google ahora es aún más útil para obtener contexto y profundizar en cualquier cosa que los usuarios vean en la pantalla de su dispositivo. Los usuarios pueden traducir texto en tiempo real mientras se desplazan e interactúan. Desde artículos de noticias hasta publicaciones en redes sociales, los usuarios verán traducciones instantáneas en pantalla del texto subyacente en su idioma preferido. La serie Galaxy Tab S11 viene con S Pen recientemente rediseñado, creado tanto para el trabajo concentrado como para la expresión creativa. Su nueva punta de lápiz en forma de cono admite mayores ángulos de inclinación para un mejor control, mientras que un diseño hexagonal proporciona una sensación más natural y ergonómica que es cómoda y estable en la mano. Quick Tools[9] facilita el ajuste sobre la marcha mientras dibuja o edita con acceso flotante, mientras que Sticky Note permite a los usuarios capturar pensamientos repentinos o tareas pendientes directamente en Samsung Notes, sin necesidad de cambiar de aplicación durante la revisión del documento.

Productividad a gran escala

Además de Galaxy AI, Samsung DeX mejorado[10] en la serie Galaxy Tab S11 permite a los usuarios maximizar su productividad al realizar múltiples tareas en diferentesaplicaciones, tomar notas durante reuniones o simplemente plasmar ideas. Tanto si eres un diseñador que desarrolla conceptos visuales o un viajero frecuente que planifica un viaje a través de aplicaciones y pantallas, las características de la serie Galaxy Tab S11 respaldan cada paso, desde la investigación y el boceto hasta compartir resultados pulidos.

Las últimas actualizaciones de Samsung DeX desbloquean una productividad de siguiente nivel, comenzando con el Modo Extendido, que transforma la Galaxy Tab S11 y un monitor externo en una configuración de pantalla dual perfecta. Ejecuta Samsung DeX en ambas pantallas simultáneamente para una multitarea más intuitiva y una mayor flexibilidad: ahora los usuarios pueden arrastrar y soltar aplicaciones entre pantallas o consultar un documento en una pantalla mientras realizan una presentación en la otra. Otra novedad de Samsung DeX es que ahora los usuarios pueden crear hasta cuatro espacios de trabajo independientes y personalizados para diferentes necesidades. Por ejemplo, un espacio se puede destinar al trabajo, otro a proyectos creativos y un tercero a planificar un viaje.

Con Samsung DeX actualizado, los usuarios pueden configurar un entorno de trabajo completo desde prácticamente cualquier lugar, ya sea conectándose al televisor de una sala de reuniones para realizar una presentación o dando los últimos retoques a un documento de trabajo en la sala VIP del aeropuerto justo antes de comenzar sus vacaciones.

Combinado con el teclado Book Cover Slim, la serie Galaxy Tab S11 se transforma fácilmente en una estación de trabajo móvil personalizada con acceso instantáneo a asistentes de IA a través de la tecla Galaxy AI dedicada.

Hecho para funcionar, construido para moverse

La serie Galaxy Tab S11 ofrece su rendimiento más avanzado hasta el momento, equipada con hardware de última generación e imágenes envolventes en un diseño delgado y sumamente portátil. Samsung trae su procesador mejorado de 3 nm a Galaxy Tab por primera vez en la serie S11, ofreciendo un procesamiento más rápido, una multitarea más fluida y funciones de inteligencia artificial más receptivas. Galaxy Tab S11 Ultra presume de mejoras de rendimiento del 33% en NPU, 24% en CPU y 27% en GPU[11]. Además, una batería potente[12] y una gestión térmica eficiente garantizan un uso nfiable y duradero para el trabajo, la creatividad y todo lo demás.

El rendimiento combinado con un diseño práctico refleja la innovación de hardware de Samsung: ofrece dispositivos ultradelgados y livianos pero potentes, listos para la versatilidad cotidiana. Galaxy Tab S11 Ultra presenta una construcción notablemente delgada de solo 5,1 mm[13], con biseles delgados de 5,2 mm[14] que amplían el espacio de la pantalla sincomprometer la portabilidad. En ambos modelos, las pantallas Dynamic AMOLED 2X ofrecen hasta 1600 nits de brillo máximo[15], lo que garantiza imágenes claras y vívidas eninteriores o exteriores, para que los usuarios puedan permanecer concentrados dondequiera que trabajen.

Herramientas que se adaptan a la forma de trabajar de los usuarios

La serie Galaxy Tab S11 facilita el inicio de proyectos laborales o creativos gracias a su amplia gama de aplicaciones de terceros[16]. Hay fácil acceso a Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion y Notion, lo que permite todo, desde realizar bocetos y tomar notas hasta una planificación flexible de proyectos. Los usuarios de Galaxy también disfrutan de beneficios exclusivos, con ofertas especiales que les permiten explorar estas herramientas premium, trabajar de forma más inteligente y liberar su potencial creativo. Goodnotes[17] ofrece una versión gratuita de 1 año, Clip Studio Paint[18] viene con una prueba gratuita de 6 meses con un 20% de descuento en su primera suscripción y los usuarios pueden obtener un 66% de descuento en LumaFusion[19] junto con Creator Pass gratuito por un mes. Notion[20] también viene con una prueba gratuita de un mes de su plan Plus con Notion AI, lo que proporciona mayor flexibilidad para escribir, planificar y organizar.

Además de estas aplicaciones, los usuarios pueden explorar una gama más amplia de opciones para satisfacer diferentes necesidades. Noteshelf 3[21] ofrece diseños personalizables para capturar y organizar ideas. ArcSite[22] ofrece a los usuarios herramientas de precisión para convertir bocetos creativos en diseños CAD. Sketchbook ofrece unespacio intuitivo para ilustraciones y arte conceptual y Picsart[23] permite a los creadores dar vida a su imaginación a través de sus propias herramientas de diseño impulsadas por IA.Ya sea que los usuarios estén trabajando en portafolios creativos o necesiten aumentar la productividad, estas herramientas están diseñadas para simplificar las tareas cotidianas y agilizar los flujos de trabajo.

La serie Galaxy Tab S11, que se lanzó como la primera tablet Galaxy en incorporar One UI 8, ofrece una experiencia de inteligencia artificial más fluida e inteligente. One UI 8 se expandirá a otras generaciones anteriores de dispositivos Galaxy, incluida la serie Galaxy Tab S10, a partir de octubre.[24]

Disponibilidad

La serie Galaxy Tab S11 estará disponible a partir del 4 de septiembre en mercados seleccionados y se ofrecerá en dos colores[25]: Gris y plateado.