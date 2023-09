Samsung lanzó The Wall for Virtual Production en IBC 2023

Dos modelos de The Wall ya están disponibles en Europa, ampliando el liderazgo de Samsung en los campos de producción virtual de estudios XR.

Redacción T21 / 28.09.2023 / 10:51 am

Samsung Electronics anunció su compromiso continuo con el futuro de la producción virtual con su nueva serie de señalización digital. The Wall for Virtual Production (nombre del modelo: IVC) ya está disponible en Europa y se exhibió en IBC 2023, que tuvo lugar en Ámsterdam, Países Bajos, del 15 al 18 de septiembre. Esta extensión se basó en su lanzamiento en Norteamérica anunciado en InfoComm 2023.

"The Wall for Virtual Production abre las puertas a un potencial ilimitado para cineastas, productores y estudios al amplificar los efectos digitales, al mismo tiempo que hace que la creación de contenido virtual sea más fácil, rápida y rentable", afirmó Hoon Chung, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business de Samsung Electronics. "Cada recurso ha sido seleccionado cuidadosamente para empoderar a las empresas de todas las industrias a medida que se embarcan en su viaje de creación de contenido virtual con un nivel de calidad sin precedentes".

La tecnología de visualización líder de Samsung ofrece potentes capacidades de producción que amplían la realidad. Los estudios de producción pueden utilizar paredes LED ultra grandes para crear contenido virtual, integrándolas con tecnología de efectos visuales en tiempo real para reducir el tiempo y el costo de producción de contenido. The Wall for Virtual Production es líder en este tipo de aplicación y puede amplificar proyectos agregando niveles realistas de detalle, textura, volumen y sombras a los entornos de creación de contenido virtual. Las nuevas opciones del modelo IVC, P1.68 y P2.1, incluyen un rango de curvatura que puede extenderse hasta 5800R, lo que crea un campo de visión más realista. La pantalla también incluye una función genlock actualizada que mantiene The Wall en línea con las señales del sistema, por lo que no se pierden ni se duplican fotogramas. Esta capacidad, junto con la función de compensación de fase mejorada que ajusta el retardo de tiempo entre la cámara y la pantalla, garantiza una imagen perfecta.

Para mostrar los colores de la manera más precisa y consistente posible, The Wall for Virtual Production presenta tablas de búsqueda 3D (LUT) para corrección de color, procesamiento de color HDR de amplia gama y ajuste de color entre gabinetes o módulos individuales. Mientras tanto, el software Virtual Production Management (VPM) integrado y su interfaz intuitiva hacen que sea fácil y más eficiente administrar la pantalla y facilitar la mayor calidad de imagen posible en un entorno de producción virtual. El VPM también es capaz de detectar y resolver cualquier problema potencial relacionado con LED.

Además, The Wall for Virtual Production está diseñado para cualquier entorno de estudio, sin importar cuán grande sea la demanda del edificio. Ya sea para un estudio de volumen o un estudio XR, The Wall for Virtual Production hace posible la producción de contenido inmersivo.

“Estamos encantados de apoyar Samsung con el emocionante lanzamiento de la serie IVC de The Wall for Virtual Production en el IBC de este año. Con nuestra herencia en la creación de estudios de transmisión XR y producción virtual de vanguardia, estamos entusiasmados con las nuevas y poderosas herramientas que trae la serie IVC”, dijo Andy Hook, Director de Soluciones Técnicas de White Light. "Estas herramientas nos brindan un enorme margen para crear entornos de producción virtual aún más impactantes y flexibles y continuar impulsando el progreso y la transformación en este espacio".

The Wall for Virtual Production presenta capacidades de primera línea, que incluyen:

Una relación mejorada de 4:9 que proporciona una variedad de opciones de instalación, incluida la capacidad de colgarse o apilarse con otras pantallas para maximizar los resultados en diferentes entornos de producción.

Una frecuencia de actualización de 12.288Hz que minimiza las líneas de parpadeo y garantiza un resultado claro, independientemente de la cámara utilizada durante la grabación.

Black Seal Technology+ ofrece los niveles de negro más puros para una nueva profundidad. Los usuarios experimentarán un contraste incomparable que está diseñado específicamente para ser resistente al polvo y las partículas comunes en los entornos de producción.

Procesamiento de 20 bits para presentar un mapeo de color exacto con una precisión impecable y una escala de grises lineal precisa que muestra las complejidades de cada escena. Los usuarios podrán ver texturas realistas, volumen y detalles de sombras continuas.

Los modelos P1.68 y P2.1 de The Wall for Virtual Production ya están disponibles en todo el mundo, incluida Europa.