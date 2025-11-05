Consejos de seguridad para conciertos de Shakira y Dua Lipa

Protege tus datos y evita estafas al comprar boletos para los conciertos de Shakira y Dua Lipa en Perú.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 8:59 am

Para disfrutar los conciertos de tus artistas favoritos sin preocupaciones, Kaspersky advierte a los fans sobre la importancia de proteger su información personal al realizar la compra de boletos y al momento de asistir a eventos masivos.

En noviembre, el Perú será escenario de dos de los conciertos más esperados del año: el regreso de Shakira con el cierre en Lima de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, y la presentación de Dua Lipa con su “Radical Optimism Tour”. La emoción entre los fans es enorme, pero también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que aprovechan este tipo de eventos masivos para intentar cometer fraudes y estafas.

La demanda por asistir a estos eventos es alta, sobre todo cuando se trata de artistas tan relevantes a nivel global. Por ello, es importante ser cautos al momento de hacer las compras de los boletos y adquirirlos solo a través de plataformas oficiales. Las tarjetas de crédito siguen siendo uno de los métodos más usados por los peruanos para hacer este tipo de compras, ello hace que los ciberdelincuentes las tengan en su mira. Un estudio de Kaspersky revela que el 30% de los peruanos ha sido víctima de fraude con tarjetas de crédito.

En este tipo de ventas para eventos especiales, es común que, para acceder más rápido a las ventas en línea y facilitar la compra de las entradas, los usuarios se anticipen y dejen guardados sus datos personales y bancarios en los sitios web o aplicaciones de los boletos. Esto, representa un riesgo pues las plataformas de venta son susceptibles de sufrir un ciberataque dirigido a robar la información personal y financiera de los fans.

“Los ciberdelincuentes saben que la alta demanda por asistir a eventos masivos representa una oportunidad para robar la información de los fans de distintas formas. Además de vulnerar las plataformas oficiales de venta, pueden crear sitios web falsos que simulan ser estas tiendas e incluso perfiles fraudulentos en redes sociales para ofrecer reventas inexistentes. Por eso es fundamental que las personas protejan su dinero, sus datos bancarios y revisen cuidadosamente dónde ingresan su información”, afirmó Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky. Para comprar los boletos para el concierto de tu artista favorito de forma segura, los expertos de Kaspersky recomiendan: