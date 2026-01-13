Samsung revoluciona el gaming con Odyssey en CES 2026

Innovaciones visuales y IA transforman la experiencia gaming con los nuevos monitores Odyssey.

13.01.2026

Desde Las Vegas, la marca presentó innovaciones visuales que combinan IA, rendimiento y diseño.

Samsung Electronics dio a conocer en el CES 2026 su línea más avanzada de monitores gaming Odyssey, reafirmando su liderazgo en innovación visual y experiencias inmersivas orientadas tanto para gamers como para creadores de contenido. Estos nuevos equipos fueron exhibidos durante The First Look 2026, la exposición exclusiva de Samsung en Las Vegas, donde se dio a conocer una visión de tecnología integrada con Inteligencia Artificial que transforma la forma de jugar y crear contenido.

La línea Odyssey 2026 introduce nuevos modelos de monitores con tecnologías pioneras en el mundo, encabezados por el Odyssey G9 3D 6K, considerado el primer monitor gaming de este tipo en ofrecer resolución 6K con capacidades 3D sin necesidad de lentes, llevando la inmersión a otro nivel. Además, las nuevas generaciones Odyssey G6 y G8 amplían las opciones de alto rendimiento visual, con tasas de actualización y calidad de imagen.

Este lanzamiento forma parte de la apuesta más amplia de Samsung por integrar IA y experiencias visuales personalizadas, donde la sinergia entre hardware de última generación y software inteligente redefine la forma de jugar y vivir el entretenimiento digital.

El gaming en Perú, un mercado en expansión

El lanzamiento de los Odyssey llega en un momento clave para el mercado latinoamericano del gaming. Según el estudio “Conociendo al Gamer Peruano 2025”, elaborado por Publicis Media Perú, el 75 % de los peruanos juega videojuegos al menos una vez por semana, con sesiones de juego que suelen durar entre una y tres horas. Esto ubica a Perú entre los mercados más dinámicos de la región, solo detrás de México y Brasil en participación activa de jugadores.

Contrario a la percepción tradicional de que el gaming es un hobby juvenil o un nicho restringido, los datos muestran que personas de diversas edades y géneros participan activamente en comunidades de juego, convirtiendo esta industria en una parte central del entretenimiento y cultura popular.

Para marcas como Samsung, este crecimiento representa una oportunidad estratégica, ya que los jugadores no solo demandan equipos de alto desempeño, sino que también están abiertos a experiencias que aporten valor real a su forma de jugar.

En este contexto, la nueva línea de monitores Odyssey 2026 ofrecen características clave que responden a las necesidades de este mercado como resolución y velocidad superior, experiencias inmersivas sin barreras y diseño enfocado en rendimiento.

De esta manera, Samsung continúa fortaleciendo su propuesta en el segmento gaming, apostando por tecnologías que buscan integrarse de forma natural en la experiencia de los usuarios.