Galaxy Z TriFold: El futuro plegable de Samsung

El triple pliegue que redefine productividad y pantallas móviles.

Redacción T21 / 09.01.2026 / 10:22 pm

Una de las innovaciones más destacables del CES 2026 en Las Vegas fue el Samsung Galaxy Z TriFold, el primer smartphone de triple pliegue de la marca que, aunque ya fue anunciado antes del evento, brilla en la feria como símbolo de hacia dónde se dirige la innovación móvil. Aquí te contamos sus claves, novedades y por qué está en el centro de atención.

Un factor de forma sin precedentes

El Galaxy Z TriFold redefine lo que es un teléfono inteligente al ofrecer tres pantallas conectadas y un factor de forma que se despliega dos veces, transformando un dispositivo compacto de bolsillo en una pantalla de hasta 10 pulgadas tipo tablet. Esta configuración permite una visualización amplia y versátil, ideal tanto para productividad como para consumo de contenido.

Pantallas brillantes y fluidas

Las pantallas utilizan la tecnología Dynamic AMOLED 2X con hasta 120 Hz de tasa de refresco ideal para mantener la fluidez en diversas aplicaciones. La pantalla principal interior alcanza hasta 1 600 nits de brillo, mientras que la pantalla externa —útil para tareas rápidas sin desplegar el dispositivo— puede llegar a 2 600 nits, lo que mejora la visibilidad en exteriores.

Multitarea real y productividad avanzada

A diferencia de muchos plegables, la pantalla extendida del TriFold permite multitarea eficiente con tres aplicaciones simultáneas manteniendo proporciones reales de teléfono, lo que transforma la experiencia de uso para tareas como correo, redes, navegación y documentos. Además, Samsung DeX, la solución de la marca que ofrece una interfaz tipo escritorio desde el teléfono, puede ejecutarse directamente sobre el dispositivo sin necesidad de periféricos externos.

Potencia y autonomía para el día a día

El dispositivo está impulsado por el Snapdragon 8 Elite Mobile Platform para Galaxy, acompañado de hasta 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 512 GB o 1 TB. Su batería de 5 600 mAh repartida en tres celdas es la más grande usada hasta ahora en un plegable de Samsung, diseñada para sostener largas sesiones de uso con pantalla desplegada.

Cámaras y conectividad de último nivel

Cuenta con una cámara principal de 200 MP, un sensor ultra gran angular de 12 MP y una telefoto de 10 MP, además de cámaras frontales de 10 MP tanto en la pantalla exterior como en la interior, lo que facilita fotos y videollamadas sin importar cómo se use el dispositivo. En conectividad incluye 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Diseño, plegado inteligente y robustez

El TriFold incorpora dos bisagras Armor FlexHinge diseñadas para permitir un plegado estable y seguro, con mecanismos que incluso alertan al usuario si el dispositivo se está cerrando incorrectamente. Su perfil cuando está plegado mantiene portabilidad pese a su tamaño avanzado.

Software y experiencia Galaxy AI

Funciona con Android 16 y One UI 8, con integración de Galaxy AI que potencia funciones de edición, traducción en vivo y sugerencias inteligentes. Samsung garantiza múltiples años de actualizaciones, lo que lo coloca como un dispositivo preparado para evolucionar con nuevas capacidades.

Disponibilidad

Aunque Samsung ya inició su lanzamiento en algunos mercados (como Corea del Sur en diciembre 2025), la compañía está aprovechando el CES 2026 para proyectar su llegada más amplia a regiones como Estados Unidos y otras partes del mundo en los próximos meses.

El Galaxy Z TriFold de Samsung propone una nueva etapa en los dispositivos móviles plegables, elevando el concepto hacia pantallas más grandes sin sacrificar portabilidad, y sirviendo como escaparate tecnológico de hacia dónde pueden evolucionar los celulares tradicionales en combinación con inteligencia artificial y experiencias multitarea avanzadas.