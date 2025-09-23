Zoho impulsa a pymes con 40% de crecimiento
Nuevas soluciones con IA fortalecen productividad, ventas y operaciones de pequeñas y medianas empresas.
Redacción T21 / 23.09.2025 / 10:46 am
- Las nuevas capacidades en las soluciones de Zoho ayudan a las pequeñas y medianas empresas a priorizar el crecimiento y facilitar la operación de sus usuarios. Estas son las novedades de la empresa para estas organizaciones.
Zoho Corporation, compañía de tecnología global, anunció un crecimiento del 40% año contra año en clientes provenientes de pequeñas empresas en todo el mundo durante la primera mitad de 2025. El amplio, profundo e integrado ecosistema de productos de Zoho responde de manera única a las necesidades tecnológicas críticas de las pymes, gracias a sus herramientas fáciles de usar, escalables, accesibles y contextuales.
Para continuar con su apoyo a este segmento, Zoho también presentó nuevos desarrollos en su portafolio de tecnología para pymes, diseñados para mejorar la productividad, así como optimizar los ingresos y las operaciones de los clientes, lo que les permite enfocarse en el crecimiento futuro y nuevas oportunidades.
“Esperamos que las pequeñas empresas sean ágiles, de alto rendimiento pese a los recursos limitados, y que se adapten a los cambios frecuentes de los entornos de negocios”, afirmó Raju Vegesna, Jefe Evangelista Global de Zoho. “Durante tres décadas hemos entregado tecnología a las pequeñas empresas a precios de productos de consumo masivo. Como socio tecnológico, mantenemos a las empresas un paso adelante, preparándolas para el futuro con avances en tecnología a través de herramientas de gran alcance”, aseguró.
Con el fin de impulsar la productividad, aliviar los puntos de dolor operativos y fomentar el crecimiento, Zoho está lanzando nuevas herramientas en seis soluciones clave para pymes: Bigin by Zoho CRM, Zoho Commerce, Zoho Contracts y Zoho Notebook.
Bigin by Zoho CRM
Lanzada en 2020, esta plataforma unificada permite que los dueños de pequeñas empresas den seguimiento a clientes y ventas, independientemente de su experiencia con algún CRM. Las nuevas funcionalidades incluyen:
- Gestión de reservas integrada.
- Integraciones con QuickBooks Online, Shopify y más de 10 pasarelas de pago, incluyendo Stripe y PayPal.
- Integraciones preconstruidas con Zoho Books y Zoho Invoice.
- Asistencia de IA en dispositivos móviles con Gemini Nano, Apple Intelligence y Galaxy AI.
- Captura automática de leads desde Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, WhatsApp CTWA y Google Ads.
Próximamente incluirá:
- Integración con Zoho MCP para conectar datos de CRM con LLMs como Claude y obtener información contextual.
- Integración con Zia AgentStudio para crear agentes de IA personalizados en Bigin.
- Tres agentes de IA preconstruidos: Reply Assistant, Cross-sell Genie y Churn Analyzer.
- Asistencia de escritura, traducción en vivo, resúmenes de registros y dashboards más rápidos con KPIs y gráficos.
- Nueva app para iOS, totalmente renovada con el diseño de Apple (Liquid Glass) y funciones de Apple Intelligence para transcripción de llamadas y resúmenes inteligentes de tareas y eventos.
- Nueva app para Apple Watch para visualizar actividades de negocio y compartir tarjetas de presentación vía QR.
Zoho Commerce
Parte de la plataforma financiera de Zoho, ayuda a crear, gestionar y promocionar tiendas en línea para maximizar ingresos. Sus nuevas capacidades incluyen:
- Venta de descargas digitales junto con productos físicos.
- Programas de puntos de lealtad para atraer más clientes.
- Recuperación de carritos abandonados.
- Gestión integral del ciclo de pedidos y automatización de flujos.
Novedades adicionales:
- Más de 15 nuevas plantillas para tiendas.
- Apps nativas para iOS y Android.
- Venta a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp.
- Funciones para B2B y mayoristas: gestión de cotizaciones, negociaciones de precios y límites de crédito.
Nuevas herramientas operativas
Zoho Contracts
Agiliza el ciclo de vida de los contratos, mejora el cumplimiento y reduce riesgos. Ahora incorpora un asistente de IA que apoya en todas las etapas del proceso. Incluye plantillas de autoservicio, aprobaciones automáticas, negociaciones en línea y firmas electrónicas.
Nuevas funciones:
- Integración más profunda con Zoho CRM.
- Firmas digitales mejoradas.
- Soporte multiorganización.
- Integración con ChatGPT.
- Gestión de contratos iniciados por contrapartes.
Nuevas capacidades de productividad con Zia
Zoho Notebook, la app de notas de la compañía, se ha fortalecido como espacio compartido para equipos, proyectos o departamentos, con pizarras digitales que integran texto, imágenes, dibujos y figuras, además de integraciones con Zoho CRM, Projects y Mail.
Nuevas funciones con Notebook AI (potenciado por Zia):
- Transcripción de audio a notas estructuradas con etiquetas de hablantes y resúmenes.
- Mapas mentales automáticos a partir de notas largas.
- Asistente de redacción: resumen, reescritura, corrección y cambio de tono.
- Etiquetas inteligentes generadas por IA.
- Búsqueda por voz y traducción a múltiples idiomas.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.