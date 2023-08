Trabajadores remotos e híbridos: lo que no has pensado de tu laptop

Hemos pedido a Acer enumerar algunas características que a veces no tenemos en cuenta, pero que son vitales.

El trabajo remoto era relativamente desconocido antes de que la pandemia de Covid-19 se extendiera por el mundo. De repente, los gobiernos de los países anunciaron cierres de sus fronteras y se restringieron fuertemente los viajes o las reuniones en grupo. Muchos empleados de las empresas comenzaron a trabajar desde casa para mantener el mundo laboral en movimiento, y las reuniones en línea y la colaboración remota se convirtieron en la norma.

Un estudio de 2022 realizado por BID Invest encontró que el 34% de las empresas en América Latina ofrecían opciones de trabajo remoto, en comparación con el 22% antes de la pandemia. Los países con mayor adopción de trabajo remoto fueron Chile (56%), Argentina (43%), México (35%), Costa Rica (34%) y Brasil (33%). Incluso, el 67% de las empresas informó que la productividad se había mantenido igual o había aumentado en comparación con los niveles prepandémicos. No solo eso, el estudio concluyó que si bien el trabajo remoto llegó para quedarse en América Latina, muchas empresas seguirán adoptando un enfoque híbrido que combina trabajo en oficina y remoto.

Los líderes de las empresas aprendieron desde el principio que el trabajo remoto es significativamente más fácil cuando se combina con herramientas tecnológicas adecuadas. Los nómadas digitales son otro tipo de trabajadores remotos, que cambian la oficina por cualquier lugar que les plazca. Estos viajan por el mundo con solo una mochila o maleta y una laptop y laboran desde cualquier lugar con una conexión WiFi estable. Algunos nómadas digitales son empleados de empresas que han adoptado las tendencias del trabajo remoto. Otros son autónomos o dueños de negocios que no desean estar limitados a permanecer en un solo lugar.

Un tercer tipo de trabajador remoto son los empleados que viajan por motivos comerciales. Los objetivos de los viajes de negocios son variados e incluyen participar en exposiciones, las auditorías de fábrica o las reuniones con clientes, que duran unos días o semanas a la vez. Estos desplazamientos por trabajo se vieron afectados durante la pandemia de Covid-19, ya que las restricciones y los lugares cerrados hicieron que los eventos y reuniones presenciales fueran prácticamente imposibles. Sin embargo, los viajes de negocios van en aumento a medida que avanzamos hacia una nueva normalidad.

¿Cuáles son las mejores laptops para viajes de trabajo?

Las laptops para viajes de trabajo deben ser lo suficientemente flexibles para soportar lo que conlleva estar de un lado a otro todo el tiempo, y permitir a los usuarios la continuidad del trabajo, así como colaborar con otros colegas. Deben estar diseñadas para estilos de laborar híbridos, brindando el máximo apoyo para la vida en la oficina o en la carretera. Por eso hemos pedido a Acer enumerar algunas características que a veces no tenemos en cuenta, pero que son vitales.

1) Sonido de alta calidad

Los empleados que viajan por trabajo nunca saben cuándo pueden disfrutar de paz y tranquilidad. Los recintos llenos de ferias comerciales a menudo tienen una calidad de sonido deficiente, mientras que las cafeterías o las salas de reuniones públicas pueden ser ruidosas e inadecuadas para discutir información confidencial. Por ejemplo, la función PurifiedVoice de Acer garantiza la claridad del micrófono durante las reuniones y llamadas, lo que permite a los empleados escuchar con claridad mientras se desplazan. Esta función de videoconferencia optimizada suprime el ruido de fondo para garantizar que los usuarios no se pierdan ningún sonido durante las reuniones. Estas soluciones inteligentes están impulsadas por IA y desarrolladas para una mejor colaboración.

2) Tecnología de seguridad

Las laptops para viajes de trabajo deben incluir tecnología que aumenten la seguridad, para proteger a la persona que las usa. Con encriptación de archivos, trituración, autenticación de Windows Hello y más, las PC Acer cargadas con Acer ProShield Plus brindan una solución de seguridad todo en uno que ayuda a proteger contra el acceso no autorizado y la intrusión. Mientras, la tecnología Acer PrivacyPanel protege contra miradas indiscretas y ayuda a mantener privada la información en tu pantalla.

4) Protección ocular

Trabajar muchas horas detrás de la pantalla de una laptop puede ser intenso para nuestros ojos. Las salas de conferencias o ferias comerciales con poca luz o deslumbrantes luces brillantes pueden provocar reflejos y entorpecer la visualización clara de la pantalla. Por tanto, revisa que tu laptop tenga tecnologías que te ayude en este sentido. Alguna de ellas, BlueLightShield, que te permite ajustar de forma flexible la cantidad de luz azul dañina que emite la pantalla para reducir la fatiga ocular al leer y ver contenido.

5) Eliminar el polvo y la suciedad

Los viajes de trabajo son difíciles en este tipo de dispositivos portátiles. Además de estar sometidos al trajín como parte del equipaje en las terminales del aeropuerto o dentro y fuera de los taxis, adaptarse a diferentes climas también puede ser un problema. Chequea si tu equipo tiene funciones y teconologías que te ayuden en este punto. Por ejemplo, a través de Acer DustDefender el dispositivo expulsa el polvo de los ventiladores cuando se enciende y después de cada 6 horas de uso.

6) Portabilidad

Los trabajadores remotos, los nómadas digitales y los empleados en viajes de negocios adoptan el ir de un lado a otro como parte de su vida laboral. Desplazarse entre ciudades por trabajo puede ser agotador y lo ideal es que viajen con equipaje liviano para ahorrar tiempo y espacio. Aquí su laptop también cuenta, por lo que ten en cuenta un equipo poderoso, pero portable, capaz de ir a tu paso.