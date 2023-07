Samsung mejora la experiencia de usuarios daltónicos

La función de accesibilidad ayuda a los espectadores con problemas de visión cromática a recalibrar sus pantallas para disfrutar de una experiencia visual más agradable.

Redacción T21 / 18.07.2023 / 12:28 pm

Samsung Electronics anunció la incorporación del modo SeeColors en su línea de televisores y monitores 2023.[1] La recientemente añadida función de accesibilidad ofrece varios ajustes de color en función de los grados y tipos de deficiencia de visión cromática (DVC),[2] lo que permite mejorar la experiencia visual.

El modo SeeColors ofrece nueve preajustes de imagen para que los usuarios puedan seleccionar la opción que más les convenga. La función ajusta los niveles de rojo, verde y azul para garantizar que los espectadores puedan distinguir fácilmente los colores en la pantalla en función de su grado o tipo de DVC.

SeeColors, que se lanzó originalmente como aplicación en 2017, ayuda a las personas con DVC a disfrutar de la pantalla tal y como debe verse. Ahora, integrada en los menús de accesibilidad de televisores y monitores, esta función está más fácilmente disponible para los usuarios. Los consumidores que ya hayan adquirido un modelo 2023 dispondrán de una actualización de software para añadir SeeColors al menú de acceso.

Samsung ha obtenido la certificación "Color Vision Accessibility" de TÜV Rheinland,[3] en reconocimiento de la capacidad del modo SeeColors para ayudar a las personas con ECV a disfrutar mejor de los contenidos en las pantallas Samsung. Este reconocimiento se basa en el compromiso de Samsung con la accesibilidad, bajo la visión de "Screens Everywhere, Screens for All" (Pantallas en todas partes, pantallas para todos).

"Estamos encantados de introducir funciones de accesibilidad adicionales, incluyendo SeeColors y el modo Relumino, en nuestra línea de televisores y monitores 2023 para ayudar a las personas con daltonismo y baja visión", dijo Seokwoo Jason Yong, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics. "Bajo la visión de 'Screens Everywhere, Screens for All', seguiremos innovando y acercando las tecnologías inclusivas a nuestros consumidores."

[1] El modo SeeColors está disponible en la línea de televisores y monitores 2023 de Samsung, incluyendo Neo QLED, QLED, OLED, Smart Monitor y el monitor para juegos G95SC.

[2] Esta función no está destinada a ser utilizada en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de ninguna enfermedad o problema médico. Cualquier información obtenida o a la que se acceda a través de esta función se pone a su disposición para su comodidad y no debe ser considerada como consejo médico.

[3] TÜV Rheinland, con sede en Colonia (Alemania), es una organización de pruebas de renombre mundial que ofrece certificaciones de calidad y seguridad en varios sectores. La certificación "Color Vision Accessibility" se concedió el 7 de junio de 2023.