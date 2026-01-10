Espacios de trabajo inteligentes para 2026

Flexibilidad, tecnología y datos impulsan la productividad.

Redacción T21 / 10.01.2026 / 11:20 pm

Según un estudio global, la ocupación de oficinas alcanzó el 54% en 2025, reforzando la necesidad de espacios de trabajo más flexibles y eficientes.

La optimización de los espacios de trabajo en cara al 2026 debe considerar entornos flexibles, tecnología y una gestión basada en datos que mejore la productividad y la experiencia de los usuarios.

La ocupación de oficinas a nivel global ha registrado un repunte significativo durante 2025, superando el 50% y confirmando el regreso progresivo a los espacios corporativos bajo esquemas híbridos y flexibles. Este escenario no solo marca una nueva etapa en la forma de trabajar, sino que también plantea retos y oportunidades para las organizaciones que buscan mejorar la productividad, optimizar el uso del espacio y ofrecer una mejor experiencia a sus colaboradores.

Este comportamiento se refleja en el Global Occupancy Planning Benchmark 2025, que señala que la utilización de oficinas alcanzó el 54% a nivel mundial, evidenciando que las empresas están rediseñando sus entornos laborales con un enfoque más estratégico. Más allá de incentivar la presencialidad, la prioridad hoy está en contar con espacios eficientes, adaptables y alineados a las nuevas dinámicas de trabajo.

Bajo esta mirada, Mónica Llanos García, gerente de Obras y Gerenciamiento de Tgestiona, comparte cuatro puntos clave para optimizar la gestión de los espacios de trabajo y afrontar un 2026 más productivo, en línea con los cambios que vienen marcando la evolución del entorno laboral:

Evolución hacia espacios colaborativos y flexibles: Las organizaciones enfrentan el reto de adecuar sus oficinas a nuevas formas de trabajo que combinan presencialidad y remoto. Contar con espacios colaborativos, áreas de reunión y zonas versátiles permite fomentar la interacción entre equipos, facilitar el intercambio de ideas y responder con mayor agilidad a las dinámicas del día a día, impactando positivamente en la productividad.

Integración de tecnología: La optimización de los espacios de trabajo debe ir acompañada de tecnología que facilite la comunicación y el trabajo conjunto. Salas de reuniones con soluciones audiovisuales, conectividad confiable y herramientas digitales adecuadas permiten integrar equipos presenciales y remotos, mejorar la experiencia del colaborador y asegurar continuidad en los procesos.

Gestión integral del espacio basada en datos: Tomar decisiones informadas sobre los espacios laborales requiere contar con información clara y actualizada. En este sentido, soluciones tecnológicas como las que impulsa Tgestiona, a través de plataformas de gestión y dashboards operativos, permiten conocer el uso real de los espacios, identificar oportunidades de mejora y optimizar recursos, alineando la gestión del espacio con los objetivos del negocio.

Soluciones integrales alineadas a las tendencias del mercado: La correcta gestión de espacios no se limita al diseño o a la ejecución de obras. Un enfoque integral que combine planificación, infraestructura y tecnología, como el que propone Tgestiona, permite adaptar los entornos de trabajo a las tendencias del mercado, mejorar la operación diaria y ofrecer espacios funcionales que respondan a las necesidades actuales y futuras de las organizaciones.

“Prepararse para un 2026 más productivo implica repensar la forma en que se gestionan los espacios de trabajo. Apostar por entornos flexibles, apoyados en tecnología y una gestión basada en datos permite a las organizaciones optimizar su operación, fortalecer la colaboración y mejorar la experiencia de sus equipos. Desde Tgestiona, acompañamos a las empresas con soluciones integrales que responden a estas nuevas dinámicas laborales”, señaló Mónica Llanos García, gerente de Obras y Gerenciamiento de Tgestiona.