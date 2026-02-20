Señales para evolucionar si Excel te queda corto

Cuando creces, hojas dispersas y cierres lentos piden integración y datos en tiempo real.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 11:34 am

Cuando los archivos se multiplican, los errores aparecen con más frecuencia y los reportes tardan demasiado, puede ser momento de evaluar si la operación requiere un sistema que integre la información de manera más eficiente.

Para muchas empresas en Perú, Excel sigue siendo el punto de partida para organizar ventas, gastos, clientes o inventarios. Es práctico y conocido. Sin embargo, a medida que la operación crece, depender exclusivamente de hojas de cálculo puede generar más dificultades que soluciones.

Según el Think Digital Report 2024, elaborado por Inesdi Business Techschool junto con OBS Business School, el 76% de las empresas peruanas ya ha iniciado su proceso de digitalización, reflejando la necesidad de contar con información integrada y confiable para tomar decisiones estratégicas.

“Excel y otras herramientas son parte del día a día, pero cuando se convierten en el centro de la operación, la gestión se vuelve lenta y propensa a errores. Las empresas medianas y grandes necesitan integrar procesos y reducir la dependencia de tareas manuales para sostener el crecimiento”, señala Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana en Perú, empresa líder en software de gestión empresarial en Perú y Latinoamérica.

Pero ¿cómo saber si una empresa ya llegó a ese punto? El especialista de Defontana comenta cinco señales claras:

El cierre de mes toma más tiempo de lo esperado

Si consolidar ventas, gastos e inventarios implica revisar múltiples archivos y validar cifras manualmente, la gestión empieza a consumir más tiempo del necesario.

Los errores se repiten con frecuencia

Una fórmula mal aplicada o un archivo desactualizado puede alterar reportes financieros y generar diferencias difíciles de rastrear.

La información está dispersa

Cuando cada área maneja su propio archivo, obtener una visión completa del negocio se vuelve lento y poco eficiente.

Las decisiones se toman con datos atrasados

Sin información actualizada en tiempo real, la empresa reacciona tarde frente a cambios en la demanda o en los costos.

Todo depende de una sola persona

Si solo alguien domina el “archivo maestro”, cualquier ausencia o rotación puede afectar la continuidad operativa.

“La falta de integración limita la visibilidad y el control. Y cuando no hay claridad en la información, sostener el crecimiento se vuelve más desafiante”, agrega el experto de Defontana. Identificar estas señales no implica dejar de usar Excel, sino entender que su función cambia cuando la empresa evoluciona. Crecer no solo significa vender más, sino gestionar con mayor orden, eficiencia y capacidad de respuesta.