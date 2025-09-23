Nosotros      Publicidad
Zoho impulsa a pymes con 40% de crecimiento

Nuevas soluciones con IA fortalecen productividad, ventas y operaciones de pequeñas y medianas empresas.

Redacción T21 / 23.09.2025 / 10:46 am

  • Las nuevas capacidades en las soluciones de Zoho ayudan a las pequeñas y medianas empresas a priorizar el crecimiento y facilitar la operación de sus usuarios. Estas son las novedades de la empresa para estas organizaciones.

Zoho Corporation, compañía de tecnología global, anunció un crecimiento del 40% año contra año en clientes provenientes de pequeñas empresas en todo el mundo durante la primera mitad de 2025. El amplio, profundo e integrado ecosistema de productos de Zoho responde de manera única a las necesidades tecnológicas críticas de las pymes, gracias a sus herramientas fáciles de usar, escalables, accesibles y contextuales.

Para continuar con su apoyo a este segmento, Zoho también presentó nuevos desarrollos en su portafolio de tecnología para pymes, diseñados para mejorar la productividad, así como optimizar los ingresos y las operaciones de los clientes, lo que les permite enfocarse en el crecimiento futuro y nuevas oportunidades.

“Esperamos que las pequeñas empresas sean ágiles, de alto rendimiento pese a los recursos limitados, y que se adapten a los cambios frecuentes de los entornos de negocios”, afirmó Raju Vegesna, Jefe Evangelista Global de Zoho. “Durante tres décadas hemos entregado tecnología a las pequeñas empresas a precios de productos de consumo masivo. Como socio tecnológico, mantenemos a las empresas un paso adelante, preparándolas para el futuro con avances en tecnología a través de herramientas de gran alcance”, aseguró.

Con el fin de impulsar la productividad, aliviar los puntos de dolor operativos y fomentar el crecimiento, Zoho está lanzando nuevas herramientas en seis soluciones clave para pymes: Bigin by Zoho CRM, Zoho Commerce, Zoho Contracts y Zoho Notebook.

Bigin by Zoho CRM

Lanzada en 2020, esta plataforma unificada permite que los dueños de pequeñas empresas den seguimiento a clientes y ventas, independientemente de su experiencia con algún CRM. Las nuevas funcionalidades incluyen:

  • Gestión de reservas integrada.
  • Integraciones con QuickBooks Online, Shopify y más de 10 pasarelas de pago, incluyendo Stripe y PayPal.
  • Integraciones preconstruidas con Zoho Books y Zoho Invoice.
  • Asistencia de IA en dispositivos móviles con Gemini Nano, Apple Intelligence y Galaxy AI.
  • Captura automática de leads desde Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, WhatsApp CTWA y Google Ads.

Próximamente incluirá:

  • Integración con Zoho MCP para conectar datos de CRM con LLMs como Claude y obtener información contextual.
  • Integración con Zia AgentStudio para crear agentes de IA personalizados en Bigin.
  • Tres agentes de IA preconstruidos: Reply Assistant, Cross-sell Genie y Churn Analyzer.
  • Asistencia de escritura, traducción en vivo, resúmenes de registros y dashboards más rápidos con KPIs y gráficos.
  • Nueva app para iOS, totalmente renovada con el diseño de Apple (Liquid Glass) y funciones de Apple Intelligence para transcripción de llamadas y resúmenes inteligentes de tareas y eventos.
  • Nueva app para Apple Watch para visualizar actividades de negocio y compartir tarjetas de presentación vía QR.

Zoho Commerce

Parte de la plataforma financiera de Zoho, ayuda a crear, gestionar y promocionar tiendas en línea para maximizar ingresos. Sus nuevas capacidades incluyen:

  • Venta de descargas digitales junto con productos físicos.
  • Programas de puntos de lealtad para atraer más clientes.
  • Recuperación de carritos abandonados.
  • Gestión integral del ciclo de pedidos y automatización de flujos.

Novedades adicionales:

  • Más de 15 nuevas plantillas para tiendas.
  • Apps nativas para iOS y Android.
  • Venta a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp.
  • Funciones para B2B y mayoristas: gestión de cotizaciones, negociaciones de precios y límites de crédito.

Nuevas herramientas operativas

Zoho Contracts

Agiliza el ciclo de vida de los contratos, mejora el cumplimiento y reduce riesgos. Ahora incorpora un asistente de IA que apoya en todas las etapas del proceso. Incluye plantillas de autoservicio, aprobaciones automáticas, negociaciones en línea y firmas electrónicas.

Nuevas funciones:

  • Integración más profunda con Zoho CRM.
  • Firmas digitales mejoradas.
  • Soporte multiorganización.
  • Integración con ChatGPT.
  • Gestión de contratos iniciados por contrapartes.

Nuevas capacidades de productividad con Zia

Zoho Notebook, la app de notas de la compañía, se ha fortalecido como espacio compartido para equipos, proyectos o departamentos, con pizarras digitales que integran texto, imágenes, dibujos y figuras, además de integraciones con Zoho CRM, Projects y Mail.

Nuevas funciones con Notebook AI (potenciado por Zia):

  • Transcripción de audio a notas estructuradas con etiquetas de hablantes y resúmenes.
  • Mapas mentales automáticos a partir de notas largas.
  • Asistente de redacción: resumen, reescritura, corrección y cambio de tono.
  • Etiquetas inteligentes generadas por IA.
  • Búsqueda por voz y traducción a múltiples idiomas.
