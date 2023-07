Los smartphones de Honor para gamers en 2023

Perú es uno de los países más interesados por el gaming, ya que los peruanos juegan un 36% más que el promedio de 13 países analizados en Latinoamérica.

Redacción T21 / 12.07.2023 / 10:45 pm

El gaming móvil es cada vez más popular en Perú. De hecho, desde hace un par de años, los hábitos de los usuarios han ido evolucionando y los videojuegos se han posicionado como una de sus actividades favoritas. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por Internet Media Services (IMS) by Aleph, los peruanos juegan un 36% más que el promedio de 13 países analizados en la región de Latinoamérica.

Una de las razones de esto es que cada vez hay una mayor oferta en el portafolio de juegos móviles. Sin embargo, muchos de ellos, cuentan con gráficos de un alto nivel y demandan altas capacidades de procesamiento en los dispositivos en donde se reproducen. Por ello, las personas requieren de smartphones con un procesador poderoso, así como de pantallas amplias con una frecuencia de actualización alta para brindar una gran experiencia de uso.

HONOR conoce estas necesidades, por ello, sus dos buques insignia, el HONOR Magic5 Pro y el HONOR Magic Vs, integran los procesadores Snapdragon 8 Gen 2 y Snapdragon 8 Gen 1 respectivamente que han sido desarrollados en proceso de 4 nanómetros, lo cual brinda un gran rendimiento a la vez que consumen menos energía.

¿Qué pueden esperar los gamers del HONOR Magic5 Pro?

Además del procesador principal, este dispositivo también integra un procesador de pantalla independiente que mejora la calidad visual de las imágenes en movimiento. Adicionalmente cuenta con GPU Turbo X, desarrollada por HONOR, con optimización de instrucciones gráficas y un AI Scheduling Engine que reconoce la escena en curso y genera fotogramas adicionales entre los existentes para ofrecer imágenes más precisas y estables. Estas características le permiten ofrecer una gran experiencia a los gamers más exigentes.

Este smartphone también integra una batería extra grande de 5,100mAh que soporta hasta 17.06 horas de reproducción de video online en YouTube. Además, con su carga rápida HONOR SuperCharge de 66W asegura que los usuarios pasen largas sesiones de gaming sin preocuparse por la autonomía.

Por último, su pantalla flotante de cuatro curvas LTPO de 6.81 pulgadas, complementada con una novedosa tecnología de mejora del nivel de iluminación, ofrece una experiencia visual envolvente. Esta pantalla además cuenta con una tasa de actualización dinámica de 1Hz a 120Hz que brinda una experiencia de juego extremadamente fluida para los jugadores.

Una experiencia de gaming a doble pantalla con el HONOR Magic Vs

Se trata del primer smartphone plegable de HONOR que llega a Perú para ofrecer una experiencia incomparable en términos de visualización, gracias a su pantalla interna de 7.9 pulgadas, tamaño que resulta similar al de una tablet. Esta pantalla cuenta con una tasa de actualización dinámica de 90Hz lo que lo convierte en un excelente dispositivo para reproducir los videojuegos preferidos de los usuarios y disfrutarlos con la amplitud que merecen.

Al igual que el HONOR Magic5 Pro, el HONOR Magic Vs cuenta con la innovadora tecnología GPU Turbo X, para aumentar la eficiencia de visualización mientras que reduce el consumo de energía. De igual forma, para soportar el poder de esta gran pantalla interna, el HONOR Magic Vs cuenta con una batería de 5,000mAh, la mayor capacidad jamás alcanzada en la misma clase de smartphones plegables existentes de menos de 270g, que brinda un día completo de uso y que, por supuesto, no te dejará a la mitad de tu partida de gaming.

En términos de audio, cuenta con dos potentes altavoces estéreo, los cuales están colocados simétricamente en ambos lados de su forma desplegada. Certificado por IMAX ENHANCED, el sistema de doble altavoz ofrece a los usuarios efectos de sonido más potentes y equilibrados. Esto hace que la experiencia de juego sea increíblemente inmersiva.

Adicionalmente, ambos smartphones integran funciones de protección visual como la atenuación dinámica (Dynamic Dimming); la visualización nocturna circadiana, que cuenta con la certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly y que cambia automáticamente la pantalla a colores más cálidos para reducir la cantidad de luz azul, asegurando la secreción de melatonina para mejorar el sueño; así como con una atenuación de modulación por ancho de pulso (PWM) alta, lo que en conjunto resulta perfecto para quienes pasan largas horas frente a su smartphone para evitar la vista cansada.

Con este enfoque, HONOR busca brindar la mejor y más innovadora tecnología para que los entusiastas del gaming puedan tener el mejor soporte y puedan explotar sus habilidades al máximo.