Google convierte buzón de voz en texto con IA

La función “Take a Message” transcribe mensajes de voz en dispositivos Pixel con ayuda de inteligencia artificial.

Redacción T21 / 04.09.2025 / 10:12 am

Pese a su gran utilidad, el buzón de voz está perdiendo relevancia por las apps de mensajería instantánea. Ante ello, Google presentó la función “Take a Message”, la cual transcribe automáticamente los mensajes de voz a texto con ayuda de la inteligencia artificial.

“Según datos recientes, solo el 33% de profesionales revisa los mensajes de voz empresariales, y ese porcentaje es aún menor cuando provienen de números no guardados”, indicó Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

¿Qué es “Take a Message” y en qué consiste?

Esta funcionalidad ya está habilitada en los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, y se espera que pronto llegue a otros dispositivos Pixel desde 2019 en adelante. No hay confirmación sobre su disponibilidad en otros teléfonos Android.

Una de sus funcionalidades es separar las llamadas perdidas o rechazadas de aquellas identificadas como spam. Además, ofrece una transcripción en tiempo real del mensaje de voz y sugiere posibles acciones basadas en la conversación transcrita, similar a la funcionalidad de “Call Notes” pero potenciada con IA.

“Esta herramienta representa una reducción del 50% en el tiempo requerido para revisar mensajes, comparado con usar buzón de voz tradicional, lo que mejora notablemente la eficiencia en comunicación profesional”, comentó Patricia Paulet.

¿Cómo activarla?

Si cuentas con un dispositivo Pixel 10 o superior, podrás encontrar “Take a Message” dentro de la aplicación Teléfono de Google. Por defecto viene desactivada, por lo que deberás activarla de la siguiente manera:

Abrir la aplicación Teléfono. Ingresar a Ajustes. Buscar la opción "Take a Message" o "Grabación de llamada". Activarla manualmente.

Los usuarios de modelos anteriores como el Pixel 4 pueden esperar una actualización dentro de las próximas semanas que habilite esta función.