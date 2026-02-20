Tablet escolar ideal: Aprendizaje, vista y seguridad

Claves para elegir tablet: pantalla saludable, control parental, batería, resistencia, accesorios y IA.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 11:01 am

El uso de tablets y dispositivos digitales se consolida en la educación escolar, con más del 62% de las escuelas a nivel mundial integrándolos en la enseñanza, de acuerdo con Industry Research.

En la etapa escolar, el aprendizaje no solo ocurre en el aula, sino también en casa, en momentos de lectura, investigación y creatividad. En este contexto, la tecnología se ha integrado de manera natural en la rutina diaria de niños y adolescentes, convirtiéndose en un apoyo clave para su educación. Por ello, para las familias, elegir un dispositivo adecuado es una decisión que va más allá de lo académico: también involucra aspectos de salud, seguridad y acompañamiento en el desarrollo integral de los estudiantes.

Esta tendencia responde a un cambio global en la forma de aprender. Según un informe de Industry Research sobre el mercado de tecnología educativa, más del 62% de las escuelas en el mundo utilizan tablets, computadoras o pantallas interactivas como parte de la enseñanza. El estudio señala que el uso de hardware inteligente en el aula se asocia con un aumento de la participación de los estudiantes en tiempo real de entre un 20% y un 25%, así como con mejores resultados en alfabetización digital, especialmente en entornos de aprendizaje híbridos.

En este escenario, las tablets destacan por su versatilidad y facilidad de uso, siempre que estén pensadas para acompañar de manera responsable el proceso educativo. Factores como el cuidado de la vista, la seguridad digital, la durabilidad del equipo y un rendimiento estable cobran especial relevancia cuando se trata de niños y adolescentes en etapa de crecimiento.

“La tablet se ha convertido en una plataforma clave para el acceso al conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades en el entorno educativo. Hoy, las familias buscan soluciones tecnológicas que acompañen el crecimiento académico y creativo de los estudiantes en el largo plazo, con criterios claros de rendimiento, seguridad y durabilidad. Apostar por el dispositivo adecuado es una decisión que impacta directamente en la experiencia de aprendizaje dentro y fuera del aula”, señala Alejandro Ruiz, Brand Manager de Lenovo Perú.

Con el objetivo de orientar a las familias en esta elección, los expertos de Lenovo comparten siete claves fundamentales a tener en cuenta al momento de elegir una tablet para el colegio:

Priorizar la resistencia y un diseño versátil. La vida de un niño es puro movimiento. Es ideal buscar dispositivos con chasis robustos y diseños que se adapten a diferentes situaciones, como un soporte que permita apoyarla en cualquier superficie. Esto permite que la tablet acompañe la rutina escolar en distintos espacios, sin limitar su uso a un solo lugar del hogar o del aula. Proteger la vista con una pantalla de calidad. Los niños pasarán horas interactuando con la pantalla. Es fundamental que cuente con certificación de baja emisión de luz azul (TÜV Rheinland), que reduce la fatiga visual. Una resolución nítida (Full HD o superior) también es clave para una lectura cómoda. Estas características cobran relevancia cuando el aprendizaje combina lectura, videos y clases virtuales a lo largo del día. Exigir control parental y un entorno digital seguro. Es vital que la tablet ofrezca un modo infantil dedicado, como Google Kids Space, que filtra el contenido y solo muestra aplicaciones, libros y videos apropiados para su edad, permitiendo a los padres gestionar el uso del dispositivo. De esta forma, el uso diario de la tablet puede mantenerse alineado con objetivos educativos, incluso cuando el niño la utiliza de manera autónoma. Asegurar una batería que dure toda la jornada. La autonomía es fundamental para una experiencia de aprendizaje sin interrupciones. Una batería que ofrezca más de 10 horas de uso continuo garantiza que el dispositivo esté siempre listo para aprender. Así, el estudiante puede completar su jornada escolar sin preocuparse por cargar la tablet a mitad del día. Buscar un rendimiento fluido para aprender sin límites. Un equipo ágil mantiene a los estudiantes concentrados y motivados. Un buen procesador y una memoria RAM adecuada (4 GB o más) aseguran que las aplicaciones educativas y los juegos interactivos funcionen de manera óptima. Un desempeño estable permite que el estudiante se enfoque en el contenido sin distracciones técnicas. Fomentar la creatividad con herramientas interactivas. Una tablet debe ser una herramienta para crear y, para lograrlo, contar con accesorios como el lápiz digital y el teclado puede marcar la diferencia. Con el lápiz digital, la tablet permite al estudiante dibujar esquemas, subrayar lecturas o tomar apuntes a mano alzada. Al añadir un teclado, se convierte en una herramienta cómoda y eficiente para redactar trabajos escolares, investigar en línea y desarrollar presentaciones. Esta combinación potencia el aprendizaje y contribuye a una mejor organización, facilitando la realización de las tareas de manera más rápida y eficiente. Optar por un equipo preparado para el futuro con IA. Las aplicaciones educativas utilizan cada vez más la inteligencia artificial. Un equipo con un procesador potente y optimizado para IA garantiza que la tablet pueda ejecutar las últimas innovaciones de software y se mantenga vigente a largo plazo. Esto permite aprovechar plataformas que ajustan el aprendizaje al ritmo y progreso de cada estudiante.

Para los padres que buscan una solución ideal para este regreso a clases, hoy existen tablets desarrolladas para responder a las distintas necesidades del entorno educativo. Para estudiantes que requieren un mayor nivel de productividad y un rendimiento estable a lo largo de toda la jornada, la Idea Tab Pro ofrece una experiencia fluida para el uso de aplicaciones educativas, clases virtuales y contenidos interactivos, favoreciendo la concentración sin interrupciones. Por su parte, la Idea Tab se presenta como una alternativa confiable para el día a día escolar, ideal para familias que buscan un dispositivo versátil y fácil de usar, capaz de cubrir las necesidades esenciales del aprendizaje. Adicionalmente, Lenovo responde a las necesidades de las familias al incluir en determinados modelos accesorios como el lápiz digital, el teclado y la funda, facilitando una experiencia más simple y organizada desde el primer día de clases.

Elegir la herramienta tecnológica correcta es invertir directamente en la educación de los hijos, brindándoles una ventana al mundo que es segura, potente y diseñada para inspirar su curiosidad.