Siemens acelera la revolución de la IA industrial

IA, gemelos digitales y alianzas redefinen la industria global.

Redacción T21 / 10.01.2026 / 11:14 pm

Siemens y NVIDIA amplían alianza para crear un sistema operativo de inteligencia artificial (IA) industrial, reinventando toda la cadena de valor , desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación, la producción, las operaciones y las cadenas de suministro.

Siemens lleva la IA industrial a las gafas Meta Ray-Ban AI; además, trabaja con PepsiCo para transformar digitalmente algunas instalaciones de fabricación y almacenamiento, convirtiéndolas en gemelos digitales 3D de alta fidelidad.

En el CES 2026, el evento tecnología más grande de Estados Unidos, la presentación de Siemens marcó una nueva era tecnológica para la industria y las infraestructuras, mostrando cómo los clientes y partners están aprovechando la inteligencia artificial (IA) para transformar sus negocios. Con tecnologías basadas en IA, una profunda experiencia en el sector y alianzas con principales empresas del ecosistema, Siemens-la multinacional alemana líder en tecnología- está convirtiendo este salto tecnológico en beneficios cuantificables para toda la cadena de valor.

“Así como la electricidad revolucionó el mundo en su momento, la industria está avanzando hacia un escenario en el que la IA impulsa productos, fábricas, edificios, redes y el transporte. La IA industrial ya no es una funcionalidad; es una fuerza que redefinirá el próximo siglo. Siemens ofrece capacidades nativas de IA, con inteligencia integrada de extremo a extremo en el diseño, la ingeniería y las operaciones, para ayudar a nuestros clientes y partners a anticipar problemas, acelerar la innovación y reducir costos.” afirmó Roland Busch, Presidente y CEO de Siemens AG. “Desde el gemelo digital más completo y el hardware impulsado por IA hasta los copilotos en la planta de producción, estamos ampliando la inteligencia en todo el mundo físico, para que las empresas escalen de forma más veloz y con mayor calidad y eficiencia al mismo tiempo. Así es como convertimos un cambio tecnológico único en una generación en resultados medibles” agregó.

Siemens destacó su larga colaboración con NVIDIA en el CES 2026

Las empresas están ampliando su colaboración para crear el sistema operativo de IA industrial, que ayudará a los clientes a revolucionar la forma en que diseñan, fabrican y operan los sistemas físicos. Siemens y NVIDIA trabajan juntas para crear soluciones industriales aceleradas por IA en todo el ciclo de vida de los productos y la producción, lo que permitirá una innovación más rápida, una optimización continua y una fabricación más resistente y sostenible. Las empresas también pretenden crear las primeras plantas de fabricación adaptativas del mundo totalmente impulsadas por IA, comenzando en 2026 con la fábrica de Siemens Electronics en Erlangen (Alemania) como primera planta piloto.

Para apoyar el desarrollo, NVIDIA proporcionará infraestructura de IA, bibliotecas de simulación, modelos, marcos y proyectos, mientras que Siemens aportará cientos de expertos en IA industrial y hardware y software líderes. Siemens, por su parte, integrará los modelos de IA abiertos NVIDIA NIM y NVIDIA Nemotron en su oferta de software de automatización del diseño electrónico (EDA) para mejorar los flujos de trabajo generativos y agenticos para el diseño de semiconductores y PCB. Esto maximizará la precisión, gracias a la especialización en el ámbito y reducirá significativamente los costes operativos al permitir que el modelo más eficiente gestione y se adapte a cada necesidad específica.

“La IA generativa y la computación acelerada han desencadenado una nueva revolución industrial, transformando los gemelos digitales de simulaciones pasivas en inteligencia activa del mundo físico”, afirma Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. “Nuestra colaboración con Siemens fusiona el software industrial líder en el mundo con la plataforma de IA completa de NVIDIA para cerrar la brecha entre las ideas y la realidad, lo que permite a las industrias simular sistemas complejos en software y, a continuación, automatizarlos y operarlos sin problemas en el mundo físico” mencionó.

Una nueva tecnología conecta el gemelo digital en tiempo real con data del mundo real

Siemens lanzó el Digital Twin Composer, el cual estará disponible en el Marketplace Siemens Xcelerator a mediados de este año. Esta nueva tecnología combina el gemelo digital integral de Siemens, simulaciones creadas con bibliotecas NVIDIA Omniverse y datos de ingeniería del mundo real en tiempo real.

Con Digital Twin Composer, las empresas pueden crear un modelo 3D virtual de cualquier producto, proceso o planta; colocarlo en una escena 3D de su elección; y luego desplazarse hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, visualizando con precisión los efectos de todo, desde los cambios climáticos hasta los cambios de ingeniería. Con el software de Siemens como columna vertebral de los datos, Digital Twin Composer crea entornos de metaverso industrial a escala, lo que permite a las organizaciones aplicar la IA industrial, la simulación y los datos físicos en tiempo real para tomar decisiones de forma virtual, con rapidez y a gran escala.

Ahora bien, PepsiCo y Siemens están transformando digitalmente algunas instalaciones de fabricación y almacenamiento de Estados Unidos, convirtiéndolas en gemelos digitales 3D de alta fidelidad que simulan las operaciones de la planta y la cadena de suministro en el “end-to end” para establecer una base de referencia del rendimiento. En pocas semanas, los equipos optimizaron y validaron nuevas configuraciones para aumentar la capacidad y el rendimiento, lo que proporcionó a PepsiCo una visión unificada y en tiempo real de las operaciones con flexibilidad para integrar capacidades impulsadas por la IA a lo largo del tiempo.

Aprovechando Digital Twin Composer de Siemens, las bibliotecas NVIDIA Omniverse y la visión artificial, PepsiCo ahora puede recrear cada máquina, cinta transportadora, ruta de palés y recorrido de los operarios con precisión física, lo que permite a los agentes de IA simular, probar y perfeccionar los cambios del sistema, identificando hasta el 90 % de los posibles problemas antes de que se produzca cualquier modificación física. Este enfoque ya ha proporcionado un aumento del 20% en el rendimiento en la implementación inicial y está impulsando ciclos de diseño más rápidos, una validación del diseño de casi el 100% y reducciones del 10 al 15% en los CAPEX, al descubrir la capacidad oculta y validar las inversiones en un entorno virtual.

Los nuevos copilotos industriales agilizan las operaciones de fabricación

Siemens también destacó su asociación con Microsoft, en una conversación con Jay Parikh, vicepresidente ejecutivo de CoreAI en Microsoft. Juntos, Siemens y Microsoft están tendiendo puentes entre el mundo de la informática y el de las operaciones, con foco en el uso de la IA para ayudar a las organizaciones- de todos los sectores- a mejorar su productividad, resiliencia e innovación. Entre los aspectos más destacados se encuentra la creación conjunta del galardonado Copiloto Industrial.

Siemens también anunció que ampliará su conjunto de copilotos basados en IA en toda la cadena de valor industrial. Esto incorporará inteligencia que va desde el diseño y la simulación hasta la gestión del ciclo de vida del producto, la fabricación y las operaciones. Se desplegarán nueve nuevos copilotos basados en IA para sus ofertas de software, entre los que se incluyen Teamcenter, Polarion y Opcenter. Estos copilotos, respectivamente, agilizan la navegación por los datos de los productos, reduciendo los errores y acelerando el tiempo de comercialización; automatizan el cumplimiento normativo, lo que ayuda a garantizar aprobaciones reglamentarias más rápidas y un menor riesgo; y transforman los procesos de fabricación, lo que impulsa el ahorro de costos y la eficiencia operativa. Estos copilotos, junto con el resto de la creciente cartera de soluciones de IA industrial, están disponibles en Siemens Xcelerator Marketplace.

Innovaciones impulsadas por la IA en ciencias de la vida, energía y fabricación

En el ámbito de las ciencia de la vida, con la adquisición de Dotmatics se ha integrado una gran cantidad de datos de investigación en las soluciones de IA de Siemens, lo que ha impulsado el descubrimiento y el desarrollo de fármacos. Con la plataforma Luma de Dotmatics, los científicos pueden unificar miles de millones de puntos de datos generados en instrumentos y laboratorios, creando una base coherente para la exploración impulsada por la IA. En combinación con la simulación Simcenter y los gemelos digitales de Siemens, los equipos pueden probar rápidamente moléculas, identificar candidatos prometedores y escalar virtualmente la producción para ayudar a que las terapias que cambian la vida lleguen a los pacientes hasta un 50 % más rápido y a un menor coste.

En el sector energético, Bob Mumgaard, director ejecutivo y cofundador de Commonwealth Fusion Systems, describió cómo la empresa utiliza las tecnologías de Siemens para liderar el camino hacia la fusión comercial. Commonwealth Fusion Systems utiliza software de diseño y una sólida infraestructura de datos para acelerar el desarrollo de máquinas de fusión que prometen energía limpia e ilimitada para las generaciones venideras.

En el sector de la fabricación, Siemens anunció una colaboración para llevar la IA industrial a las gafas Meta Ray-Ban AI. Con orientación de audio en tiempo real y manos libres, información sobre seguridad y comentarios, los trabajadores de la planta de producción se sentirán capacitados para resolver problemas de manera eficiente y con confianza.

Tecnología para transformar el día a día de todos

En el stand de Siemens, muestra cómo su tecnología transforma el día a día de todos. Soluciones destacadas que combinan diseño, simulación, automatización, inteligencia artificial y tecnología de gemelos digitales:

PepsiCo está modernizando sus operaciones globales para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes con mayor rapidez y flexibilidad.

Commonwealth Fusion Systems es pionera en el futuro de la energía limpia, se asoció con Siemens para construir una red troncal de datos completa y acelerar el diseño y la fabricación de esta fuente de energía limpia, segura y casi ilimitada.

Haddy está transformando la fabricación mediante la impresión 3D impulsada por la inteligencia artificial y las microfábricas localizadas que ofrecen productos sostenibles y de alta calidad más rápidamente y más cerca de los clientes.

Por primera vez, Siemens comparte su experiencia de vehículos autónomos en el West Hall 4352. La experiencia cuenta con la nueva tecnología PAVE360 Automotive de Siemens, un gemelo digital a nivel de sistema, para acelerar el desarrollo de vehículos definidos por software. Allí se demostrará cómo funciona esta nueva tecnología con un auto real in situ, que funcionará de forma autónoma en un entorno completamente virtual.

La retransmisión en directo y, posteriormente, la grabación de la conferencia magistral de Siemens en el CES 2026 estarán disponibles en https://sie.ag/qhKPT