Samsung exhibirá más startups C-Lab que nunca en CES 2024

Redacción T21 / 03.01.2024 / 9:01 am

Samsung Electronics anunció que exhibirá nuevos proyectos innovadores desarrollados en su programa C-Lab en CES 2024, que se llevará a cabo del 9 al 12 de enero. Durante la exhibición, Samsung destacará 15 startups y proyectos (el número más alto que la compañía haya presentado alguna vez) en Eureka Park en Venetian Expo en Las Vegas, el principal espacio de exhibición para startups de la feria tecnológica más grande del mundo.

Se espera que el CES de este año presente más de 1,000 startups y atraiga a más de 130,000 visitantes de todo el mundo, incluidos ejecutivos de negocios, inversores y medios de comunicación. En el evento, Samsung espera que las startups C-Lab evalúen las respuestas del mercado global, fortalezcan su viabilidad comercial y se reúnan con inversores.

“El objetivo del programa C-Lab es elevar una plataforma para que las startups crezcan y florezcan”, dijo Pilgyu Jeon, Vicepresidente Ejecutivo y Director del Centro de Creatividad e Innovación de Samsung Electronics. “CES es el marco perfecto para que estas empresas y proyectos tan interesantes demuestren a los grandes de la tecnología que pertenecen al escenario mundial”.

Samsung creó el programa C-Lab en el año 2012 y, desde entonces, ha impulsado un total de 872 startups y proyectos. Esto incluye 475 a través de C-Lab Outside y 397 a través de C-Lab Inside. En particular, las 537 startups C-Lab (62 de C-Lab Spin-off y 475 de C-Lab Outside) han recaudado un total acumulado de mil millones de dólares en inversiones.

C-Lab Outside: Diez startups que incluyen Productos de IA, Energía y Salud

C-Lab Outside se creó en octubre de 2018, y las startups seleccionadas para el programa reciben todo el apoyo -incluidos espacios de trabajo en oficinas, programas de desarrollo personalizados e inversión- junto con la cooperación empresarial de Samsung Electronics. Dr.Tail, un servicio de consulta veterinaria online, ha colaborado con Samsung Electronics para llevar sus servicios a los Smart TV de Samsung[1] y se exhibirá en los stands de C-Lab en CES.

Además de Dr.Tail, Samsung Electronics exhibirá otras nueve startups seleccionadas y respaldadas por el programa C-Lab Outside:

RebuilderAI: Soluciones de IA para la creación rápida y sencilla de contenidos 3D en smartphones

Ghost Pass: soluciones de autenticación biométrica remota descentralizada

DEEPX: Semiconductor de IA basado en NPU[2]

Style Bot: un servicio de recomendación sobre moda basado en datos sobre la ropa propiedad de los usuarios

Vsion: una ventana inteligente con transparencia ajustable

DolbomDream: una chaqueta inflable inteligente diseñada para monitorear la salud de personas mayores

60Hertz: una solución de central eléctrica virtual (VPP) impulsada por IA

Wrtn Technologies: un servicio de portal de IA generativa

NdotLight: una plataforma web de diseño 3D colaborativo

“Estamos encantados de formar parte del stand de alto nivel de startups C-Lab en Eureka Park”, declaró Sunkwan Lee, Director Ejecutivo de Ghost Pass. “Gracias al apoyo de Samsung C-Lab, este año ganamos el Premio a la Innovación CES, por lo que creo que el CES de este año será una buena oportunidad para que demos un paso hacia la expansión internacional”.

Dos proyectos de C-Lab Inside de empleados de Samsung y tres stratups de C-Lab Spin-off que comenzaron en Samsung

Samsung ha estado exhibiendo sus proyectos C-Lab Inside en CES desde el año 2016, y la exhibición CES de este año contará con dos proyectos que actualmente se están fomentando internamente. Estos proyectos pertenecen a los sectores de la salud y tecnología para mascotas y han sido muy apreciados por su innovación, comerciabilidad e integridad:

EARS: una plataforma de asistencia sanitaria que analiza las ondas cerebrales captadas por auriculares

DumboCam: una plataforma de adiestramiento de mascotas que utiliza Vision AI

En 2016, Samsung Electronics introdujo su programa C-Lab Spin-off, que permite que los proyectos de C-Lab Inside con alto potencial de mercado se lancen como startups convencionales. En CES 2024, tres startups de C-Lab Spin-off, que inicialmente comenzaron como proyectos de C-Lab Inside, exhibirán sus productos innovadores en los stands de C-Lab:

Yellosis: baños inteligentes y soluciones de atención sanitaria de IA basadas en la medición de desechos corporales líquidos

Becon: Soluciones de gestión de la caída del cabello impulsadas por IA

Goose Labs: aplicación de entrenamiento en casa en metaverso con avatares que detectan el movimiento en tiempo real

Las startups C-Lab ganan 23 premios a la Innovación CES 2024

En noviembre de 2023, Consumer Technology Association (CTA) anunció los ganadores de los Premios a la Innovación CES 2024, incluido el premio de Mejor Innovación Los proyectos del programa C-Lab recibieron un Premio a la Mejor Innovación y 22 Premios a la Innovación.

Samsung comparte su conocimiento sobre cómo ganar los premios CES Innovation Awards y cómo ingresar al mercado global con las startups C-Lab, lo que les ha permitido alcanzar el éxito. En CES 2024, 16 startups de C-Lab Outside fueron galardonadas con el Premio a la Innovación. En cuanto a las startups de C-Lab Spin-off, un proyecto recibió el Premio a la Mejor Innovación y cuatro fueron galardonados con el Premio a la Innovación.

Específicamente, STUDIO LAB, una startup creada en 2021, ganó el Premio a la Innovación CES. Los productos de la empresa incluyen Seller Canvas, un servicio de automatización de páginas comerciales detalladas basado en IA, y Photo-bot, un robot fotográfico de comercio automatizado que combina IA y robótica.

Yellosis y DEEPX, dos de las startups que se exhiben en los stands de C-Lab, recibieron premios a la Innovación en tres categorías. Yellosis es una startup de servicios de salud digital creada en 2020 que desarrolló Cym702 Seat, un inodoro inteligente que mide automáticamente los residuos líquidos corporales y ofrece soluciones de gestión sanitaria. La compañía también desarrolló Cym702 Circle, un inodoro inteligente que mide la glucosa en los desechos corporales líquidos en los baños públicos. Además, Yellosis ganó los premios CES a la Innovación en tres categorías, incluidas salud digital, ciudades inteligentes y productos en apoyo de la seguridad humana.

Por su parte, DEEPX se fundó en 2018 y desarrolla chips de IA de vanguardia para el procesamiento computacional de algoritmos de IA, como el reconocimiento de objetos basado en el aprendizaje profundo, reconocimiento de rostros/voz, clasificación de imágenes y mejora de la calidad de las imágenes. DEEPX es la primera empresa de semiconductores de IA en ganar premios CES Innovation Awards en tres categorías, que incluyen tecnología integrada, robótica y hardware y componentes informáticos.

[1] Los servicios estarán disponibles en los televisores inteligentes Samsung lanzados en los EE.UU. a partir de 2024.

[2] Una unidad de procesamiento neuronal (NPU) es un microprocesador especializado para cargas de trabajo de IA y operaciones simultáneas.