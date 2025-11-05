Samsung revoluciona el lavado con el Centro Bespoke AI
Un sistema de lavado y secado inteligente que optimiza eficiencia, ahorro y cuidado de la ropa, todo desde un solo dispositivo.
Redacción T21 / 05.11.2025 / 8:52 am
- El nuevo Centro de Lavado Bespoke AI combina rendimiento, estilo y tecnología.
- Su diseño minimalista y elegante se integra fácilmente a cualquier espacio, mientras que su conexión al ecosistema SmartThings permite controlar y monitorear todos los electrodomésticos del hogar desde una sola aplicación.
Samsung Perú presenta el nuevo Centro de Lavado Bespoke AI, una elegante e innovadora combinación de lavadora y secadora inteligente que transformará el lavado y secado de la ropa. Este lanzamiento está pensado para familias exigentes que buscan eficiencia, ahorro de tiempo y resultados de nivel profesional en casa.
El nuevo Centro de Lavado Bespoke AI te permite tener una experiencia más intuitiva y personalizada. Cuenta con una pantalla táctil AI Home de 7 pulgadas que ofrece una interfaz moderna y fácil de usar permitiendo centralizar todas las funciones del lavado y secado. Desde esta, los usuarios pueden ajustar ciclos, revisar el consumo energético, recibir recomendaciones de lavado o incluso reproducir contenido en YouTube o Spotify. Además, gracias a la integración con Bixby, el asistente de voz de Samsung, es posible controlar los electrodomésticos con simples comandos.
“Este centro de lavado no es solo un electrodoméstico, sino un sistema que aprende, optimiza y se adapta a cada usuario. Sabemos que nuestros consumidores valoran la tecnología que realmente hace la diferencia y con el Centro de Lavado Bespoke AI estamos marcando la diferencia” señaló Katherine Mendoza, Gerente de Producto de Categoría de Lavado en Samsung Perú.
Inteligencia que cuida y optimiza
La lavadora Bespoke AI con capacidad de 25 kg. cuenta con un sistema de cinco sensores inteligentes (peso, agua, tejido, detergente y turbidez) que ajustan de manera automática el ciclo según el tipo de prenda y su nivel de suciedad. Este proceso optimizado logra mayor eficiencia energética y de agua, al mismo tiempo que protege las telas y prolonga su vida útil. Su Flex Auto Dispenser permite almacenar detergente y suavizante para múltiples cargas, mientras que la app SmartThings brinda control remoto total para programar lavados y activar el modo AI Energy Mode, que ayuda a reducir el consumo de electricidad.
Secado inteligente y cuidado higiénico avanzado
La secadora Bespoke AI con capacidad de 25 kg. utiliza un sistema de bomba de calor y sensores de temperatura, peso y humedad que ajustan el tiempo de secado en tiempo real. De esta manera, logra un secado más preciso y delicado, protegiendo las fibras y evitando el desgaste. Su función Cuidado Higiénico elimina hasta el 99.9% de bacterias y alérgenos[1].
Beneficios por lanzamiento
Para quienes adquieran el Centro de Lavado Bespoke AI[2] —compuesto por la lavadora y la secadora— entre el 13 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar stock, recibirán 1 año de detergente Ariel y suavizante Downy completamente gratis. El beneficio incluye 7 botellas de Ariel (3.7 L) y 11 botellas de Downy (2.6 L), entregadas junto con la instalación gratuita mediante el servicio Premium Service de Samsung. Los términos y condiciones completos están disponibles en los canales oficiales de Samsung Perú.
[1] Resultados proporcionados e interpretados por Intertek. Probado en una carga de 1,5kg de tela de algodón IEC. Los resultados pueden variar con el uso real.
[2] Promoción válida por la compra de un Centro de Lavado Bespoke AI conformado por lavadora WF90F25ADSPE y la secadora DV90F17CDSPE del 13 de octubre al 30 de noviembre del 2025 y/o hasta agotar stock de 100 promociones. Válido solo para Lima Metropolitana y ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Chimbote e Ica.
