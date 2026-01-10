Samsung redefine el hogar inteligente en CES 2026

IA, diseño y conectividad transforman la vida en casa.

Redacción T21 / 10.01.2026 / 11:24 pm

Samsung Electronics presentó una nueva generación de productos que integran inteligencia artificial, conectividad y diseño, desde su nuevo televisor Micro RGB hasta electrodomésticos Bespoke AI para el cuidado de la ropa, la cocina y la limpieza del hogar.

Samsung Electronics volvió a marcar tendencia en el CES 2026 con un portafolio de productos que consolida su visión de un ecosistema de hogar inteligente impulsado por inteligencia artificial. Bajo el concepto AI Home, la compañía presentó avances clave en entretenimiento y electrodomésticos diseñados para simplificar la vida cotidiana y ofrecer experiencias más personalizadas.

Un nuevo estándar en imagen: televisor Micro RGB

Samsung fue uno de los grandes protagonistas del CES 2026 con la presentación de su televisor Micro RGB, liderado por un modelo de 130 pulgadas que destaca por su retroiluminación RGB individual, permitiendo un control más preciso del color, el brillo y el contraste. Esta tecnología eleva la experiencia visual y refuerza el liderazgo de la marca en el segmento premium.

La pantalla eleva el rendimiento de la imagen con Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100% de la amplia gama de colores BT.2020. Certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE) para una reproducción precisa del color Micro RGB, produce matices finamente controlados que parecen reales en pantalla. El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, preservando aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación para una mejor experiencia de visualización.

Además, es importante precisar que Samsung ya viene implementando lo último en tecnología en su lineal de televisores siendo la única marca del mercado con certificación Real Quantum Dot, un sello que garantiza su exclusiva tecnología de puntos cuánticos y 100% libre de cadmio, un metal pesado nocivo presente en soluciones de la competencia. De esta forma, Samsung combina innovación, protección y conciencia ambiental para ofrecer una experiencia completa, pensada para el presente y el futuro.

Electrodomésticos Bespoke AI: cuidado inteligente de la ropa

Dentro de su propuesta de hogar inteligente, Samsung presentó el Bespoke AI AirDresser, una solución avanzada para el cuidado de las prendas que incorpora funciones inteligentes para desodorizar, reducir arrugas y optimizar los ciclos según el tipo de tejido, facilitando el cuidado diario de la ropa.

A ello se suma la Bespoke AI Laundry Combo, una lavaseca todo en uno que utiliza inteligencia artificial para ajustar automáticamente los procesos de lavado y secado, optimizando tiempos, consumo y resultados según cada carga.

Cocina conectada y gestión inteligente de alimentos y vinos

Samsung también mostró su renovada refrigeradora Bespoke AI Family Hub, equipada con funciones de reconocimiento inteligente de alimentos, organización del inventario y sugerencias personalizadas. La refrigeradora, celebrada por ganar el CES Innovation Awards 2026, mostró entre sus funciones Now Brief — que permite realizar un resumen personalizado de agendas e información de actividades — en su pantalla, así como FoodNote que recapitula patrones de consumo de alimentos y recomienda recetas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de compra más informadas.

Como parte de esta experiencia, la compañía presentó Wine Cellar un dispositivo inteligente para la gestión de vinos, diseñado para optimizar su conservación e integrarse al ecosistema conectado del hogar. Para el almacenamiento de vinos, el AI Wine Manager basado en SmartThings reconoce las etiquetas de las botellas, actualizalas ubicaciones de almacenamiento en tiempo real y realiza el seguimiento de información detallada como el nombre del vino, la categoría, la variedad de uva y la añada.

Limpieza autónoma con IA: robot aspirador Bespoke AI

Entre las novedades del CES 2026, Samsung incluyó el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, que combina navegación inteligente, reconocimiento de objetos y capacidades avanzadas de limpieza, aportando mayor autonomía y eficiencia a las tareas del hogar. Gracias a su innovadora tecnología, este robot evalúa el entorno utilizando cámaras integradas antes de comenzar la limpieza, responde preguntas a través de Bixby y sugiere respuestas, para transformar la gestión de las tareas del hogar.

Disponibilidad

La disponibilidad de estos productos se anunciará progresivamente en los próximos meses, con fechas y especificaciones que variarán según cada mercado.

Con estos anuncios, Samsung reafirma en el CES 2026 su visión de un hogar conectado impulsado por inteligencia artificial, donde el entretenimiento y los electrodomésticos trabajan de manera integrada para simplificar la vida cotidiana.