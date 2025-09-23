Viajes sin estrés con ayuda de la IA

La inteligencia artificial simplifica la planificación y personaliza experiencias para unas vacaciones más memorables.

Redacción T21 / 23.09.2025 / 9:26 am

Por Isidro López, Solutions Consulting Senior Manager en Zendesk LATAM.

Viajar y poder experimentar nuevas culturas, días de descanso y ocio merecido es, para muchas personas, el punto culminante del año. Sea cual sea el destino, estilo u objetivo del viaje, hay un punto en común en todos ellos: esperamos que todo salga perfecto, sin contratiempos.

Sin embargo, entre elegir el destino, comparar precios, resolver el cambio de divisas, lidiar con escalas y garantizar un buen servicio por parte del agente de viajes y el hotel, lo que debía ser un viaje soñado puede convertirse en una fuente de estrés incluso antes de hacer las maletas.

La buena noticia es que la tecnología ha facilitado -y mucho- la planificación de un viaje, haciendo que todo el proceso sea más sencillo y fluido, gracias al avance de la inteligencia artificial.

Y la población está cada vez más abierta a esta posibilidad, impulsada por la expansión del uso de herramientas de IA generativa en la vida diaria. De hecho, la aceptación de la IA en la experiencia del cliente está creciendo rápidamente, alcanzando el 67% a nivel global y un 73% en América Latina, según datos del reporte CX Trends 2025 de Zendesk.

Las empresas del sector turístico que están más atentas a este panorama ya se están adelantando para personalizar la relación con sus clientes y fomentar su fidelización. Según el informe, el 85% de los líderes en experiencia del cliente del sector turismo creen que la IA es una herramienta eficaz para personalizar experiencias, generando beneficios como el aumento de ingresos y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Por todo esto, la tecnología ya forma parte del recorrido turístico de la mayoría de las personas, y la tendencia es que este número siga creciendo en el corto plazo. Además de la innovación, hay algunos otros consejos que pueden ayudar a los consumidores a organizar sus vacaciones de julio o sus próximos viajes:

1. Planifica tu viaje con IA

Ya no es necesario abrir decenas de pestañas en el navegador ni pasar noches sin dormir comparando vuelos y hoteles. Existen diversas plataformas de viaje que ya integran inteligencia artificial para sugerir destinos, fechas más económicas, paseos y alertas de cambios en los precios.

Por su parte, herramientas de IA generativa también pueden ayudarte a crear itinerarios personalizados según tu estilo de viaje y presupuesto. Lo importante aquí es saber qué preguntar, proporcionando contexto a las herramientas para obtener respuestas claras y útiles.

2. Elige empresas con atención en múltiples canales

¿Cancelaron tu vuelo? ¿No funcionó el check-in online? ¿Tienes problemas con tu reserva de hotel? En esos momentos, no hay tiempo que perder esperando en el teléfono. Busca agencias, aerolíneas y hoteles que ofrezcan atención vía WhatsApp, chat en línea o redes sociales, y que realmente operen 24/7.

También vale la pena verificar si cuentan con canales automatizados para resolver problemas de forma más ágil. Según CX Trends, el 81% de las empresas turísticas líderes en experiencia del cliente creen que el 80% de los problemas se resolverán sin intervención humana en el corto plazo. Contar con asistentes de IA puede marcar la diferencia en momentos críticos durante tu viaje.

3. Ten cuidado con las empresas que solo “venden” precio

La experiencia empieza desde que eliges. Y muchas veces, lo más barato sale caro, especialmente si el servicio al cliente es deficiente. Elegir empresas que prioricen tu experiencia -equilibrando presupuesto y seguridad- te da más probabilidades de recibir apoyo real si algo sale mal.

4. Investiga la reputación de la empresa

No te limites a comparar precios: evalúa la reputación de la agencia, el hotel y la compañía de viajes en el mercado. También puedes enviar una pregunta a través de sus canales antes de comprar un paquete, para verificar si ofrecen atención 24/7, si las respuestas son rápidas y si las interacciones muestran empatía.

Estas pequeñas pruebas pueden ayudarte a evitar problemas futuros, especialmente cuando lo único que quieres es relajarte y disfrutar de un nuevo destino.

5. Usa la IA para personalizar el viaje de tus sueños

Cuanta más información proporciones a los sistemas de IA, más aprenderán sobre ti. Guardar destinos favoritos, indicar preferencias de hospedaje, activar alertas de vuelos y filtrar servicios según tus prioridades puede convertirse en una guía que hará tu planificación más ágil y personalizada.

Después de todo, la IA no reemplaza tu criterio, pero sí puede acortar caminos y facilitar decisiones de acuerdo con tus deseos y necesidades. De este modo, la planificación se convierte en la parte más sencilla de tu viaje, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: vivir experiencias inolvidables y crear recuerdos para toda la vida.