Verano seguro: Protege tu celular del calor

Redacción T21 / 09.01.2026 / 10:19 pm

Durante climas calurosos, cuidar el smartphone del sol, la humedad y la arena es una de las formas de conservar bien el equipo y de disfrutar la temporada

Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan la temporada para viajar o realizar actividades al aire libre, escapando de la rutina diaria en el hogar o disfrutar de destinos como playas y zonas rurales. Durante estas aventuras, los smartphones se exponen a condiciones peculiares como altas temperaturas, radiación solar, humedad y polvo, los cuales pueden afectar su funcionamiento y su vida útil.

“Todo usuario de un dispositivo móvil debe conocer los riesgos asociados al clima que pueden perjudicar el rendimiento y la durabilidad de los equipos. Por ello, importante que cada uno tome las medidas para una mejor conservación de sus celulares”, indica Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone. Para prevenir cualquier perjuicio a los equipos, Olave comparte unas recomendaciones prácticas orientadas a proteger el equipo frente a climas extremos, típicos de esta temporada de verano.

Evitar el sobrecalentamiento mediante ajustes propios

En climas cálidos, el smartphone puede verse exigido por el uso continuo de sus componentes internos. Para prevenir el sobrecalentamiento, el propio equipo ofrece distintas opciones que permiten regular su funcionamiento. Reducir manualmente el brillo de la pantalla, activar el modo ahorro de energía, cerrar aplicaciones en segundo plano y desactivar funciones que no se estén utilizando —como GPS, datos móviles, Bluetooth o Wi-Fi— contribuye a disminuir el consumo de recursos y mantener un desempeño más estable, incluso cuando el usuario se encuentra expuesto al sol o en ambientes de calor intenso.

Proteger el equipo del contacto con agua y arena

En espacios como piscinas o al aire libre, el agua y polvo pueden afectar el funcionamiento de un smartphone. Como recomendación general, es importante evitar el contacto directo con estos elementos, no usar el equipo con las manos húmedas y realizar una limpieza adecuada en caso de exposición, como parte de un cuidado preventivo que permita prolongar su vida útil. Sin embargo, el vivo Y21d destaca por contar con certificación IP68 e IP69, lo que le permite aguantar inmersiones en agua de hasta 1.5m de profundidad, salpicaduras y polvo. De esta forma, el usuario estará más tranquilo en entornos exigentes.

Mantener los puertos y la pantalla debidamente cubiertos

Los puertos de carga, la bandeja SIM y la pantalla son zonas sensibles frente a la humedad y a la acumulación de polvo o arena, especialmente durante actividades al aire libre en verano. Como medida preventiva, se recomienda utilizar fundas protectoras, láminas de vidrio templado y evitar exponer estas áreas a líquidos o partículas finas, contribuyendo así a reducir posibles daños en cualquier smartphone. En modelos como el Y21d, se incorpora una estructura con triple protección contra el agua, que incluye sellado interno y refuerzos en componentes clave, ofreciendo una capa adicional de seguridad que ayuda a minimizar el ingreso de líquidos y polvo incluso en escenarios más exigentes.

Evitar cambios bruscos de temperatura

Al igual que las personas, los dispositivos móviles deben evitar exponerse a contrastes repentinos entre temperaturas altas y bajas, dado que puede generar condensación interna. Esto último puede generar la formación de óxido en los componentes, afectando el rendimiento del equipo. Para prevenirlo, se recomienda contar con un case que no cubra las ranuras del dispositivo, así como esperar unos minutos antes de usarlo al ingresar a un lugar caliente desde el frío, y viceversa. En caso se sospeche de este tipo de problemas, lo recomendable es acudir a un centro de servicios autorizado.

En una temporada marcada por los viajes y las actividades al aire libre, el cuidado del smartphone se vuelve parte de la planificación. Contar con dispositivos diseñados para afrontar el contacto con el agua, el polvo y el uso intensivo, como el Y21d, permite a los usuarios disfrutar de la experiencia, siempre que se acompañe de un uso responsable y medidas básicas de protección frente a las condiciones propias del verano.