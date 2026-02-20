Bluetooth bajo control: Adiós cortes y desconexiones

Cinco ajustes simples para estabilizar el enlace, reducir conflictos y recuperar conexiones fiables con tus accesorios.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 10:56 am

OPPO te brinda tips para mejorar la conexión y optimizar el rendimiento de tu dispositivo.

Los problemas de conexión a través de bluetooth pueden ser una de las frustraciones más comunes para los usuarios de smartphones, especialmente cuando intentan conectar su dispositivo a audífonos, altavoces, vehículos o accesorios inteligentes. Ya sea que el dispositivo no se conecte, se desvincule de forma inesperada o no sea reconocido, estas son situaciones muy comunes a las que se enfrentan la mayoría de los usuarios.

A menudo, incluso se piensa que mantener el bluetooth encendido todo el tiempo puede mejorar la conexión, pero esto, lejos de ser beneficioso, puede generar problemas adicionales. Según pruebas realizadas por Android Authority, permanecer con esta función activa durante 26 horas solo aumenta el consumo de batería en un 1,8%. Si bien este impacto es bajo, a largo plazo, esto puede provocar el desgaste prematuro de la batería y generar otros inconvenientes en el rendimiento del dispositivo.

Para ayudarte a solucionar de manera efectiva la vinculación por bluetooth, OPPO, marca reconocida por su innovación en tecnología móvil, comparte las siguientes cinco recomendaciones prácticas:

Verifica el rango de conexión

Asegúrate de que tanto tu smartphone como el dispositivo al que intentas conectar estén a menos de 10 metros de distancia, sin obstáculos que interfieran con la señal.

Revisa la visibilidad del dispositivo

Si no puedes emparejar tu smartphone con otro dispositivo, asegúrate de que este último esté en modo "visible" para permitir la conexión.

Apaga y enciende el bluetooth

Reiniciar esta función en tu smartphone o en el dispositivo de destino puede resolver problemas temporales de conexión.

Actualiza el software de tu dispositivo

Mantener tu smartphone actualizado garantiza que las últimas mejoras en conectividad, incluidas las de bluetooth, estén activas. Las actualizaciones del sistema también incluyen correcciones de errores que podrían afectar el rendimiento de esta tecnología.

Elimina dispositivos antiguos

Si tienes muchos dispositivos emparejados, podrían generarse conflictos. Elimina aquellos dispositivos que no utilizas para mejorar la conexión.

Los problemas de bluetooth son generalmente fáciles de resolver si se toman las medidas correctas. Con las recomendaciones de OPPO y la orientación adecuada, los usuarios pueden optimizar la conectividad de sus dispositivos y disfrutar de una experiencia única sin interrupciones.