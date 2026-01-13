Claro Perú y LATAM Pass celebran su aniversario con 150 mil millas

Sorteo de bonos de millas LATAM Pass por el octavo aniversario de su alianza.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:04 pm

Se sorteará un (1) bono de 50 mil y cinco (5) bonos de 20 mil millas LATAM Pass cada uno entre los usuarios que participen del sorteo del 12 al 18 de enero de 2026 a través de https://claro.pe/claroclub-latampass.

Claro Perú y LATAM Pass celebran el octavo aniversario de su alianza ofreciendo beneficios especiales a sus clientes. En ese marco, los usuarios podrán participar en un sorteo a través de https://claro.pe/claroclub-latampass, donde se entregarán un total de seis (6) bonos de millas LATAM Pass: un (1) bono de 50 mil millas LATAM Pass y cinco (5) bonos de 20 mil millas LATAM Pass.

¿Quiénes pueden participar? Podrán hacerlo los clientes no corporativos de Claro Perú que sean socios LATAM Pass o se registren como socios LATAM Pass hasta el 18 de enero de 2026, y que hayan declarado al Perú como país de residencia. Para participar, deberán ingresar a https://claro.pe/claroclub-latampass entre el 12 y el 18 de enero de 2026 y completar el formulario correspondiente.

Todos los participantes ingresarán automáticamente al sorteo de los seis (6) bonos mencionados, considerando que cada participante podrá acceder como máximo a un (1) premio durante la vigencia de la promoción.

En caso de que aún no sean socios LATAM Pass, podrán registrarse hasta el 18 de enero de 2026 en https://cl4ro.pe/latamreg

Adicionalmente, exclusivo en tiendaclaro.pe del 15 al 18 de enero del 2026 tendremos bonos de millas de hasta diez mil quinientas (10,500) millas LATAM Pass por portabilidad y renovación en planes Max Ilimitado desde 69.90, y en planes Claro Hogar (servicio 1, 2 o 3 play) bonos de hasta 5,600 millas por convertirse a Full Claro*.

El sorteo se realizará el próximo 21 de enero del 2026. Para más información sobre la promoción y sus condiciones, ingrese a https://claro.pe/claroclub-latampass

*Full Claro vale para clientes activos con Postpago Max desde 29.90 e Internet Claro Hogar (HFC/FTTH) en 1, 2 o 3 play seleccionados; conoce cómo activar beneficios Full Claro, condiciones de cada beneficio y restricciones aquí.