Samsung presenta startups de IA y robótica

Las startups del C-Lab ganan 12 premios a la innovación en el CES 2025. Desde el inicio del programa en 2012, Samsung ha incubado más de 900 proyectos y startups.

Redacción T21 / 26.12.2024 / 10:58 am

Samsung Electronics anunció hoy que exhibirá nuevos proyectos que, con el apoyo de su programa C-Lab[1], están innovando en los campos de IA, IoT, salud digital y robótica, en el CES 2025 que se realizará del 7 al 10 de enero. La compañía destacará estos 15 nuevos proyectos en el Eureka Park de la Venetian Expo de Las Vegas, área dedicada a startups y a emprendedores en ascenso.

En el CES 2025, las empresas del C-Lab están formadas por 12 startups del programa C-Lab Outside, que gesta startups externas; dos startups del C-Lab Inside, que es un programa de emprendimiento interno para empleados; y una startup que se escindió de Samsung. En el evento, Samsung espera que las startups del C-Lab evalúen la respuesta del mercado global, fortalezcan la viabilidad del negocio y se reúnan con inversionistas.

“CES es una oportunidad importante para que las startups coreanas ganen un punto de apoyo en el mercado global y aumenten el conocimiento de la marca”, afirmó Pilgyu Jeon, vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Creatividad e Innovación de Samsung Electronics. “C-Lab seguirá apoyando a las startups en su camino para convertirse en innovadores globales reconocidos internacionalmente”.

C-Lab Outside: Doce startups que incluyen IA, IoT y salud digital

Este año, C-Lab contará con la participación de 12 nuevas empresas, incluidas 11 nuevas empresas incubadas directamente por Samsung Electronics a través del programa C-Lab Outside y una nueva empresa incubada conjuntamente por Samsung Electronics y el Centro de Daegu para la Economía Creativa y la Innovación. Las 12 startups son las siguientes:

[AI]

- DEEP.FINE: Una solución XR que utiliza Vision-AI y Visual Localization (VL) para la creación precisa de representaciones digitales de espacios físicos.

- Mainspace: Un servicio de compras online basado en tecnología automatizada de diseño de interiores en 3D

- ENERZAi: Un mecanismo de optimización de inferencia de IA de próxima generación

- Cochl: Una tecnología de sonido basada en IA que puede comprender cualquier sonido de forma semejante al oído humano.

- Korea Greendata: Revolucionando la plataforma de análisis de datos energéticos con la integración de un chatbot impulsado por IA

- 10kM.ai: Una solución de producción de videos empresariales con inteligencia artificial que puede generar, editar y distribuir contenido a gran escala

[Salud digital]

- Riduck: Una solución de entrenamiento de ejercicios aeróbicos basada en inteligencia artificial que recopila datos de dispositivos portátiles

- LabSD: Un oftalmoscopio digital fabricado con smartphones reciclados que cuenta con un sistema de teleoftalmología integrado

- Meditrix: Una silla de movimiento con neurofeedback neurológico basada en realidad virtual que combina terapias digitales móviles

[IoT]

- Ghostpass: Una solución de autenticación remota a manos libres, que almacena datos biométricos del usuario directamente en el smartphone

- Pinpoint: Sistema operativo para edificios inteligentes que integra operaciones y experiencias de usuario en una solución unificada

[Robot]

- Quester: Un guante de seguimiento de manos de alto rendimiento con tecnología avanzada de fusión de sensores

C-Lab exhibirá cuatro nuevas empresas locales de Daegu y Gwangju, Corea, representando un nuevo récord logrado gracias a los esfuerzos de Samsung Electronics por promover el ecosistema de nuevas empresas locales. Desde 2023, Samsung Electronics ha ampliado el programa C-Lab Outside para descubrir y fomentar nuevas empresas innovadoras en estas regiones. El inmenso potencial de estas startups ha sido demostrado por GhostPass, una startup del C-Lab Outside Gwangju que ha ganado el premio Best of Innovation en Fintech en el CES 2025.

“Gracias al apoyo y la orientación del C-Lab Outside, pudimos hacer crecer nuestra empresa en un corto período de tiempo”, afirmó Sunkwan Lee, director ejecutivo y fundador de GhostPass. “Estamos entusiasmados de asistir al CES 2025 con C-Lab y mostrar nuestra solución, que ganó el premio CES Best of Innovation Award”.

C-Lab Outside se creó en octubre de 2018, y las nuevas empresas seleccionadas para el programa reciben apoyo total, incluido un fondo de apoyo empresarial, espacios de trabajo de oficina y programas de desarrollo personalizados, junto con la cooperación comercial de Samsung Electronics.

Dos proyectos internos del C-Lab de empleados de Samsung; una escisión del C-Lab que comenzó en Samsung

Desde 2016, Samsung ha estado exhibiendo sus proyectos C-Lab Inside en el CES para demostrar cómo responde al mercado global y para probar la viabilidad del negocio.

Los proyectos C-Lab Inside que Samsung Electronics presenta en CES han sido ampliamente reconocidos por su innovación, comercialización global e integridad, incluidas soluciones de IoT que brindan experiencias diferenciadas junto con los productos de Samsung Electronics, así como una nueva plataforma robótica conceptual. Los proyectos de este año son los siguientes:

- Seguir Verde: Solución de conducción autónoma basada en Galaxy para carritos de golf eléctricos

- Módulo: Una plataforma modular para el desarrollo de la robótica

En 2015, Samsung Electronics presentó su programa spin-off C-Lab, que permite que los proyectos C-Lab Inside con alto potencial de mercado se lancen como nuevas empresas de pleno derecho. En el CES 2025, Edint, una empresa derivada del C-Lab, exhibirá su servicio de supervisión de exámenes en línea mediante inteligencia artificial basado en dispositivos móviles.

Las startups del C-Lab ganan 12 premios a la innovación en el CES 2025

En noviembre de 2024, la Consumer Technology Association (CTA) anunció los ganadores de los Premios a la Innovación CES 2025, incluida el premio "Best of Innovation" (Mejor Innovación). Las startups pertenecientes al C-Lab recibieron un premio "Best of Innovation" (Mejor Innovación) y 11 fueron galardonadas con los Premios a la Innovación.

Los productos y servicios del C-Lab que recibieron honores incluyen GhostPass, DEEP.Fine, Mainspace, ENERZAi, Quester y otros. Los productos y servicios ganadores del Premio a la Innovación CES 2025 se exhibirán por separado en la Venetian Expo en Las Vegas.

El programa C-Lab se creó en 2012 y, desde su creación, Samsung ha impulsado hasta el momento un total de 912 startups y proyectos (506 a través del C-Lab Outside y 406 a través del C-Lab Inside). Recientemente, Samsung ha creado C-Lab Family, una red profesional única a través de la cual las startups de antiguos alumnos pueden seguir colaborando con Samsung incluso después de graduarse en C-Lab Outside o de separarse del C-Lab.

[1] C-Lab Inside, fundado en diciembre de 2012, fomenta las ideas innovadoras de sus empleados al mismo tiempo que inculca una cultura corporativa en la que la creatividad ocupa un lugar destacado. Desde 2015, Samsung apoya proyectos C-Lab exitosos que demuestran un gran potencial de mercado y facilita su lanzamiento como startups bajo la política de spin-off de C-Lab.