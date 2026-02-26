SMS vital en emergencia: Conectividad sin costo

Ante lluvias intensas, se habilitan SMS gratis para mantener familias comunicadas y coordinar ayuda en momentos críticos.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 4:35 pm

La ampliación será desde el viernes 27 de febrero a las 00:00 horas y estará vigente hasta el jueves 05 de marzo a las 23:59 horas.

Claro Perú amplió el envío de mensajes de texto (SMS) sin costo en 122 provincias de 15 departamentos, para que miles de familias puedan mantenerse comunicadas en momentos críticos, ya sea para coordinar ayuda o verificar que sus seres queridos se encuentren a salvo.

El envío de SMS sin costo se ampliará desde el viernes 27 de febrero a las 00:00 horas y estará vigente hasta el jueves 05 de marzo a las 23:59 horas, permitiendo que los usuarios de Claro Perú (Prepago y Postpago) puedan mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas del país.

El beneficio estará activo en las siguientes provincias de los departamentos de:

Áncash : Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huancavelica : Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca. Ica : Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

: Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. La Libertad : Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Lima: Lima, Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Con esta medida, Claro Perú reafirma su compromiso de estar junto a las comunidades en momentos de dificultad, garantizando la conectividad en situaciones de emergencia. En escenarios de lluvias intensas y huaicos, la comunicación se convierte en un recurso esencial que no solo une a las personas, sino que también resulta decisivo para una respuesta rápida y efectiva, asegurando el acceso a servicios esenciales de telecomunicaciones que brindan seguridad y tranquilidad a las familias.