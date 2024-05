Swift Go de Acer: La compañera perfecta para la mamá moderna

La vida de una madre moderna está llena de desafíos y responsabilidades. Entre el trabajo, el cuidado de los hijos, y el manejo del hogar, cada minuto cuenta.

Redacción T21 / 09.05.2024 / 10:50 am

Con su Swift Go, una laptop con capacidades de inteligencia artificial, Acer entrega un equipo diseñado para adaptarse al ritmo de vida acelerado de las madres modernas. Con características que prometen revolucionar la gestión del tiempo y la eficiencia, la Swift Go de Acer es más que un dispositivo; una aliada en el día a día.

La vida de una madre moderna está llena de desafíos y responsabilidades. Entre el trabajo, el cuidado de los hijos, y el manejo del hogar, cada minuto cuenta. Aquí es donde la Swift Go entra en juego, al ofrecer soluciones inteligentes que simplifican tareas y optimizan la organización personal.

Inteligencia Artificial para una gestión eficiente: con Copilot en Windows se pueden automatizar tareas rutinarias como organizar correos electrónicos, programar citas y establecer recordatorios, liberando tiempo para actividades más importantes. Incluso, puede sugerir la reorganización de tu calendario para hacerlo más eficiente, ayudándote a evitar conflictos de horarios y a maximizar tu productividad. Si estás trabajando en contenido creativo, el co-piloto de IA puede ofrecer sugerencias de diseño, ayudarte con la edición de texto o incluso inspirarte con ideas nuevas.

Reuniones a otro nivel: Las reuniones ya no serán lo mismo con la Swift Go. Acer PurifiedView asistida por IA y Acer PurifiedVoice™ 2.0 llevan la experiencia a un nuevo nivel. Con Acer PurifiedView™ tu apariencia será la mejor en las reuniones virtuales, transmisión en vivo y videollamadas. Con Desenfoque de fondo​ mamá podrá mantener a su audiencia enfocada en ella, eliminando las imágenes de fondo no deseadas; incluso, parecerá que los ojos están mirando a la audiencia a través de la cámara sin importar hacia donde miren en realidad; y un encuadre facial inteligente rastreará y enmarcará su rostro para obtener la imagen perfecta.​ Por su parte, Acer PurifiedVoice™ 2.0 con reducción de ruido con IA puede suprimir activamente el ruido de fondo para los usuarios y es compatible con auriculares y micrófonos externos. O sea, no importa que la aspiradora esté encendida mientras mamá hace una llamada, ¡nadie lo escuchará!

Asistencia creativa y educativa: con herramientas de IA generativa, la Swift Go se convierte en un asistente educativo para los niños, ofreciendo recursos interactivos y personalizados que facilitan el aprendizaje. Para las mamás creativas o emprendedoras, esta laptop puede sugerir diseños gráficos, editar fotos y videos, o incluso ayudar a redactar publicaciones para redes sociales, todo con una facilidad sorprendente.

Más batería, más poder. Con el procesador Intel Core Ultra de próxima generación y gráficos Intel Arc integrados, la Swift Go 14 AI ahora cuenta con un aumento de rendimiento de hasta un 47%2 con eficiencia energética mejorada. Lo que le permite a mamá realizar sin esfuerzo las tareas más exigentes.