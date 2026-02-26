Comercio resiliente: Finanzas y rutas en la era IA

Citi: la IA y pagos digitales aceleran el trade finance mientras aranceles y nearshoring reconfiguran cadenas multipolares.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 4:48 pm

Citi lanzó la última edición de su informe Perspectivas y Soluciones Globales (Citi GPS) titulado: Financiación de la cadena de suministro – Comercio global duradero en la era de la IA. Sus hallazgos clave muestran que el comercio global está experimentando una transformación fundamental, impulsada por la volatilidad arancelaria, la adopción de la inteligencia artificial y el cambio continuo hacia cadenas de suministro multipolares y regionalizadas. A pesar de los importantes obstáculos a los que se enfrentan, las compañías han demostrado una resiliencia notable, gracias a su rápida adaptación a los cambios en las políticas, que se combina con un enfoque estratégico en la diversificación y la optimización del capital de trabajo.

Adoniro Cestari, director global de Comercio y Capital de Trabajo en Citi, comentó: "La tecnología está rediseñando fundamentalmente cómo opera la financiación del comercio. El procesamiento inteligente de documentos impulsado por la IA permite niveles altísimos de precisión y reduce el procesamiento a unos pocos minutos. Gracias a un piloto de pagos comerciales condicionales basados en blockchain, hemos observado el potencial de una solución que permite pasar de garantías estándares en papel a una ejecución digital casi 24/7 y liquidaciones automatizadas."

El informe ofrece perspectivas del sector a partir de varias fuentes: el Índice Global de Presión en la Cadena de Suministro desarrollado por Citi, los flujos de pago superiores a los USD 5 billones de dólares que su segmento de Servicios procesa a diario, y las respuestas de multinacionales y pequeñas y medianas empresas (PYMES) a una serie de encuestas. Aunque los aranceles estadounidenses subieron a aproximadamente el 16.8%, en comparación con 2.4% antes de que asumiera la actual Administración estadounidense, el índice muestra que las presiones en la cadena de suministro se mantuvieron moderadas y cercanas a los niveles previos a la pandemia. Las compañías superaron satisfactoriamente los cimbronazos arancelarios iniciales al recurrir a la administración estratégica de inventarios, la diversificación de proveedores y la aceleración de iniciativas de nearshoring.

El análisis de bienes revela una reorganización compleja del comercio global. Entre las regiones, el sur de Asia y ASEAN se perfilan como las grandes ganadoras, con un aumento del 44% en los envíos desde el norte y este de Asia. América Latina se ha integrado profundamente en las cadenas de suministro vinculadas tanto a Asia como a Norteamérica. Las exportaciones de América Latina al sur de Asia y ASEAN aumentaron un 82%, el mayor incremento a nivel mundial. Estados Unidos diversificó su base de importaciones, con aumentos del 50% en los envíos que recibe desde el sur de Asia y ASEAN y del 43% desde América Latina, ambos porcentajes superiores al crecimiento desde el norte y este de Asia, que fue del 32%.

El informe analiza cómo la IA está creando un superciclo de gasto de capital único en los centros de datos. Citi Research estima que el capex global relacionado con la IA será de USD 7.75 billones para 2030. La financiación comercial desempeña un papel cada vez más crucial en este ecosistema, con soluciones que van desde la financiación de la cadena de suministro hasta programas estructurados de cuentas por cobrar que apoyan la naturaleza compleja e intensiva en capital del desarrollo de centros de datos con IA. La adopción de la IA en la financiación comercial se aceleró drásticamente: el 36% de las grandes compañías ya está utilizando herramientas de IA, un aumento del 18% respecto al año anterior.

"Este tipo de innovaciones, combinadas con el expertise en estructuración, ayudan a las empresas a desbloquear liquidez atrapada y a optimizar el capital de trabajo, y al mismo tiempo apoyan cadenas de suministro más eficientes y la enorme construcción de infraestructuras de IA que se está desarrollando a nivel global", agregó Adoniro Cestari.

La gestión del capital circulante se ha convertido en un imperativo para la alta dirección. El 64% de las compañías cita el aumento de costos de los insumos como su principal preocupación. En promedio, el 6.3% del capital de trabajo ahora se encuentra incorporado a los costos de aranceles de financiación. En respuesta, las empresas están desplegando financiación de inventarios, programas estructurados de cuentas por cobrar y descuentos dinámicos para liberar liquidez atrapada. La encuesta de Citi a 710 grandes corporaciones reveló que el 65% está diversificando activamente sus cadenas de suministro a varios países; entre ellos, Vietnam, Tailandia, India y México se perfilan como algunos de los destinos elegidos.