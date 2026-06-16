Samsung lleva Vision AI a los televisores 2026 en Perú

La nueva línea integra imagen, sonido, gaming y ecosistema conectado para personalizar el entretenimiento dentro del hogar peruano.

Redacción T21 / 16.06.2026 / 2:02 pm

La nueva línea 2026 incorpora inteligencia artificial avanzada, experiencias personalizadas, calidad de imagen de última generación y un ecosistema conectado diseñado para llevar el entretenimiento a un nuevo nivel.

Luis Arturo Moreno, Head Visual Display Division durante la presentación de la nueva línea de televisores Samsung con Vision AI.

Samsung presentó en Perú su nuevo portafolio 2026 de televisores, monitores, dispositivos de sonido y productos lifestyle, una propuesta que redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar a través de Samsung Vision AI. La nueva generación incorpora inteligencia artificial avanzada, mejoras en imagen y sonido, así como experiencias personalizadas que transforman la manera en que las personas disfrutan contenidos, juegan, trabajan y se conectan dentro del hogar.

El portafolio está conformado por las nuevas líneas Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, The Frame, monitores Odyssey para gaming y dispositivos de sonido Music Studio, consolidando un ecosistema pensado para responder a distintos estilos de vida y necesidades de los consumidores.

Uno de los principales diferenciales de esta generación es Samsung Vision AI Companion (VAC), una nueva experiencia impulsada por inteligencia artificial que convierte al televisor en un verdadero compañero de entretenimiento. Gracias a la integración de Bixby con herramientas de IA generativa como Gemini y Copilot, los usuarios pueden realizar consultas sobre lo que están viendo, acceder a información contextual, recibir recomendaciones relevantes y descubrir contenido sin interrumpir la experiencia de visualización. El resultado es una interacción más natural, intuitiva y personalizada.

Además, Samsung Vision AI optimiza automáticamente la imagen y el sonido según el contenido y las condiciones del entorno, permitiendo que cada experiencia sea más inmersiva y adaptada a las preferencias de cada usuario.

Tecnología e innovación para cada estilo de vida

La línea Micro RGB representa la propuesta más avanzada de Samsung en calidad de imagen, ofreciendo una precisión cromática excepcional, alto contraste y un nivel de realismo pensado para quienes buscan una experiencia visual ultra premium. Por su parte, los modelos OLED destacan por sus negros profundos y contraste excepcional, ideales para una experiencia cinematográfica envolvente.

La línea Neo QLED incorpora tecnologías avanzadas de procesamiento e imagen impulsadas por inteligencia artificial para ofrecer colores más precisos, mayor brillo y una experiencia visual optimizada. Por otro lado, los nuevos modelos Mini LED brindan un control más preciso de la iluminación, permitiendo imágenes más detalladas, contrastes mejorados y una experiencia inmersiva para disfrutar películas, series y eventos deportivos. The Frame, en tanto, continúa combinando tecnología y diseño al convertirse en una obra de arte cuando no está en uso.

La experiencia visual se complementa con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial como AI Escalador de Imagen 4K, Potenciador de Color Pro y AI Modo Fútbol. Esta última función cobra especial relevancia en una temporada marcada por grandes encuentros deportivos, ya que optimiza automáticamente la nitidez, el contraste, el movimiento y el sonido para ofrecer a los aficionados La Mejor Visión del Juego, permitiéndoles disfrutar cada partido con una experiencia más cercana a la de un estadio.

Asimismo, los modelos Neo QLED incorporan la tecnología Real Quantum Dot, desarrollada por Samsung para ofrecer colores más precisos, vibrantes y realistas, mientras que la certificación PANTONE Validated garantiza una reproducción de color fiel a la realidad.

Samsung también amplía su propuesta para la comunidad gamer con la llegada de la nueva generación de monitores Odyssey. La línea incorpora innovaciones orientadas a ofrecer mayor velocidad, inmersión y rendimiento, incluyendo experiencias 3D sin lentes, paneles OLED de alta frecuencia de actualización y resolución ultra alta para satisfacer las demandas de los jugadores más exigentes. Entre las novedades destacan Odyssey 3D y Odyssey OLED G8, diseñados para llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel de realismo y fluidez.

“Durante 20 años consecutivos hemos liderado la evolución de la industria de televisores a nivel global y este año damos un nuevo paso al integrar Samsung Vision AI en todo nuestro portafolio. Queremos que la tecnología sea capaz de entender mejor a las personas, adaptarse a sus necesidades y ofrecer experiencias más inteligentes, conectadas y personalizadas para cada hogar”, señaló Luis Arturo Moreno, Head de Visual Display de Samsung Perú.

Además, para complementar la experiencia audiovisual, Samsung presenta también los nuevos dispositivos Music Studio, desarrollados para ofrecer un sonido más envolvente e inteligente. Gracias a la integración de IA, estos equipos son capaces de adaptar automáticamente el audio según el contenido reproducido y las características del espacio, creando una experiencia auditiva más equilibrada e inmersiva.

20 años liderando la innovación en pantallas

La nueva línea 2026 refleja la visión de Samsung sobre el futuro de las pantallas: experiencias más inteligentes, conectadas y personalizadas que evolucionan junto con las necesidades de los usuarios. Este compromiso con la innovación ha permitido a la compañía mantenerse durante 20 años consecutivos como la marca de televisores número uno del mundo, impulsando avances que han redefinido los estándares de calidad de imagen, diseño y entretenimiento. Con la incorporación de Samsung Vision AI ensu portafolio, Samsung continúa ampliando los límites de la experiencia visual para acercar el futuro del entretenimiento a los hogares peruanos.