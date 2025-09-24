El 80% usa IA, pero más de la mitad no verifica

La mayoría usa la IA, pero muchos no chequean la información obtenida, lo que puede generar riesgos.

Redacción T21 / 24.09.2025 / 9:37 am

A través de una encuesta realizada a nivel regional, ESET Latinoamérica obtuvo diversos patrones de uso de la Inteligencia Artificial y comparte los principales hallazgos.

La Inteligencia Artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que un uso incorrecto o descuidado de la IA puede exponer a riesgos innecesarios y peligrosos. Ante este escenario, ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, realizó una encuesta en Latinoamérica para comprender los hábitos de uso y comparte los principales resultados, como también qué aprendizaje se puede obtener respecto de las medidas de seguridad que se utilizan para preservar datos y privacidad, al interactuar con la Inteligencia Artificial

La encuesta incluyó la participación de más de 1.000 usuarios y usuarias de Venezuela, México, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Paraguay.

Uno de los datos destacados de la encuesta es que el 80% indicó usar la IA (45% lo hace frecuentemente, y 35% ocasionalmente). Asimismo, el 55% afirmó que no chequea siempre la información obtenida. El 14% no lo hace nunca, y el 39% lo hace solamente a veces. Desde ESET destacan que esto puede ser muy riesgoso.

“Si bien es cierto que los modelos de IA pueden entregar información certera, no están exentos de generar respuestas incorrectas o sesgadas. Por eso, para garantizar la seguridad (y más en temáticas sensibles como las vinculadas a lo legal, las finanzas o la salud) siempre es aconsejable contrastar la información obtenida con fuentes oficiales.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Los modelos de IA pueden ser vulnerables a ataques en los que un usuario malintencionado introduce comandos engañosos mediante técnicas como prompt injection para manipular las respuestas. Así, un ciberatacante podría inducir a la IA a responder brindando instrucciones erróneas o proporcionar información falsa.

Otro punto para tener en cuenta es que el 40% afirmó compartir con frecuencia o esporádicamente información personal y laboral con la Inteligencia Artificial (el 17% siempre, y el 25% a veces). Además, casi el 60% no lee las políticas de privacidad y solo la mitad de las personas toma una medida concreta para proteger su información.

En principio, desde ESET comentan que es aconsejable evitar compartir datos personales y sensibles. Por ejemplo, no ingresar proactivamente información personal, como contraseñas o datos bancarios, en cualquier chat de IA. Esto se debe a que estas herramientas pueden procesar dicha información e incluso utilizarla para entrenar futuros modelos, por lo cual es necesario minimizar el riesgo de que esos datos se almacenen y se expongan en el futuro.

Además de no compartir información personal y laboral en este tipo de herramientas, es muy importante tomar conocimiento de todas las configuraciones de privacidad para entender qué tipo de datos se almacenan, si se comparten con terceros y cómo pueden ser utilizados en el futuro. Desde ESET recomiendan revisar periódicamente términos y políticas de la aplicación, por cualquier nueva opción de seguridad y privacidad que esté disponible.

De cara al futuro, la Inteligencia Artificial es vista en la región con muy buenos ojos por la mayoría de los encuestados donde el 80% la ve como algo positivo. Aun así un 43% cree que la IA será útil en los próximos años, pero con riesgos asociados. Entre las principales preocupaciones vinculadas al uso de la IA, estas fueron las destacadas:

65%: fraudes y estafas

47%: deepfakes y fakenews

45%: falta de privacidad y recopilación de datos

“En relación con los fraudes y estafas, no es una novedad que el cibercrimen ha encontrado en la Inteligencia Artificial una herramienta más que lo potencia. De hecho, aumentó el número de correos de phishing, dado que la IA generativa elabora contenidos cada vez más convincentes para que las víctimas revelen información sensible u obtener algún rédito económico. Pero no es todo ya que las estafas por audio también se han perfeccionado, al punto que se necesitan tan solo unos pocos segundos de la voz de una persona para producir algo peligrosamente real.”, agrega el investigador de ESET.

En cuanto a las deepfakes y fakenews, hay un dato del MIT que avala esta preocupación ya que las noticias falsas tenían un 70% de probabilidad más de ser compartidas que las noticias reales. Los ciberdelincuentes también utilizan la información fabricada como una herramienta, ya que hay sitios web que aparentan ser medios legítimos y publican artículos diseñados para generar alarma. El objetivo es redirigir a los usuarios a páginas maliciosas. Este tipo de phishing combina desinformación con tácticas de ingeniería social, creando escenarios convincentes que facilitan el fraude digital.

Respecto a la privacidad y recopilación de datos, desde ESET remarcan que es clave entender qué tipo de datos almacena la herramienta utilizada, si luego se comparte con terceros y de qué manera será usada esa información en el futuro.

“El análisis de los resultados obtenidos en la encuesta permite confirmar que si bien hay una gran adopción respecto de la Inteligencia Artificial, aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a los hábitos responsables y seguros de la misma. La falta de chequeo de la información, el poco cuidado al compartir datos sensibles y el desinterés en las políticas de privacidad son alarmas que deben ser escuchadas. La solución no está en temerle a la herramienta o dejar de usarla, sino en incorporar acciones concretas, para utilizarla de manera segura y crítica. En este escenario, entonces, el desafío es llevar a cabo un uso más consciente de la IA.”, concluye Gutiérrez Amaya, de ESET Latinoamérica.