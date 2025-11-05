Consejos de seguridad para conciertos de Shakira y Dua Lipa
Protege tus datos y evita estafas al comprar boletos para los conciertos de Shakira y Dua Lipa en Perú.
Redacción T21 / 05.11.2025 / 8:59 am
- Para disfrutar los conciertos de tus artistas favoritos sin preocupaciones, Kaspersky advierte a los fans sobre la importancia de proteger su información personal al realizar la compra de boletos y al momento de asistir a eventos masivos.
En noviembre, el Perú será escenario de dos de los conciertos más esperados del año: el regreso de Shakira con el cierre en Lima de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, y la presentación de Dua Lipa con su “Radical Optimism Tour”. La emoción entre los fans es enorme, pero también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que aprovechan este tipo de eventos masivos para intentar cometer fraudes y estafas.
La demanda por asistir a estos eventos es alta, sobre todo cuando se trata de artistas tan relevantes a nivel global. Por ello, es importante ser cautos al momento de hacer las compras de los boletos y adquirirlos solo a través de plataformas oficiales. Las tarjetas de crédito siguen siendo uno de los métodos más usados por los peruanos para hacer este tipo de compras, ello hace que los ciberdelincuentes las tengan en su mira. Un estudio de Kaspersky revela que el 30% de los peruanos ha sido víctima de fraude con tarjetas de crédito.
En este tipo de ventas para eventos especiales, es común que, para acceder más rápido a las ventas en línea y facilitar la compra de las entradas, los usuarios se anticipen y dejen guardados sus datos personales y bancarios en los sitios web o aplicaciones de los boletos. Esto, representa un riesgo pues las plataformas de venta son susceptibles de sufrir un ciberataque dirigido a robar la información personal y financiera de los fans.
“Los ciberdelincuentes saben que la alta demanda por asistir a eventos masivos representa una oportunidad para robar la información de los fans de distintas formas. Además de vulnerar las plataformas oficiales de venta, pueden crear sitios web falsos que simulan ser estas tiendas e incluso perfiles fraudulentos en redes sociales para ofrecer reventas inexistentes. Por eso es fundamental que las personas protejan su dinero, sus datos bancarios y revisen cuidadosamente dónde ingresan su información”, afirmó Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky. Para comprar los boletos para el concierto de tu artista favorito de forma segura, los expertos de Kaspersky recomiendan:
- Evita dejar tus tarjetas registradas en sitios o aplicaciones de compra. Siempre ingresa los datos en el momento del pago, si deseas facilitar la compra, los gestores de contraseñas también pueden almacenar de forma segura los datos de tus tarjetas e ingresarlos automáticamente en el sitio.
- Antes de comprar, verifica que estás ingresando a páginas web oficiales. Puedes identificarlas con ciertos mecanismos de seguridad, como el símbolo de candado en la barra de direcciones, la URL debe comenzar con "https" y debe incluir el ícono de un candado.
- Activa las alertas de compra. Solicita a tu banco que te notifique por SMS o correo electrónico todas las compras realizadas con tu tarjeta. Esto te ayudará a aclarar o cancelar cualquier movimiento que desconozcas.
- No hagas depósitos ni proporciones información personal por adelantado. Ten precaución con las supuestas promociones que te lleguen por correo electrónico, SMS o WhatsApp. Verifica que la información sea real a través de fuentes oficiales, evitando ingresar a los enlaces o compartir información.
- Usa una tarjeta virtual. Este tipo de tarjetas cuentan con un CVV temporal que se actualiza al momento de realizar la compra, por lo que en caso de caer en manos de terceros no podrán avanzar con los movimientos bancarios.
- Protege tus dispositivos: Una solución como Kaspersky Premium protege tus datos personales, pagos en línea, las conexiones no autorizadas a otros dispositivos, así como la protección de tu identidad.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.