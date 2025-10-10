Xiaomi 15T: Elegancia dorada e innovación AIoT
La nueva serie fusiona diseño premium, fotografía Leica y conectividad inteligente.
Redacción T21 / 10.10.2025 / 1:26 pm
Xiaomi marca tendencia en estilo y tecnología en el mercado peruano con la llegada oficial de su nueva Serie Xiaomi 15T, una apuesta premium que combina fotografía profesional, conectividad de vanguardia y un ecosistema AIoT con diseño sofisticado.
Con el concepto #GoldenMoment como hilo conductor, la reconocida marca global de tecnología presenta los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, dos dispositivos que no solo sorprenden por su potencia y capacidades fotográficas, sino también por su elegante diseño en tonos Oro Rosa y Oro Moca, pensados para un público que valora tanto la innovación como el estilo.
Fotografía de otro nivel
Ambos modelos incorporan un sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, liderado por un sensor principal de 50MP con lente óptico Leica Summilux, diseñado para capturar imágenes vibrantes, con gran fidelidad de color y precisión en condiciones de baja luz.
El Xiaomi 15T Pro destaca además por incluir una cámara telefoto Leica 5x Pro, que permite zoom óptico de 5x y Ultra Zoom de hasta 20x, respaldada por la nueva tecnología Xiaomi AISP 2.0, plataforma de fotografía computacional que mejora drásticamente la profundidad, nitidez y realismo de cada imagen.
La experiencia no estaría completa sin un ecosistema de dispositivos que acompañe en diseño, funcionalidad y conectividad. Por ello, Xiaomi refuerza su propuesta AIoT con nuevos productos inteligentes que combinan tecnología de alto nivel con una estética sofisticada:
- Xiaomi OpenWear Stereo Pro (Golden Edition): auriculares de diseño abierto en tono dorado, con certificación Hi-Res Audio Wireless, compatibilidad con LDAC y una batería de hasta 45 horas de autonomía. Incorporan grabación de voz integrada y un diseño ergonómico pensado para ofrecer una experiencia de audio premium con estilo.
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: edición conmemorativa que celebra 10 años de innovación. Presenta un diseño exclusivo con marco de aleación metálica, correa con cristales y una pantalla AMOLED de alta definición. Ofrece hasta 21 días de batería, ideal para quienes buscan elegancia y funcionalidad en un solo accesorio.
- Xiaomi Watch S4 (41 mm): reloj compacto y elegante que integra funciones avanzadas de monitoreo de salud, incluyendo medición de temperatura de la piel para un mejor seguimiento del ciclo femenino, además de un plan personalizado de mejora del sueño de 21 días.
Con esta nueva serie, Xiaomi no solo lanza smartphones, sino una experiencia completa, marcando un nuevo estándar en la industria móvil en Perú. La Serie Xiaomi 15T representa la convergencia perfecta entre fotografía profesional, innovación tecnológica y diseño refinado.
Disponibilidad y precios
Xiaomi 15T Pro, está disponible en los colores negro, gris y oro rosa, a través de la página oficial mi.com/pe, Xiaomi Stores, principales operadores y distribuidores autorizados.
- Xiaomi 15T Pro de 12GB+512GB a un precio sugerido desde S/ 2,899.00.
- Xiaomi 15T de 12GB+256GB a un precio sugerido desde S/ 2,199.00.
Y para complementar tu #GoldenCollection:
- Xiaomi OpenWear Stereo Pro (Golden Edition) desde S/ 569.00
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition desde S/ 369.00
- Xiaomi Watch S4 (41 mm) desde S/ 589.00
Beneficios por lanzamiento*
Lo mejor es que al adquirir la serie Xiaomi 15T podrás disfrutar de beneficios exclusivos como:
- 3 meses gratis de Youtube Premium.
- 4 meses gratis de Spotify Premium.
- 3 meses gratis de Google AI Pro sin costo.
- 1 reemplazo de pantalla gratuito dentro de los primeros 6 meses.
- 1 reparación gratis fuera del período de garantía dentro de los primeros 12 meses.
- 2 años de servicio al cliente VIP.
- 2 años de garantía por desperfectos de fábrica
*Aplican T&C en www.mi.com/pe
