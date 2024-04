Las tendencias del sector en AWS Cloud Experience de Lima

El AWS Cloud Experience también incluyó demostraciones en vivo de soluciones de IA generativa y otros servicios de la compañía.

Redacción T21 / 16.04.2024 / 10:49 am

Amazon Web Services (AWS) realizó en el Centro de Convenciones de Lima el AWS Cloud Experience, un evento dedicado al aprendizaje con el fin de compartir novedades vinculadas sobre la tecnología de nube y la inteligencia artificial generativa. El evento además contó con inspiradores testimonios y casos de éxito de clientes de todos los tamaños e industrias que están transformado sus negocios de la mano de la nube de AWS.

Con una asistencia de más de 800 profesionales entre clientes, partners, desarrolladores, proveedores, expertos y colaboradores de la marca; el encuentro ofreció una robusta agenda con exposiciones, sesiones técnicas y oportunidades de networking.

Jonathan Allen, director de Enterprise Strategy de AWS, realizó el keynote “Guía para líderes sobre IA generativa” donde presentó los cambios de mentalidad que propone desde múltiples ópticas a los ejecutivos lideres de las empresas para que puedan afrontar los cambios y retos de la evolución tecnológica. Durante su sesión, el ejecutivo mencionó seis lecciones que ha dejado la historia de la humanidad que pueden ser aplicados al momento actual que se está viviendo con la IA generativa: quienes tienen éxito usan las herramientas adecuadas; una base sólida es necesaria; habrá escepticismo y emoción; las nuevas habilidades conllevan a que el trabajo sea reimaginado; el cambio trae nuevos desafíos y responsabilidades; se disparará el valor de las nuevas ideas.

Bajo estas lecciones, Allen reafirmó que la inteligencia artificial y el machine learning han sido un foco de atención para Amazon durante más de 20 años y cómo para AWS el democratizar el acceso a estas tecnologías es una prioridad. Adicionalmente, mencionó la amplia oferta de servicios de IA generativa que ofrece la compañía dentro de los cuales se destacán, Amazon Bedrock, Amazon Titan, Amazon Q, Anthropic Claude 3 en Bedrock y culminó mencionando los diferentes cursos educativos que AWS ofrece de forma gratuita para ayudar con el desarrollo de las habilidades que está demandando el mundo 4.0.

Por su parte, Gerardo Martínez, director regional de AWS para el Norte de América Latina y el Caribe (NOLA), agradeció la presencia de los participantes y destacó que "AWS Cloud Experience tiene como objetivo reunir a nuestra comunidad para que compartan sus conocimientos y exploren las últimas tendencias de la computación en la nube y nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial de la mano de expertos. Este año se realizará solamente en tres países de Latinoamérica, siendo Perú uno de los seleccionados, demostrando la importancia que tiene el mercado peruano para nosotros”.

Gerardo también ha mencionado que, según el estudio "Impacto Económico de la Adopción de la Nube en Seis Países Latinoamericanos", elaborado por FTI Consulting y comisionado por AWS, “los beneficios y proyecciones de la adopción en la nube son bastante prometedores para Perú, pues se concluye que entre 2023 y 2038 la nube sostendrá cada año, en promedio, durante el periodo analizado, US$ 29.6 mil millones en producción adicional, US$ 4.9 mil millones en ingresos laborales, y US$ 2.7 mil millones en ingresos tributarios”. Asimismo, se espera que hacia 2038 la nube sostenga más de 20 mil millones de dólares del PIB peruano, así como 1.7 millones de empleos.

En este sentido, IDC reconoce a AWS como líder del mercado Cloud en Infraestructura como Servicio (IaaS) en América Latina (56,7%) y en Perú (49,2%). Frente a esto la country manager de AWS en Perú, Karla Wong manifestó que "en el país, la transformación digital avanza y AWS se consolida como un aliado estratégico al impulsar la innovación y la adopción tecnológica en empresas e instituciones. Nuestro compromiso a largo plazo es generar un impacto positivo en la sociedad, considerando la nube como una fuerza impulsora de progreso y prosperidad. Además del impacto directo en inversión y empleos, debemos considerar el efecto en la productividad empresarial, las cadenas de valor y el consumo en general".

Empresas como Grupo AUNA, Belcorp, AJE, Mercado Libre, Laureate, Osinergmin, DANAConnect y otros compartieron sus inspiradores testimonios y destacaron el poder que tiene la nube como habilitador de nuevas tecnologías siendo un aliado indispensable para innovar y transformar sus negocios para que sean más competitivos y respondan a las necesidades de sus clientes.

El evento contó con la participación de DANAConnect, un SaaS diseñado para ayudar a bancos, aseguradoras y empresas del ecosistema financiero a administrar de manera eficiente y automatizada las interacciones digitales, atender a más clientes, agregar nuevos servicios, aumentar los márgenes y mejorar la experiencia del cliente. Durante su participación, Paul Kienholz, CEO de DANAConnect, destacó que “no solamente somos clientes de AWS, sino también socios. Esta alianza nos ayuda a innovar constantemente aprovechando al máximo las capacidades y servicios que ofrece la compañía, desarrollando soluciones de vanguardia para nuestros clientes que involucran lo último en tecnología como la inteligencia artificial generativa”

Además de las sesiones informativas y los paneles de discusión, el AWS Cloud Experience también incluyó demostraciones en vivo de soluciones de IA generativa y otros servicios de la compañía, así como oportunidades de networking para que los participantes pudieran conectar con expertos en la nube y compartir mejores prácticas.

Desde la evolución del mercado de nube hasta la incursión de la inteligencia artificial generativa, el evento demostró claramente que la innovación está en la nube. Con proyecciones económicas prometedoras y casos de éxito inspiradores, el evento fue una plataforma fundamental para impulsar el crecimiento y la prosperidad en la era digital.