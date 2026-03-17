Xeon 6 impulsa la era DGX Rubin

Intel fortalece la inferencia de IA como CPU anfitriona en NVIDIA DGX Rubin NVL8.

Redacción T21 / 17.03.2026 / 2:11 pm

Intel Xeon se utiliza como CPU anfitriona, lo que subraya su papel para orquestar, escalar y proteger la infraestructura moderna de IA.

Novedades: En NVIDIA GTC 2026, Intel anunció que Intel Xeon 6 se está utilizando como procesador anfitrión para los sistemas NVIDIA Rubin NVL8. Esto destaca el papel de Xeon en proporcionar continuidad arquitectónica y escalabilidad para sistemas de IA acelerados por GPU a medida que las cargas de trabajo se orientan hacia inferencias masivas y en tiempo real.

"La IA está pasando del entrenamiento a gran escala a la inferencia en tiempo real y en todas partes, impulsada por la IA agéntica y los sistemas de razonamiento", dijo Jeff McVeigh, vicepresidente corporativo y gerente general de Programas Estratégicos de Centros de Datos en Intel. "En esta nueva era, la CPU anfitriona es de gran importancia. Gobierna la orquestación, el acceso a la memoria, la seguridad del modelo y el rendimiento en los sistemas acelerados por GPU. Intel Xeon 6 ofrece rendimiento líder, eficiencia y compatibilidad con el extenso ecosistema de software x86 en el que los clientes confían para escalar las cargas de trabajo de inferencia."

Por qué es importante: A medida que las organizaciones continúan implementando sistemas de IA, la inferencia se define cada vez más no solo por el rendimiento de la GPU, sino también por el rendimiento del sistema liderado por la CPU, con la CPU anfitriona moldeando la eficiencia general del clúster y el costo total de propiedad. También es responsable de funciones críticas como la gestión de memoria, la orquestación de tareas y la distribución de cargas de trabajo, al tiempo que garantiza la seguridad, la fiabilidad y la continuidad operativa esenciales para la infraestructura moderna de IA.

Basándose en estos requisitos a nivel de sistema, los procesadores Intel Xeon se utilizan como CPU anfitrionas para los sistemas DGX Rubin NVL8 debido a su capacidad para soportar altas velocidades de memoria, un rendimiento equilibrado en una variedad de cargas de trabajo, un menor costo total de propiedad (TCO) a largo plazo y su ecosistema de software maduro y probado a nivel empresarial. Además, las sólidas capacidades PCIe y de E/S de Intel refuerzan aún más el papel de Xeon como una plataforma de alto ancho de banda y baja latencia en diversas cargas de trabajo.

Rendimiento eficiente por vatio

Soporte optimizado en todo el stack de software de IA del ecosistema, incluido el nuevo soporte para NVIDIA Dynamo para permitir la inferencia heterogénea entre la CPU y las próximas GPU.

Fiabilidad comprobada en entornos de misión crítica.

Orquestación superior de sistemas heterogéneos y acelerados por GPU.

Esta selección refuerza a Intel Xeon como una piedra angular de la infraestructura moderna de IA, permitiendo una implementación escalable en centros de datos modernos, la nube y casos de uso en el borde. A medida que la inferencia de IA escala, la computación confidencial de extremo a extremo se vuelve esencial, desde las rutas de datos de la CPU a la GPU. Las extensiones de dominio de confianza (TDX) de Intel añaden aislamiento y atestación basadas en hardware, reforzando aún más la selección de Xeon como la base segura para los clústeres modernos de IA.

Sobre la nueva colaboración entre Intel y NVIDIA: Los sistemas NVIDIA DGX Rubin NVL8 integran procesadores Intel Xeon 6, construyendo sobre la base arquitectónica establecida con Intel Xeon 6776P en las actuales plataformas basadas en NVIDIA Blackwell, incluidos los sistemas DGX B300 Al construir sobre esta base probada, Intel está ayudando a llevar el rendimiento, la experiencia y los conocimientos a nivel de sistema, a los nuevos sistemas DGX Rubin NVL8.

Intel diseñó Xeon para ayudar a estos sistemas a aprovechar al máximo sus GPU, utilizando características como Priority Core Turbo para mantener el flujo de datos hacia las GPU, y con un sólido rendimiento de un solo hilo que maneja la orquestación, la programación y el movimiento de datos, Xeon ayuda a garantizar que todo funcione de manera fluida y eficiente, incluso cuando las cargas de trabajo de inferencia se vuelven más complejas.

Las características clave de Intel Xeon 6 incluyen:

Hasta 8 TB de memoria del sistema para soportar modelos grandes y cachés KV en crecimiento.

Ancho de banda de memoria 3 veces mayor de generación en generación con tecnología MRDIMM[1], mejorando las tasas de alimentación de datos a las GPU.

Líneas PCIe 5.0 líderes en la industria para soportar aceleradores de IA y otros dispositivos.

Computación confidencial en las rutas de datos de la CPU a la GPU con Búfer de Rebote Cifrado.

Salvaguardas de aislamiento basadas en hardware protegen los datos y modelos de IA mientras están en uso.

Lo que sigue: Obtén más información en el stand #3100 de Intel en el piso de exhibición del Centro de Convenciones de San José.

[1] Consulte [9A6] en intel.com/processorclaims: Intel Xeon 6. Los resultados pueden variar.